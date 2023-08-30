193自爆如有重大失言即退休兼移民 計劃1年返香港1次開演唱會

ERROR成員193（郭嘉駿）向來性格率直，過去曾多次經常語出驚人周圍焫着火頭，昨日（29日）他為宣傳新歌《以為只是沒送花》登上Do姐鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》，透露自己早已為退休移民有周全的計劃……