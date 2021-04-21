[email protected]寸四十幾歲仲後生仔傾偈 6號陸浩明自封後生仔領隊反擊：我都唔得閒睇ERROR！
無綫同ViuTV打緊仗，6號陸浩明既係士兵又係炮灰，早前被[email protected]寸「40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」，這日他與馮盈盈出席公開活動終於回應，表示唔會尷尬亦唔介意，自己就好似一個球隊的領隊，仲話任何電視台都會睇，不過ERROR的節目就唔得閒睇喎！
撰文：東方新地|圖片：6號IG圖片、馮盈盈IG圖片、193IG圖片
陸浩明表面大方話唔介意
現年42歲的陸浩明出席公開活動時提及早前曾志偉批評ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，遭ERROR成員193（郭嘉駿）明寸：「J2係咩嚟？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個？」躺著中槍的陸浩明表示絕對不介意：「好多謝有留意我哋節目。冇所謂，我最欣賞後生仔嗰種創意，同埋嗰種豁達心態。」
陸浩明反寸：唔通兒童節目就搵小朋友主持？
陸浩明身旁的馮盈盈亦回應說：「我哋就係J2最偏門嘅節目， 搵我哋兩個做咪好偏門囉，討論嘅題目都好偏門！」至於再主持《＃後生仔傾吓偈》會否尷尬？，陸浩明就話唔會：「我嘅角色就好似領隊，盡主持責任帶領年輕人說話，正如網友話齋，唔通兒童節目就要搵小朋友主持咩？」
唔敢再提ViuTV
被記者問到有否看友台節目知己知彼，陸浩明推搪說：「咩台都睇，只要有好節目都會睇，日本、韓國、俄羅斯嘅節目都有睇，(咁ERROR嘅節目呢？)我工作較忙，真係冇乜時間！」就連自稱「姜糖」的馮盈盈被問有否看姜濤的節目，她不敢再多說一句，她只說：「工作忙冇乜時間睇呀！」
口罩小姐後台隔空開火
對於曾志偉暗指ViuTV不是翡翠台的對手，口罩小姐又唔夠香港小姐有認受性，ERROR四子在口罩小姐總決賽後台回應，提到節目與TVB《開心大綜藝》對撼，肥仔表示兩台觀眾層面不一難以作比較，193笑言打唔贏對方，阿Dee則自嘲：「冇理由用財經新聞台對教育電視。」而講到曾志偉指ViuTV題材偏門只可與J2台比較，193就隔空反擊：「J2咩嚟㗎？後生仔傾吓偈嗰啲？40幾歲仲後生仔？」明寸已年過40歲的無綫主持六號陸浩明，193寸爆說：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！我哋係咩年齡層都有。」更指所謂的「收視」亦只得幾百部電視去統計，不用理會。