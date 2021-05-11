193孖坤哥跨台世紀合作錄新歌 交換吉祥物 網民叫193炸爆Buddy
撰文：東方新地 圖片：坤哥fb及IG圖片、193IG圖片
193與坤哥有個約會
坤哥吳業坤早前表示與193私下其實老友鬼鬼，更希望有機會與對方合作。今次坤哥再次在自己Facebook上傳與193的合照，相中193拿著TVBuddy，坤哥則手捧ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤），二人頭貼頭，心情相當愉快。
193與坤哥合唱
193與坤哥同時身處錄音室，好明顯有合作，而坤哥亦在Ig限時動態貼了一張疑似歌詞照，上面有193及KG(kwangor)的名字，二人合唱已露端倪。
坤哥暗示得到公司許可
坤哥與193過從甚密甚至有合作，惹起網民熱話，坤哥被指好大膽。早前坤哥解釋因一早計劃跟對方在網上合作，又指公司好大方，沒有被訓話，而不少網民知道193同坤哥合作，都表示好期待，最好笑是有網民叫193好似炸生啤咁炸咗隻TVBuddy。
吳業坤邀193後生仔唱吓歌
吳業坤自2010年參加無綫歌唱選秀騷《超級巨聲2》，之後簽約成為無綫合約藝人，至今已有11年，不少同節目出身的歌手都紛紛離巢，作為無綫藝人的他日前卻在社交網上貼出與對台ViuTV組合ERROR成員193攬頭攬頸的合照，並留言說「講咗成年後生仔唱吓歌，放飛機者死。」令網民都大感意外，紛紛留言擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥「係咪已經準備好過檔？」、「完咗約啦？咁寸嘅？」、「咁大膽睇住畀人雪藏」等等，還有網民笑言覺得坤哥「有潛質入ERROR」！
曾請MIRROR上紅館
坤哥日前接受訪問，直言毋懼被大台照肺，更話自己兩年前開演唱會時，已邀請過MIRROR擔任嘉賓，當時樂小姐（樂易玲）也有到場欣賞，所以不覺得和對台合作會有矛盾出現。
坤哥笑指和193講合作已講了一年，在他去日本之前兩人又再提起過，所以回港隔離完後，他就約了193出來見面，洽談在網上平台合唱和編曲事宜，他說自己和很多歌手都合作過，所以沒有考慮太多其他因素。
坤哥又指自己去了日本Working Holiday半年，在完成隔離後第二、三日已有返公司畀高層「照肺」，見了樂小姐和何生（何麗全），獲高層承諾會讓他主持兩集節目，介紹他在這半年內所行的日本東海道。