193主持盡訴心中情節目 被封男版白韻琹 「感情問題一律建議分手」成金句
193郭嘉駿@ERROR因為大膽敢言對抗無綫而成為ViuTV新貴，除了廣告代言工作接到手軟，ViuTV亦安排他飛起ERROR三子，開個新節目《晚吹-戀講嘢》(暫名)畀佢主持，拍住口罩小姐浩南鄭伊琪及Helen譚凱倫，為女士們解決愛情疑難，網民對193孭重飛表示支持，其金句亦大派用場！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片、193IG圖片、浩南IG圖片、HelenIG圖片
193主持談心節目
ViuTV宣布將製作新節目《晚吹-戀講嘢》(暫名)，把類似「三個寂寞的心」、「香蕉俱樂部」及「早霸王」等電台獨有的談心節目，由193、浩南及Helen 去接見不同女士，為她們化解情愛問題，不論是與另一伴相處問題、自己或對方出軌、性愛問題、發現自己做了第三者、性取向問題、被朋友撬牆腳、甚至想對心儀對象示愛等等…..新節目都會給她們一個渠道去抒發表達！
進入招募階段
節目現正進行招募，當選之個案當事人將會到錄影現場親身講述自己的感情問題，亮相與否由她們自己決定。每集嘉賓需自備一件與自己個案相關的物品，於錄影當天放上「忘憂架」上，並會一直存放至尾集，最後一集將會有26件物品於「忘憂架」上，並會一次過將它們當場「處決」！
193對愛情有獨特見解
193首次主持盡於心中情節目，轉數快口才好的他應該大有作為，網民表示非常期待新節目推出，笑指他成為新版白韻琹，不過193早前被追問感情問題，他就一概不作回應，對於其他人的感情事，更曾經笑言：「感情問題一律建議分手！」有網民指他主持節目時可以發表這金句。