得知呀仔初戀 媽媽即買200安全套 回家後「防不勝防」結局神反轉

近日有位台灣媽媽於社交網指自己身處法國，得知 19 歲兒子找到女友，怕兒子情到濃時會「搞出人命」，因此提醒對方在親密行為時要「有準備」，呢位廿四孝呀媽索性一次過掃200個安全套，帶回台灣給兒子，不過「防不勝防」回家後結果令她好崩潰！

