193自肥MV林明禎做女主角 大玩90後集體回憶 多個驚喜角色出現

ERROR成員193郭嘉駿在32歲生日出新歌《再次Puppy Love》，邀請了大馬女神林明禎擔任MV女主角，ViuTV揸弗人魯庭暉都要出聲話佢自肥﹗MV中193 同林明禎大玩校園戀愛，出現不少90後的產物，大玩集體回憶，更有多個驚喜角色現身，最後更有大彩蛋﹗