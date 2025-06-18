18歲姚焯菲朗豪坊活動零濾鏡狀態曝光 身材Fit到爆震撼網民：大個女！

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自新西蘭完成學業後，積極進軍幕前，近期在音樂劇《三•八》表現贏得觀眾讚賞，星途備受看好！近日她出席品牌活動時，被網民「野生捕獲」無濾鏡顏值，力證Chantel愈大愈靚，帖子瀏覽次數更超過20萬次！