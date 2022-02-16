193郭嘉駿投資七位數開cafe：要呃你哋錢﹗ 嬲豬Collar搶先出歌長霸榜首
193郭嘉駿：我就係要賺錢
193郭嘉駿日前接受商台《早霸王》訪問，他在節目中透露其生意大計，表示2月會開設一間cafe，並強調並非得個樣，佢話：「係真係飲咖啡嗰種，唔係食意粉，係精品咖啡加打卡，做生意都要賺錢㗎，係咁㗎喇，有人做生意會講係分享自己理念，我唔會講呢啲，我直接講要呃你哋錢，我就係要賺錢。」
森美建議整一比一雕塑做打卡位
主持之一森美問193 會否在店內索性整一比一個人雕塑？森美話如果有會過去打卡，193表示真人比例「火柴人」（自家品牌logo公仔）都要過萬元，所以不會考慮森森的建議，193笑言：「我唔會諗呢啲咁唔實際嘅嘢，我淨係諗呃錢﹗」其後193 接受傳媒查詢時，他透露投資開店一共有四個股東，投資了七位數字，各股東各專業及所長，他則負責宣傳部分，193又指由於去年已落實開店，所以去年已租舖，並且當時還未禁止晚市堂食，不過193對開店充滿信心﹗
193：好唔respect師兄
193 又在節目提到自己首新歌〈再次PuppyLove〉本來同師妹女團Collar同日出街，但其後Collar提前推出， 193 在《早霸王》表示上新歌上唔到榜首感到好失望，他笑言：「Collar永遠第一位，我得第二位咋，應該讓吓師兄吖嘛，應該就我延族推出，我有同花姐講就吓我改期，佢哋真係改期，不過係提早喎，咁賤都有喎﹗好唔respect師兄，遲幾日出，等我上咗第一位，伭家冇機會上到喇﹗」
揭自家時裝店靈感來自經典電影
193郭嘉駿在節目提到在2019年創立個人時裝品牌「LILABOC」，店名靈感來自湯漢斯主演的《阿甘正傳》中的名句「Life is like a box of chocolates」，而logo圖像靈感都是源自電影經典海報。193入行前曾從事時裝工作，是一名時裝買手。
因為搵唔到食放棄夢想
193在節目中透露其實夢想是當甲一籃球員，但英國讀書畢業回港後便取消念頭，因為「讀完書返嚟之後好現實，覺得打波搵唔到食，所以放棄咗﹗」