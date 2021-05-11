193孖坤哥跨台世紀合作錄新歌 交換吉祥物 網民叫193炸爆Buddy

坤哥吳業坤早前在社交網上載與ViuTV男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，公開二人友好關係，此舉被指好大膽，但原來未算…坤哥再次po出合照，他手持ViuTV吉祥物Sound Bear而193就拎住Tvbuddy，意味住兩台藝人破天荒世紀合作，隨即引起大批網民討論。

撰文：東方新地 圖片：坤哥fb及IG圖片、193IG圖片