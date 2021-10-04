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[email protected]網上節目因負面批評爆喊非真正原因 傳與緋聞女友Dee姐不歡而散

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撰文：東方新地

ERROR成員193（郭嘉駿）早前與隊友Dee哥（何啟華）為網上平台拍片，期間193被觸及痛處，當場爆喊，要Dee哥反過來安慰，但近日卻有消息傳出，193之所以爆喊並非因為壓力爆煲，而是與緋聞女友陳海寧（Isabella，Dee姐）分手。

編輯：東方新地｜圖片來源：193IG、陳海寧IG、[email protected]截圖｜原文刊於：新Monday

193戒睇網上評論

ERROR成員193（郭嘉駿）早前與隊友Dee哥（何啟華）一同為網上平台拍片，期間193指自己已戒睇網上評論，以免自己不開心，後來看到自己在《全民造星》時的片段，193突然收起笑容：「又播呢啲片？仆街喇﹗」跟住一面睇一面流淚，Natalie問193眼淚為誰而流？ 193就話：「每次聽呢首歌《我的快樂時代》就提醒自己，迷失嘅時都會聽呢首歌﹗」

193翻看《全民造星》時唱《我的快樂時代》時，即場爆喊﹗（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193翻看《全民造星》時唱《我的快樂時代》時，即場爆喊﹗（圖片來源：[email protected]截圖）
193話迷失時會聽呢首歌去鼓勵自己，愈講愈激動﹗（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193話迷失時會聽呢首歌去鼓勵自己，愈講愈激動﹗（圖片來源：[email protected]截圖）

193崩潰喊爆：啲人話因為寸隔籬台先紅，完全抺煞付出嘅努力﹗

193講到呢度開始爆喊：「呢幾年…真係…好辛苦…唔易過，好辛苦，見到當初自己乜都唔識，做乜都被人批評，到依家我以為自己都…可以，回顧當初，依家已經係另一個我，唔係當初嘅我﹗好似最近我哋去紅館做嘉賓，覺得自己唱得唔錯，同以前唔同，但人哋一句說話抹煞所有付出嘅努力，人哋會話『你都係因為一句寸咗隔籬台就紅咗，佢哋抺煞咗我呢三年嚟嘅努力，繼續好多人話我唔識唱歌、唔識跳舞，都冇努力過』，所以我先唔想睇呢啲評論，因為我知自己裡面係點，所以我都想身邊嘅人唔好咁介意負評，唔好被影響到﹗」

193話「過得好辛苦，過得唔容易﹗」（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193話呢幾年「過得好辛苦，過得唔容易﹗」（圖片來源：[email protected]截圖）

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193與Dee姐關係撲朔迷離

193與Dee姐（陳海寧）傳緋聞不過二人卻否認，但被網民發現二人的社交網上，看到不少蛛絲馬跡，如二人到同一餐廳內High Tea、戴情侶帽，而Dee姐有部份的相片更是從高處影下，關係撲朔迷離。唔單止外界對二人緋聞有興趣，8月時的ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》節目中，娟姐（練美娟）多次向Dee姐逼供，追問她是否與193秘密拍拖，Dee姐聽後即時強調二人只是朋友關係。

（圖片來源：ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》節目）
Dee姐任《晚吹》嘉賓，被主持娟姐追問與193的戀情﹗（圖片來源：ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》節目）
（圖片來源：ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》節目）
娟姐追問Dee姐在社交網上的相片會是高炒角度，追問掌鏡人是誰？Dee姐話身邊朋友全部比她高都好正常﹗（圖片來源：ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》節目）

網傳193與Dee姐不歡而散 「再見不是朋友」

直至近日，網上傳出193在網上節目中爆喊的真正原因是與緋聞女友Dee姐分手，而且二人還鬧得不歡而散，據稱雙方都有向公司表明日後不要安排二人同場活動或節目，再見不是朋友﹗

（圖片來源：陳海寧IG）
27歲Dee姐不時在社交網晒美照，水著騷腿派福利，IG追蹤人數達11萬﹗（圖片來源：陳海寧IG）
（圖片來源：陳海寧IG）
193多次指擇偶條件首要皮膚白及身形嬌小，Dee姐完全符合﹗（圖片來源：陳海寧IG）
193與Dee姐最後一次同場是在8月《力圖打排球》上，193與Dee姐等組隊對戰Mirror隊﹗（圖片來源：ViuTV直播截圖）
193與Dee姐最後一次同場是在8月《力圖打排球》上，193與Dee姐等組隊對戰Mirror隊﹗（圖片來源：ViuTV直播截圖）
Dee姐（後排右一），193(前排左三）（圖片來源：ViuTV直播截圖）
Dee姐（後排右一），193(前排左三）（圖片來源：ViuTV直播截圖）
（圖片來源：193IG）
193最近為網上平台拍片時，突然爆喊﹗（圖片來源：[email protected]

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（圖片來源：陳海寧IG）
（圖片來源：陳海寧IG）
Dee姐曾戴住193網店推出的已絕版的帽﹗（圖片來源：陳海寧IG）
Dee姐曾戴住193網店推出的已絕版的帽﹗（圖片來源：陳海寧IG）

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