18歲姚焯菲朗豪坊活動零濾鏡狀態曝光 身材Fit到爆震撼網民：大個女！
姚焯菲入行4年曾被稱「小公主」拒著一件衫
姚焯菲初入行時，為了「聲夢傳奇」官方頻道追訂閱數，曾經公開表示只要超過6萬訂閱，就會穿一件「說過不會再穿的衣服」，有忠粉發現她所說的原來是一件「角落生物」衛衣，由於太過「小朋友」，對上一次穿著時曾被工作人員取笑。其後聲夢訂閱數已突破7萬人，Chantel亦在公開場合「找數」，果然有交帶！
18歲姚焯菲被「野生捕獲」朗豪坊出席品牌活動！
姚焯菲近日被「野生捕獲」現身朗豪坊出席品牌活動，現場吸引不少粉絲拍照，隨即在網上引發熱烈討論。大部分網民都對她的外貌和氣質給予高度評價，留言：「大個咗好多」、「菲菲青春靚女😍」、「鄰家女孩初長成」、「靚咗喎」等，大讚Chantel愈大愈靚，青春氣息滿分，形象更添親切感！
姚焯菲14歲初出道青春無敵大獲好評
初出道的姚焯菲被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」
姚焯菲Chantel 獲讚人靚聲甜
Chantel去年在香港舉行過演唱會之後，就返回新西蘭繼續學業，並在去年9月曬出開心慶生照。有網民當時在新西蘭偶遇姚焯菲，並開心地與她合照，又大讚她：「人靚聲甜，超級nice！」相中Chantel穿著粉色露肩上衣，充滿青春甜美的氣息。也有不少網民力撐Chantel年輕好易瘦返：「發育時期胖了很正常」、「其實小公主keep返就好靚架喇，講肥但有腰，後生世女新陳代謝快」、「Chantel本身係易肥底，到時返嚟就會减」、「皮膚狀態好好」、「好喜歡這樣充滿膠原蛋白的臉」等。
Chantel出國讀書依然人氣爆燈
當年14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），曾在《萬千星輝賀台慶2020》上打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出《說散就散》，年紀小小已是巨肺型，打頭陣亦無怯場，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。之後參賽時她轉走甜美風獻唱《戀愛預告》，令她一曲成名，仲被稱做「國民初戀」，可惜最終在決賽輸給Gigi。
2021年10月她已推出了首支個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，以個人身份正式出道做歌手，最近她更宣布推出個人品牌「chantelxade」，升呢做老闆。去年開始到紐西蘭留學的Chantel，依然能夠兼顧學業和工作，放假都會回香港出席活動和出新歌，人氣繼續爆燈。