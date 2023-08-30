193自爆如有重大失言即退休兼移民 計劃1年返香港1次開演唱會
已為退休移民英國做好計劃
193表示，自己面對黑粉時「唔講唔舒服」，講完之後雖然馬上舒服了，但過多一日就會不舒服。他又稱如果去到自己很不開心的狀態，即使覺得可惜，都就打算退出娛樂圈移民去英國生活：「其實我鍾意英國生活，以前喺英國讀書。我都plan好咗，有一日我講咗好重大嘅言論，令我冇晒嘢做時候，我就移民去英國開中餐館，然後fans來英國旅行探我，食我嘅中餐，然後我1年返港1次搞ERROR演唱會，呃番啲錢返去又繼續support我中餐館…」Do姐聽完都嘩一聲︰「呃番啲錢返英國！」
自認忍耐力比以前高
193過去曾經因為太過率直得罪不少人，當中以「電視台大戰」最為轟動，193稱現時的忍耐力已經比起以前高︰「而家忍10次講1次，以前忍10次講2次，雖然講咗舒服啲，但又會後悔。」Do姐勸他控制一下言論，表示「退一步海闊天空」，但193表示已盡力︰「我大部分時間都忍到，8成時間做到，2成時間控制唔到。要睇嗰排心情，有時講係當發洩咗去。」
Do姐狠批咖啡店難食
早前MIRROR和ERROR多位成員接連餐廳生意受挫，正在經營咖啡廳的193坦然開業至今年半，生意初時很差，Do姐即插嘴表示︰「你開咗年幾我先不妨講，有朋友初期試過，唔太好食！」193亦沒有否認︰「直頭係難食！因為開始時同幾個中學同學一齊搞，大家都唔太識做生意，好多嘢都好魯莽，或想賺到盡。」他表示開業後員工做到手忙腳亂，令麵包又燶餡料又少︰「當時啲評語係啱㗎，直頭難食、呃錢！」
半年前換餐廳班底
他坦言直到半年前覺悟，中段管理餐廳的同學要移民，最後將股份轉讓給一個剛認識、做開餐飲業的朋友：「之後愈搞愈好，換班底，留低做得好嘅員工，唔好嘅換走！」情況才得以改善。
193郭嘉駿透露未開業已蝕逾三十萬
193郭嘉駿透露受疫情拖累，本來計劃去年2月開業，最後延至4月才開幕，193與股東共4人投資200多萬，未開業單單租金都蝕逾30萬﹗4月10 日正式開業，粉絲及圈中好友都爭住去撐場，每日都出現長長人龍，相當好生意，不過cafe開業第3天就突然煞停。
193 cafe供不應求 食物賣清光
193接受傳媒訪問時透露開業2天以來因為太多客人，cafe內食物都賣清光，超出他的預期，為了應付復活節的黃金檔，cafe開店3天要突然休息1天，好讓有足夠時間補給貨品，以及讓員工休息﹗193坦言自己經驗不足，而且超出他的預期，由於公眾假期供應商不送貨，都擔心因食材不足影響營運，193坦言會同股東們開會好好商討，承諾做得更好﹗
食客投訴貨不對辦
有網民在討論區開post，指排超過1小時隊才能進入店內，用餐限時，並指cafe的食物與圖片嚴重不符，該名網民指買了一份98元的招牌蛋治，卻發現只有表面堆滿餡料，內裡只有一半餡料，直言唔好食又搵笨，直指貨不對辦﹗有網民又指cafe用了某供應商的麵包，原本只需不到20元的麵包，cafe卻賣貴1倍有多要55元﹗193開店以來可謂一波三折﹗
193 Cafe逆市投資200萬 望「老婆」打救
男團ERROR成員193（郭嘉駿）有創意又有生意頭腦，繼一月在旺角開了一間限定店後，最近與3位中學同學合資200多萬，在紅磡區開設精品咖啡店。193（7/4）舉行傳媒預覽會，宣布咖啡店於（10/4）正式開業。
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