193自肥MV林明禎做女主角 大玩90後集體回憶 多個驚喜角色出現

ERROR成員193郭嘉駿在32歲生日出新歌《再次Puppy Love》，邀請了大馬女神林明禎擔任MV女主角，ViuTV揸弗人魯庭暉都要出聲話佢自肥﹗MV中193 同林明禎大玩校園戀愛，出現不少90後的產物，大玩集體回憶，更有多個驚喜角色現身，最後更有大彩蛋﹗
文：東方新地｜圖：《再次Puppy Love》MV截圖、IG＠deniskwok193、IG＠minchen333、IG＠michellekky
193林明禎校服look玩校園戀愛
193郭嘉駿同林明禎以校服造型示人，193對林明禎嗒糖，想盡辦法接近，但又被女神拒絕，其後借補習中文為名，成功埋林明禎身，當中不少是193幻想畫面，有大量林明禎大頭表情包﹗連ViuTV揸弗人魯庭暉都要出聲「Error 某隊員從沒停止自肥之鐵證」。
90後集體回憶產物
193新歌《再次Puppy Love》似是向陳百強和林姍姍的《再見Puppy Love》致敬，新歌大玩懷舊風，更充滿懷舊電子音樂，而MV中更出現不少90後熟悉的產物，同大家集體回憶一下﹗
3妹鬧193「正仆街﹗」
正當林明禎都對193有好感之際，更有一幕埋身主動獻吻，就在此際突然有警察出現，將193拉走，呢位警察由微辣霍哥飾演﹗193被拉時，圍住林明禎身旁的三位女同學，分別是《全民造星4》參賽者Candy（王家晴）、YoYo（葛綽瑤）及193胞妹郭嘉盈（3妹），3妹更幸災落禍口型疑似講「正仆街」，相當搞笑﹗
大彩蛋﹗193原來係變態老師﹗？
而主理歌曲《再次Puppy Love》的蛋撻頭亦在MV中客串，化老妝飾演校長一角，在最後一幕蛋撻頭拎住「郭嘉駿老師」名牌，背後貼有《男人四十》及《LOLITA》（《一樹梨花壓海棠》） 海報，電影《男人四十》是講師生戀，而後者則是講一個四十壯年的男人和一個十二歲未成年少女相愛的故事﹗真相終於揭盅﹗ 揭示原來193 是老師身份，扮學生只為追女，不理禁忌去追求學生妹林明禎，難怪被3妹鬧佢﹗
歌詞太露骨要修改
有指新歌《再次Puppy Love》歌詞大膽，有份填詞的193笑言「咩人諗咩嘢」，新歌只是想帶出「再一次初戀」的感覺，所以MV有檸檬茶廣告的feel，193透露其實最露骨的歌詞已修改，歌詞「曾幻想一天觸碰你身軀 全日盡在被窩暢聚」，修改前本來是「曾幻想一天觸碰你雙腿」﹗
林明禎可愛表情包合集：
《再次Puppy Love》MV：