193主持盡訴心中情節目 被封男版白韻琹 「感情問題一律建議分手」成金句

193郭嘉駿@ERROR因為大膽敢言對抗無綫而成為ViuTV新貴，除了廣告代言工作接到手軟，ViuTV亦安排他飛起ERROR三子，開個新節目《晚吹-戀講嘢》(暫名)畀佢主持，拍住口罩小姐浩南鄭伊琪及Helen譚凱倫，為女士們解決愛情疑難，網民對193孭重飛表示支持，其金句亦大派用場！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片、193IG圖片、浩南IG圖片、HelenIG圖片