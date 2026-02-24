193@ERROR疑被雪連續兩集缺席《晚吹》 網民激動狂轟

新年未過完，ERROR成員193（郭嘉駿）「被消失」風波持續發酵！繼大年初一《#晚吹-男人亂講嘢》賀年特別篇缺席後，最新一集節目193依然無影無蹤，令一眾粉絲徹底爆煲。網民激動留言狂轟ViuTV：「冇193連Viu都唔睇！」部分死忠粉絲更揚言「一日唔見3爺返嚟，我都唔會睇」，可見193在觀眾心中的地位有幾重要。雖然節目請來MIRROR成員王智德（Alton）救場，但觀眾完全唔收貨，紛紛湧到官網留言抗議，要求交代193去向。