香港小姐2025｜13號袁文靜Jane背景IG起底！科大項目經理自爆與威廉王子同校被封「翻版炎明熹」擁斜槓人生

袁文靜（Jane）的基本資料：

2025年度香港小姐競選的舞台上，13 號佳麗袁文靜（Jane Yuan）憑藉其獨特的背景和鮮明個性，迅速成為公眾焦點。她不僅擁有亮麗的外表，更是一位集智慧、勇氣和多元才華於一身的現代女性，其「斜槓人生」的精彩故事，讓她在眾多佳麗中脫穎而出。