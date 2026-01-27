骰界｜193生日會爆喊兼缺席記者會惹雪藏揣測 5位拍檔機智回應解畫
193 缺席記者會惹雪藏揣測 Jeremy回應為193打氣
有份參與《骰界》的Jeremy事前並不知道193會缺席記者會，當被問及此事時顯得有些意外。不過他隨即表達希望如有安排再為節目宣傳，下次可以6人合體出席，例如相約一起看節目首播等。Jeremy的回應被視為對193的支持，希望他能重新參與宣傳活動。問到對193為人的看法時，一眾拍檔異口同聲為他辯護，表示「他不難相處，只是玩遊戲表現古惑，專找罅隙去贏，也不覺性格火爆，我們玩得好和平，就算背叛都似小學生行為」。
吳肇軒幽默回應避談雪藏傳聞
面對記者直接詢問193是否遭雪藏，吳肇軒以幽默方式回應：「怎會呢？娛樂圈是大家庭，可能是193生得太高，在門口被『戟』住才不能到場。」當記者追問是否指「雪櫃門」時，他機智地說：「是家門，不是雪櫃門，我已經盡量答得好好，你們不要這樣講好嗎？」吳肇軒的回應既避開了敏感話題，又為現場帶來輕鬆氣氛，展現出高超的應對技巧。
而同樣有份參與節目的蘇雅琳（Ivy So）表示，自己到場後才知道193缺席，對於缺席原因並不太清楚。當記者追問是否因為193遭公司雪藏才被禁止亮相時，Ivy So沒有正面回應，只是重申自己不清楚具體情況。她的謹慎回應反映出藝人在處理敏感話題時的小心態度，既不想得罪公司，也不願對同行落井下石。
193生日會情緒失控網民心痛
而在前日（25日），193的粉絲為他舉行了補祝36歲生日會，約300名粉絲以行動支持這位傳遭雪藏的偶像。生日會上193演唱了兩首歌，努力擠出笑容與粉絲互動，但當他獻唱親自填詞的《越州公路193》時情緒大爆發，喊足逾半首歌，一度要背向粉絲抹淚平靜心情。唱完後眼鼻通紅兼鼻水直流的193表示：「呢首歌以後列為禁歌，上次唱呢首歌有幾兄弟喺度，分擔咗（情緒），我冇咁投入，呢首歌真係送畀大家。」台下不少粉絲都跟著他哭，場面相當感人。
網民力撐193盼其重新出發
193的處境引起大批網民關注和同情，歌迷會在生日會後留言表示：「我嘅願望只有一個，只要33你開心」，又說「猶幸耳筒內，全是你的鼓舞」。193亦轉發相關貼文，感性地以《越州公路193》歌詞「沿途還有你，便有樂土」回應粉絲支持。不少網民都希望193能盡快走出低潮，重新在螢幕前與觀眾見面。