193@ERROR疑被雪連續兩集缺席《晚吹》 網民激動狂轟

最新娛聞
東方新地

廣告

新年未過完，ERROR成員193（郭嘉駿）「被消失」風波持續發酵！繼大年初一《#晚吹-男人亂講嘢》賀年特別篇缺席後，最新一集節目193依然無影無蹤，令一眾粉絲徹底爆煲。網民激動留言狂轟ViuTV：「冇193連Viu都唔睇！」部分死忠粉絲更揚言「一日唔見3爺返嚟，我都唔會睇」，可見193在觀眾心中的地位有幾重要。雖然節目請來MIRROR成員王智德（Alton）救場，但觀眾完全唔收貨，紛紛湧到官網留言抗議，要求交代193去向。

連續兩集193缺席 網民怒火中燒

《#晚吹-男人亂講嘢》作為ViuTV熱門清談節目，193一直是主持陣容的重要成員。不過自大年初一賀年特別篇開始，193就神秘失蹤，連最新播出的2月24日一集都繼續缺席。今集節目繼續有Thor（駱振偉）、灘叔（鄒凱光）與Helen（譚凱倫）等主持撐場，馬啓仁（Keyman）、王智德（Alton）、林昆樂（Stick）與陳法齊師傅做嘉賓，但觀眾明顯唔買賬，紛紛在社交平台表達不滿。

粉絲集體杯葛 ViuTV官網淪陷

193粉絲的怒火完全遏制不住，大批網民湧到ViuTV官網留言區「洗版」抗議。有粉絲直接表明立場：「冇193唔睇，連Viu都唔睇。」更有死忠支持者放狠話：「一日唔見3爺返嚟，我都唔會睇。」部分網民質疑193是否遭到公司「雪藏」，要求ViuTV公開交代事件真相。留言區一片聲討聲，可見193在觀眾心中的影響力有幾強大。

節目照播談新年趣事 觀眾興趣缺缺

儘管193缺席，《#晚吹-男人亂講嘢》依然照常播出。最新一集中，眾主持分享新年聚會趣事，Stick提到每年必玩「葫蘆Game」，笑言「做莊俾人爆煲就自己唔開心，人哋開心；我贏咗又變咗人哋唔開心，真係唔好做！」Thor則分享大學時期打牌「叫地胡」的尷尬經歷，結果對方不認帳收場，幸好爸爸出聲打圓場。

ViuTV官方沉默 193動向成謎

面對網民鋪天蓋地的質疑聲音，ViuTV官方至今未有作出任何回應或解釋。193本人的社交平台亦保持沉默，令外界更加猜測他是否真的遭到「雪藏」。有網民翻查發現，193近期鮮有出現於公開活動或參與拍攝工作，與其他ERROR成員的曝光度形成強烈對比。事件持續發酵下，ViuTV的公關危機愈演愈烈，觀眾正等待官方給出合理解釋。ERROR成員193（郭嘉駿）近期頻頻缺席公司活動，繼《全民造星VI》決賽和《骰界》記者會後，2月1日舉行的《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》，令ERROR變成「三缺一」出席，公司雪藏193的傳聞愈傳愈烈。

193 error 193缺席（圖片來源：ViuTV）
193缺席（圖片來源：ViuTV）
193 error （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
193 error （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
193 error （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
193 error （圖片來源：193IG）
（圖片來源：193IG）
193 error （圖片來源：193IG）
（圖片來源：193IG）

圖片來源：ViuTV、193IG資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 