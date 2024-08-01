17歲跳水選手全紅嬋身世曝光 因1物品現童真一面 母親曾遇嚴重意外
17歲跳水選手全紅嬋再為中國增添金牌 身世大有故事
全紅嬋在巴黎奧運會的出色發揮，與搭檔陳芋汐再次為中國跳水隊創造佳績，為中國添加一枚金牌。這位年輕的跳水選手身世更備受討論。全紅嬋出身於廣東邁合村，從2014年開始接受跳水訓練，4年後便加入了廣東省隊。2021年的東京奧運會上，年僅14歲的她代表中國參加女子10米台單人跳水決賽，最終摘得金牌，轉眼間成為全國矚目的體育明星。
全紅嬋見公仔愛不惜手
在訪問中，全紅嬋提到自己的比賽表現：「我覺得我還可以吧，沒有那麼緊張吧我覺得。」她賽後還收穫了很多毛公仔，忙於照顧手中的成手公仔，顯得有些不知所措。何沖則補充說明，全紅嬋和陳芋汐這次的勝利不僅是個人的榮耀，更是國家隊的第50面奧運金牌，這一成就非常重要。
全紅嬋親吻郭晶晶手機 狂攬呢位偶像！
17歲全紅嬋沒有掩飾孩子氣的一面，走過走廊時，郭晶晶為全紅嬋和陳芋汐拍照。全紅嬋拍完照後跑到郭晶晶面前，對著手機鏡頭送上一個吻，然後匆匆忙忙地離開，非常可愛！另一方面，在賽後記者會上，中國滑雪選手谷愛淩亦有現身，全紅嬋見到呢位偶像相當興奮，忍不住大讚谷愛淩：「你很漂亮！」然後自言自語地說：「好開心」「這是我第一次臉燙燙。」，谷愛淩亦給了一個深深的擁抱。
努力比賽全為家人 母親因交通意外而受重傷
回到上屆東奧，全紅嬋取得成就並非僅為了個人榮譽，更是源於家庭的需要。她曾公開表示如果能夠獲勝，就打算將獎金寄回老家用以幫助生病的母親治療。全紅嬋的家庭背景並不富裕，她和父母都是來自農村的普通人。據報導指全紅嬋的母親平日以電動自行車作為代步工具。但在2017年不幸遭遇了一起車禍，被貨車撞擊導致肋骨骨折。
雖然事故並未造成母親重大傷害，但這次意外卻給她留下了難以磨滅的陰影。全紅嬋的鄰居透露，事故後母親不時會突然暈倒，更出現癲癇等症狀，有時還會口吐白沫，病情嚴重，甚至有生命危險。
成名後各大企業狂送禮物 媽媽：不少「親戚」到來向他們示好
在全紅嬋成名後，這段家庭遭遇的悲慘故事也逐漸曝光。更有不少大企業送上名貴禮物，當中包括住樓、商舖、現金等，連醫院都表示可以給她媽媽、爺爺提供醫療保障服務。其老家更成為打卡熱點，不時都擠滿網紅在現場打卡。最特別的是，她媽媽指自從女兒成名後，有不少「親戚」到來向他們示好，更表示「現在才知道家裡有這麼多親戚，還有拿著醫療箱跑來」。