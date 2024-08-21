193隔27小時始備案超出法定時限 駕車撞倒女途人或涉不小心駕駛

8月18日，ERROR成員193（郭嘉駿）在土瓜灣駕駛法拉利倒車時，撞倒了一名女途人，並被一部車cam拍下經過，隨著影片在網上瘋傳，193其後表示已到警署備案，不過警方就指193的備案已超出了法定時限。

