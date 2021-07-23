ViuTV選秀節目《全民造星4》早前舉行公開面試時，ERROR成員193（郭嘉駿）胞妹郭嘉盈（Michelle）都有現身參加，當時她曾表示阿哥193都好支持她參選，但今日193出席ViuTV活動後接受傳媒訪問，竟然大唱反調，睇死個妹入唔到圍，仲幫阿妹諗定後路，話希望佢落選之後，有公司可以簽佢！

文：東方新地｜圖：193及郭嘉盈IG、ViuTV影片截圖