香港小姐2025｜12號庄靜璟Vivian背景IG起底！投資加密貨幣兩年賺百萬美金 引爆「炫富」爭議

《2025香港小姐競選》的舞台上，總有那麼一兩位佳麗能憑藉獨特的背景或言論，在初登場時便搶盡風頭，成為全城熱話。今年的12號佳麗庄靜璟（Vivian）無疑就是這樣一位話題女王。她不僅以「畢業兩年靠投資加密貨幣賺百萬美金」的超狂背景震撼全場，更因對在港置業秒回「唔好啦！」的直率反應，引爆網民「炫富」與「真性情」的兩極激辯，令她在一夜之間成為最具爭議性的焦點人物。