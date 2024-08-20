193活動突被取消！被爆揸法拉利撞倒阿婆 親自回應稱已做1件事

ViuTV男團ERROR成員193（郭嘉駿）8月18日於土瓜灣駕駛法拉利時，不慎撞倒一名婆婆，但他在落車視察後，似乎很快便離開了現場，這段過程被車cam拍到，極速引起網民爭議，193亦有在社交媒體上作出回應，但到今日（20日）疑因事件繼續發酵，193原定於明日（21日）出席的品牌活動突然被取消。

