ERROR成員193（郭嘉駿）早前與隊友Dee哥（何啟華）為網上平台拍片，期間193被觸及痛處，當場爆喊，要Dee哥反過來安慰，但近日卻有消息傳出，193之所以爆喊並非因為壓力爆煲，而是與緋聞女友陳海寧（Isabella，Dee姐）分手。

編輯：東方新地｜圖片來源：193IG、陳海寧IG、[email protected]截圖｜原文刊於：新Monday