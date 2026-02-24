193@ERROR疑被雪連續兩集缺席《晚吹》 網民激動狂轟
連續兩集193缺席 網民怒火中燒
《#晚吹-男人亂講嘢》作為ViuTV熱門清談節目，193一直是主持陣容的重要成員。不過自大年初一賀年特別篇開始，193就神秘失蹤，連最新播出的2月24日一集都繼續缺席。今集節目繼續有Thor（駱振偉）、灘叔（鄒凱光）與Helen（譚凱倫）等主持撐場，馬啓仁（Keyman）、王智德（Alton）、林昆樂（Stick）與陳法齊師傅做嘉賓，但觀眾明顯唔買賬，紛紛在社交平台表達不滿。
粉絲集體杯葛 ViuTV官網淪陷
193粉絲的怒火完全遏制不住，大批網民湧到ViuTV官網留言區「洗版」抗議。有粉絲直接表明立場：「冇193唔睇，連Viu都唔睇。」更有死忠支持者放狠話：「一日唔見3爺返嚟，我都唔會睇。」部分網民質疑193是否遭到公司「雪藏」，要求ViuTV公開交代事件真相。留言區一片聲討聲，可見193在觀眾心中的影響力有幾強大。
節目照播談新年趣事 觀眾興趣缺缺
儘管193缺席，《#晚吹-男人亂講嘢》依然照常播出。最新一集中，眾主持分享新年聚會趣事，Stick提到每年必玩「葫蘆Game」，笑言「做莊俾人爆煲就自己唔開心，人哋開心；我贏咗又變咗人哋唔開心，真係唔好做！」Thor則分享大學時期打牌「叫地胡」的尷尬經歷，結果對方不認帳收場，幸好爸爸出聲打圓場。
ViuTV官方沉默 193動向成謎
面對網民鋪天蓋地的質疑聲音，ViuTV官方至今未有作出任何回應或解釋。193本人的社交平台亦保持沉默，令外界更加猜測他是否真的遭到「雪藏」。有網民翻查發現，193近期鮮有出現於公開活動或參與拍攝工作，與其他ERROR成員的曝光度形成強烈對比。事件持續發酵下，ViuTV的公關危機愈演愈烈，觀眾正等待官方給出合理解釋。ERROR成員193（郭嘉駿）近期頻頻缺席公司活動，繼《全民造星VI》決賽和《骰界》記者會後，2月1日舉行的《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》，令ERROR變成「三缺一」出席，公司雪藏193的傳聞愈傳愈烈。