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193郭嘉駿投資七位數開cafe：要呃你哋錢﹗ 嬲豬Collar搶先出歌長霸榜首

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Error成員193郭嘉駿多次因言論而搞到成為新聞人物，其投資的時裝生意去年更與顧客引起網上罵戰，不過193堅持自個人敢言風格，更加計劃將生意版圖擴張，他透露2月會開設cafe，更直言為了賺錢：直接講要呃你哋錢﹗

193郭嘉駿：我就係要賺錢

193郭嘉駿日前接受商台《早霸王》訪問，他在節目中透露其生意大計，表示2月會開設一間cafe，並強調並非得個樣，佢話：「係真係飲咖啡嗰種，唔係食意粉，係精品咖啡加打卡，做生意都要賺錢㗎，係咁㗎喇，有人做生意會講係分享自己理念，我唔會講呢啲，我直接講要呃你哋錢，我就係要賺錢。」

（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193郭嘉駿本月在紅磡開設cafe，並預告有不少打卡位。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）

森美建議整一比一雕塑做打卡位

主持之一森美問193 會否在店內索性整一比一個人雕塑？森美話如果有會過去打卡，193表示真人比例「火柴人」（自家品牌logo公仔）都要過萬元，所以不會考慮森森的建議，193笑言：「我唔會諗呢啲咁唔實際嘅嘢，我淨係諗呃錢﹗」其後193 接受傳媒查詢時，他透露投資開店一共有四個股東，投資了七位數字，各股東各專業及所長，他則負責宣傳部分，193又指由於去年已落實開店，所以去年已租舖，並且當時還未禁止晚市堂食，不過193對開店充滿信心﹗

193郭嘉駿日前接受商台《早霸王》訪問。（圖片來源：FB＠早霸王）
193郭嘉駿日前接受商台《早霸王》訪問。（圖片來源：FB＠早霸王）
193代言飲品廣告，廣告商曾推出一比一人形紙牌，吸引大批粉絲去打卡﹗（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193代言飲品廣告，廣告商曾推出一比一人形紙牌，吸引大批粉絲去打卡﹗（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）

193：好唔respect師兄

193 又在節目提到自己首新歌〈再次PuppyLove〉本來同師妹女團Collar同日出街，但其後Collar提前推出， 193 在《早霸王》表示上新歌上唔到榜首感到好失望，他笑言：「Collar永遠第一位，我得第二位咋，應該讓吓師兄吖嘛，應該就我延族推出，我有同花姐講就吓我改期，佢哋真係改期，不過係提早喎，咁賤都有喎﹗好唔respect師兄，遲幾日出，等我上咗第一位，伭家冇機會上到喇﹗」

193嬲豬Collar搶先出歌：好唔respect師兄﹗（圖片來源：FB＠Collar）
193嬲豬Collar搶先出歌，笑笑口話：「好唔respect師兄﹗」（圖片來源：FB＠Collar）
193郭嘉駿新歌〈再次Puppy Love〉MV搵來大馬女神林明禎做女主角﹗（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193郭嘉駿新歌〈再次Puppy Love〉MV搵來大馬女神林明禎做女主角﹗（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193話MV本來有錫錫鏡頭，他笑言自己是偶像，所以唔可以有親嘴。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193話MV本來有錫錫鏡頭，他笑言自己是偶像，所以唔可以有親嘴。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）

揭自家時裝店靈感來自經典電影

193郭嘉駿在節目提到在2019年創立個人時裝品牌「LILABOC」，店名靈感來自湯漢斯主演的《阿甘正傳》中的名句「Life is like a box of chocolates」，而logo圖像靈感都是源自電影經典海報。193入行前曾從事時裝工作，是一名時裝買手。

193自家品牌出過Tee、口罩等。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193自家品牌出過Tee、口罩等。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193設計的自家品牌圖像「火柴人」，靈感都係來自電影《阿甘正傳》。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193設計的自家品牌圖像「火柴人」，靈感都係來自電影《阿甘正傳》。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）

因為搵唔到食放棄夢想

193在節目中透露其實夢想是當甲一籃球員，但英國讀書畢業回港後便取消念頭，因為「讀完書返嚟之後好現實，覺得打波搵唔到食，所以放棄咗﹗」

193中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：IG＠deniskwok193）
193中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：IG＠deniskwok193）

撰文：東方新地圖片來源：IG＠deniskwok193、FB＠郭嘉駿193、FB＠早霸王

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