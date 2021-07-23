[email protected]解構抗拒胞妹入圍《全民造星4》原因 暖男阿哥為妹求花姐造馬
文：東方新地｜圖：193及郭嘉盈IG、ViuTV影片截圖
193爆已有大品牌搵阿妹拍廣告
ViuTV《全民造星4》今年以「組女團」為目標，193（郭嘉駿）細妹郭嘉盈（Michelle）早前都有現身參加節目面試，當時她曾表示阿哥193都好支持她參選，但今日193出席ViuTV活動後接受傳媒訪問，竟然大唱反調，睇死個妹入唔到圍！他笑言是因為阿妹太渣，而其他人太勁，所以就算花姐肯幫拖，他也覺得阿妹應該入唔到圍。
193指阿妹原本做銀行有高薪厚職，現在卻辭工參賽，他笑言：「我都叫佢唔好搞咁多嘢，可能佢唔知阿哥咁垃圾，做193阿妹冇用，做魯庭暉（ViuTV高層）個妹先有用㗎！」193仲幫阿妹諗定後路，話希望佢落選之後，有Model公司可以簽佢，他透露現在已有大品牌搵阿妹拍廣告。
阿Dee女友文芊澄亦有參選《全民造星4》，他指今年有成幾千人參選，因此亦睇死女友入不到圍，希望花姐可以組個「湊人數練習生」團給家屬參加，作為「家屬謝禮」，而193就笑指如果兩個家屬都未能入到99強，阿Dee就會辭職，然後由他接晒阿Dee嘅廣告來做。
193細妹郭嘉盈 參選全因愛唱歌（[email protected]）
ERROR成員193妹妹、原本返銀行工的郭嘉盈（Michelle）早前曾現身參加《全民造星4》面試，全因她一直都很喜歡唱歌，直至看到哥哥做到自己想做的事，所以今次就來參加；被問到哥哥193聽到她參賽時，Michelle就表示起初會感驚訝，但後來就講話：「好，參加！Nothing to lose！」Michelle指阿哥193同家人都好支持她參選，不過她卻怕自己做得不好會影響哥哥。
活動重溫：
MIRROR ERROR總動員衝擊屯市 上千粉絲逼爆場！
東京奧運開幕在即，今日（23日）中午12時ViuTV安排了旗下人氣男團MIRROR、ERROR總動員出場，到屯門巿廣場為ViuTV《夏日電視賞》同《奧運有得揀》等一連串節目揭幕，為奧運熱定身，吸引大批「鏡粉」和「404」（ERROR粉絲匿稱）蜂擁而至，有大量粉絲在活動前一日已到商場排定隊，令網友都笑指今次係「屯門壓力測試」！
今日活動未開始，粉絲已經逼爆商場，跟據網友現場直擊，雖然商場為活動場地圍起了圍板和鐵欄，昨日到現場排隊的粉絲夜晚更曾被趕離商場，但粉絲天未光已再次到商場霸定位，臨開場前商場的二、三樓更企滿了人，目測有超過千人，而商場內部份珠寶店落閘。
活動開始，MIRROR同ERROR十六人同時現身，由Lokman和Anson Kong教大家在電視上「捉生Bear」換取《夏日電視賞》禮物，之後又分成兩人一組，每組用12秒去介紹今次的禮品，Edan介紹浮床時，更大讚張浮床「Cute到想咬佢一口」！
之後眾人又逐個介紹夏日新節目，包括《水著考有Feel》、《力圖打排球》，不過被問到有否為穿水著而操肌時，Lokman指大家都在努力操練中，之後又將話題拉到要專心對付ERROR的茅招上，而姜濤被問到會著何種泳衣上陣時，Edan竟然代答話會照著冬天衫入水！