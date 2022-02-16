193郭嘉駿投資七位數開cafe：要呃你哋錢﹗ 嬲豬Collar搶先出歌長霸榜首

Error成員193郭嘉駿多次因言論而搞到成為新聞人物，其投資的時裝生意去年更與顧客引起網上罵戰，不過193堅持自個人敢言風格，更加計劃將生意版圖擴張，他透露2月會開設cafe，更直言為了賺錢：直接講要呃你哋錢﹗