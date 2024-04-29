得知呀仔初戀 媽媽即買200安全套 回家後「防不勝防」結局神反轉
廣告
近日有位台灣媽媽於社交網指自己身處法國，得知 19 歲兒子找到女友，怕兒子情到濃時會「搞出人命」，因此提醒對方在親密行為時要「有準備」，呢位廿四孝呀媽索性一次過掃200個安全套，帶回台灣給兒子，不過「防不勝防」回家後結果令她好崩潰！
19歲兒子初嘗戀愛滋味
台灣媽媽在Facebook「爆廢公社」上分享19歲兒子終於交到了女朋友，還傳了2人的合照給她看，媽媽指照片中看到兒子女朋友身材不俗、穿搭亦得宜，雖然對方著口罩，看不到女友真正樣貌，但媽媽認為長相只是其次，最重要是對方的品德。當時身在法國的媽媽，只好主動交代兒子要做好安全措施，要把「雨衣穿好」。
在法國買200個安全套送給兒子
然而，兒子卻回覆說某著名牌子的安全套一盒要價 329 台幣（約79港元），對還在上學的兒子來說有點昂貴，當時媽媽知道法國的安全套較台灣的便宜，於是她決定農曆新年回台灣時順便買200個送給兒子做禮物，可是人算不如天算，當她回台後，兒子竟然告知媽媽說二人已分手，此消息令已絕育的媽媽頓時崩潰，笑稱200個安全套既不能自用兒子又分了手，不知該如何處理：「200多個『雨衣』你要我怎麼辦……？」
網民勸台媽不需要擔心
帖文發布後，不少網民也勸台媽不用擔心，兒子還會再交女友的，認為那200個安全套可以照送給兒子的，留給下一位女友用，更有網民笑稱他們在無聊時可把安全套當氣球吹。
圖片來源：Unsplash@rhsupplies、韓劇《產後調理院》截圖、《親親我好媽》截圖、Facebook@爆廢公社