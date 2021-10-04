[email protected]網上節目因負面批評爆喊非真正原因 傳與緋聞女友Dee姐不歡而散
編輯：東方新地｜圖片來源：193IG、陳海寧IG、[email protected]截圖｜原文刊於：新Monday
193戒睇網上評論
ERROR成員193（郭嘉駿）早前與隊友Dee哥（何啟華）一同為網上平台拍片，期間193指自己已戒睇網上評論，以免自己不開心，後來看到自己在《全民造星》時的片段，193突然收起笑容：「又播呢啲片？仆街喇﹗」跟住一面睇一面流淚，Natalie問193眼淚為誰而流？ 193就話：「每次聽呢首歌《我的快樂時代》就提醒自己，迷失嘅時都會聽呢首歌﹗」
193崩潰喊爆：啲人話因為寸隔籬台先紅，完全抺煞付出嘅努力﹗
193講到呢度開始爆喊：「呢幾年…真係…好辛苦…唔易過，好辛苦，見到當初自己乜都唔識，做乜都被人批評，到依家我以為自己都…可以，回顧當初，依家已經係另一個我，唔係當初嘅我﹗好似最近我哋去紅館做嘉賓，覺得自己唱得唔錯，同以前唔同，但人哋一句說話抹煞所有付出嘅努力，人哋會話『你都係因為一句寸咗隔籬台就紅咗，佢哋抺煞咗我呢三年嚟嘅努力，繼續好多人話我唔識唱歌、唔識跳舞，都冇努力過』，所以我先唔想睇呢啲評論，因為我知自己裡面係點，所以我都想身邊嘅人唔好咁介意負評，唔好被影響到﹗」
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193與Dee姐關係撲朔迷離
193與Dee姐（陳海寧）傳緋聞不過二人卻否認，但被網民發現二人的社交網上，看到不少蛛絲馬跡，如二人到同一餐廳內High Tea、戴情侶帽，而Dee姐有部份的相片更是從高處影下，關係撲朔迷離。唔單止外界對二人緋聞有興趣，8月時的ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》節目中，娟姐（練美娟）多次向Dee姐逼供，追問她是否與193秘密拍拖，Dee姐聽後即時強調二人只是朋友關係。
網傳193與Dee姐不歡而散 「再見不是朋友」
直至近日，網上傳出193在網上節目中爆喊的真正原因是與緋聞女友Dee姐分手，而且二人還鬧得不歡而散，據稱雙方都有向公司表明日後不要安排二人同場活動或節目，再見不是朋友﹗
曾被指戴情侶帽﹗（圖片來源：[email protected]）