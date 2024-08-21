193隔27小時始備案超出法定時限 駕車撞倒女途人或涉不小心駕駛
193 在影片瘋傳後報警備案
影片瘋傳後，8月19日下午已有傳媒向193求證，其經理人表示193將在網上交代事件。同日晚上9時33分，193在IG限時動態中交代了事件經過，並稱已向警方備案。有消息指，193是打電話到紅磡警署報案。不過警方就指接獲相關報案時，已距離意外發生約27小時，超過了24小時的法定報案時限。
案件列「交通意外報告」
警方表示，在8月19日晚上8時46分接獲一名34歲郭姓男子報案，稱於8月18日下午約5時35分在土瓜灣美善同道駕駛一輛私家車時，懷疑撞到一名女子，報案人指該名女子自稱沒有受傷，其後自行離去，案件列作「交通意外報告」，交由西九龍總區交通部意外調查隊跟進。
可處罰款2.5萬元及監禁6個月。
根據香港《道路交通條例》，交通意外中如涉及任何人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。任何人違反，即屬犯罪，可處罰款2.5萬元及監禁6個月。
大律師指或涉「不小心駕駛」
有傳媒向執業大律師陸偉雄就案件查詢，他指出在交通意外發生後超過24小時才報案，要視乎逾時時間、有否合理理由等才能辯解。即使意外中的事主沒有受傷或不追究，警方仍可憑證據判斷涉事司機是否涉及「不小心駕駛」及「危險駕駛」。
193 合作品牌活動突被取消
193原定於今日（21日）與歸綽嶢（Nancy）在中環出席服裝品牌「Live Your Life」活動，事前更透露活動上將展出他親自設計的牛仔褲，前一日193仍有出Post預告：「8月21日見！」不過大會今日臨時宣布取消活動，改為私人拍攝，引來網民猜測是否與193駕車撞倒阿婆一事有關。
193再次詳細回應事件 強調沒有不顧而去
193再次詳細回應事件，表示事後一直反思自己的問題，解釋第一次撞到人，當時自己也很混亂及不知所措，不知道如何處理，也明白自己在駕駛方面有不足的地方，往後會非常小心。193強調自己並沒有不顧而去，指車cam片有經過剪輯，而且當時自己真的有立即下車關心被撞到的婆婆，最後他指事件要交由律師及警方處理，所以不再多加回應。