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[email protected]寸四十幾歲仲後生仔傾偈 6號陸浩明自封後生仔領隊反擊：我都唔得閒睇ERROR！

東方新地 - 娛聞

無綫同ViuTV打緊仗，6號陸浩明既係士兵又係炮灰，早前被[email protected]寸「40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」，這日他與馮盈盈出席公開活動終於回應，表示唔會尷尬亦唔介意，自己就好似一個球隊的領隊，仲話任何電視台都會睇，不過ERROR的節目就唔得閒睇喎！

撰文：東方新地|圖片：6號IG圖片、馮盈盈IG圖片、193IG圖片

陸浩明
陸浩明與馮盈盈一齊就193的言論公開回應。

陸浩明表面大方話唔介意

現年42歲的陸浩明出席公開活動時提及早前曾志偉批評ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，遭ERROR成員193（郭嘉駿）明寸：「J2係咩嚟？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個？」躺著中槍的陸浩明表示絕對不介意：「好多謝有留意我哋節目。冇所謂，我最欣賞後生仔嗰種創意，同埋嗰種豁達心態。」

陸浩明
談到193被指不尊重前輩，6號就回應道：「做呢行好多嘢都要跌跌碰碰，喺經驗中學習，我哋細細個以前都會錯，所以我覺得唔好畀框架自己，做返自己係最正！」
陸浩明
陸浩明與馮盈盈已成為《後生仔》的代表人物，曾志偉回巢後更受重用。

陸浩明反寸：唔通兒童節目就搵小朋友主持？

陸浩明身旁的馮盈盈亦回應說：「我哋就係J2最偏門嘅節目， 搵我哋兩個做咪好偏門囉，討論嘅題目都好偏門！」至於再主持《＃後生仔傾吓偈》會否尷尬？，陸浩明就話唔會：「我嘅角色就好似領隊，盡主持責任帶領年輕人說話，正如網友話齋，唔通兒童節目就要搵小朋友主持咩？」

陸浩明
馮盈盈亦幫口撐，對於6號被寸老，她指對方經常在節目中幫眾人打圓場：「我哋年輕人經常衝口而出講錯嘢，好在有佢幫我哋兜，佢係一個好前輩。」
陸浩明
對於「伯樂」余詠珊將離職，陸浩明竟以「唔多熟」的口脗避答：「公司有同事離職當然要感謝佢哋嘅付出，祝福新發展。」他又表示不清楚公司是否有「限廚令」，但暫未會與肥媽再合作《食平D》。

唔敢再提ViuTV

被記者問到有否看友台節目知己知彼，陸浩明推搪說：「咩台都睇，只要有好節目都會睇，日本、韓國、俄羅斯嘅節目都有睇，(咁ERROR嘅節目呢？)我工作較忙，真係冇乜時間！」就連自稱「姜糖」的馮盈盈被問有否看姜濤的節目，她不敢再多說一句，她只說：「工作忙冇乜時間睇呀！」

陸浩明
193因為寸嘴而上位，對於當日話無綫係畀啲老嘢睇，193自我檢討後都覺得自己無禮，日前表示會改口叫「耆英」。
陸浩明
ERROR最近人氣急升，曝光率拍得住人氣男團MIRROR。

口罩小姐後台隔空開火

對於曾志偉暗指ViuTV不是翡翠台的對手，口罩小姐又唔夠香港小姐有認受性，ERROR四子在口罩小姐總決賽後台回應，提到節目與TVB《開心大綜藝》對撼，肥仔表示兩台觀眾層面不一難以作比較，193笑言打唔贏對方，阿Dee則自嘲：「冇理由用財經新聞台對教育電視。」而講到曾志偉指ViuTV題材偏門只可與J2台比較，193就隔空反擊：「J2咩嚟㗎？後生仔傾吓偈嗰啲？40幾歲仲後生仔？」明寸已年過40歲的無綫主持六號陸浩明，193寸爆說：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！我哋係咩年齡層都有。」更指所謂的「收視」亦只得幾百部電視去統計，不用理會。

口罩小姐
對於曾志偉在較早曾稱 ViuTV的節目題材較偏門，而且收視只得約4點，只能與J2作比較等論點，ERROR四子亦不甘示弱，與曾志偉互窒，當中193更連珠發炮。
口罩小姐
當中193的回應最有guts，甚至反問「J2係做咩」等等，句句有骨。不過肥仔最後都打圓場，表示無論TVB或ViuTV都好，能夠帶動觀眾睇電視就算是成功。
口罩小姐
193大膽敢言，總算為ViuTV爭番啖氣。

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