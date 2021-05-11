未命名-1

193孖坤哥跨台世紀合作錄新歌 交換吉祥物 網民叫193炸爆Buddy

東方新地 - 娛聞

坤哥吳業坤早前在社交網上載與ViuTV男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，公開二人友好關係，此舉被指好大膽，但原來未算…坤哥再次po出合照，他手持ViuTV吉祥物Sound Bear而193就拎住Tvbuddy，意味住兩台藝人破天荒世紀合作，隨即引起大批網民討論。

撰文：東方新地 圖片：坤哥fb及IG圖片、193IG圖片

193
193與坤哥交換所屬電視台的吉祥物。
193
坤哥在fb上載與193的合照並留言「無放飛機」。

193與坤哥有個約會

坤哥吳業坤早前表示與193私下其實老友鬼鬼，更希望有機會與對方合作。今次坤哥再次在自己Facebook上傳與193的合照，相中193拿著TVBuddy，坤哥則手捧ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤），二人頭貼頭，心情相當愉快。

193
有網民質疑193與坤哥的合照是以前影落，但193在他的限時動態上載了一張自拍照，打扮與坤哥見面時的新合照是一樣的。
193
193拍下在錄音室的照片，可看到坤哥都在錄音室內。

193與坤哥合唱

193與坤哥同時身處錄音室，好明顯有合作，而坤哥亦在Ig限時動態貼了一張疑似歌詞照，上面有193及KG(kwangor)的名字，二人合唱已露端倪。

193
坤哥上載了一張與193合唱的歌詞照。
193
坤哥把TVBuddy與生啤放在一起合照。

坤哥暗示得到公司許可

坤哥與193過從甚密甚至有合作，惹起網民熱話，坤哥被指好大膽。早前坤哥解釋因一早計劃跟對方在網上合作，又指公司好大方，沒有被訓話，而不少網民知道193同坤哥合作，都表示好期待，最好笑是有網民叫193好似炸生啤咁炸咗隻TVBuddy。

193
193其後再在社交網留言，繼續寸寸貢。
193
得到TVBuddy的193，竟然對TVBuddy做出啲咁嘅事……

193孖坤哥跨台世紀合作錄新歌 交換吉祥物 網民叫193炸爆Buddy

193孖坤哥跨台世紀合作錄新歌 交換吉祥物 網民叫193炸爆Buddy

193孖坤哥跨台世紀合作錄新歌 交換吉祥物 網民叫193炸爆Buddy

吳業坤邀193後生仔唱吓歌

吳業坤自2010年參加無綫歌唱選秀騷《超級巨聲2》，之後簽約成為無綫合約藝人，至今已有11年，不少同節目出身的歌手都紛紛離巢，作為無綫藝人的他日前卻在社交網上貼出與對台ViuTV組合ERROR成員193攬頭攬頸的合照，並留言說「講咗成年後生仔唱吓歌，放飛機者死。」令網民都大感意外，紛紛留言擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥「係咪已經準備好過檔？」、「完咗約啦？咁寸嘅？」、「咁大膽睇住畀人雪藏」等等，還有網民笑言覺得坤哥「有潛質入ERROR」！

吳業坤
坤哥和193今年同樣31歲，比起42歲的陸浩明（6號）的確算係「後生仔」。

曾請MIRROR上紅館

坤哥日前接受訪問，直言毋懼被大台照肺，更話自己兩年前開演唱會時，已邀請過MIRROR擔任嘉賓，當時樂小姐（樂易玲）也有到場欣賞，所以不覺得和對台合作會有矛盾出現。

吳業坤
2019年4月，坤哥在紅館舉行第二個個人演唱會《吳業坤小句號演唱會 2019》時，亦曾晒過多張同嘉賓MIRROR的合照。
吳業坤
坤哥當時更搞笑地對MIRROR表示：「多謝你哋拉平均番我個跳舞水平！」
吳業坤
當時很多MIRROR粉絲亦紛紛湧至坤哥社交網，留言多謝坤哥畀機會MIRROR踏足紅館舞台！

坤哥笑指和193講合作已講了一年，在他去日本之前兩人又再提起過，所以回港隔離完後，他就約了193出來見面，洽談在網上平台合唱和編曲事宜，他說自己和很多歌手都合作過，所以沒有考慮太多其他因素。

吳業坤
坤哥表示只有因為廣告品牌合約的問題，才會影響他和其他歌手合作。

坤哥又指自己去了日本Working Holiday半年，在完成隔離後第二、三日已有返公司畀高層「照肺」，見了樂小姐和何生（何麗全），獲高層承諾會讓他主持兩集節目，介紹他在這半年內所行的日本東海道。

吳業坤
坤哥笑指他在日本認識了不少新朋友，當中有男亦有女，大家都有發展的可能性。

讀者留言

熱門文章

 