骰界｜193生日會爆喊兼缺席記者會惹雪藏揣測 5位拍檔機智回應解畫

36歲ERROR成員193（郭嘉駿）近日因炮轟經理人阿濟及轉換經理人而傳遭公司雪藏，前日（25號）粉絲為他舉行補祝生日會時更情緒大爆發喊足半首歌，而他有份參與的ViuTV新節目《骰界》日前舉行記者會，豈料193再次缺席，令雪藏傳聞愈演愈烈。一眾拍檔包括李駿傑（Jeremy）、蘇雅琳（Ivy So）等出席記者會時，被追問193缺席原因，眾人反應各異，有人打圓場有人力撐，但都無法平息外界對193處境的關注。