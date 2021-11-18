全民造星4｜193妹郭嘉盈盛傳被foul！193公開為細妹向友台𢱑撈
撰文：東方新地｜圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]｜部份內容：New Monday
193嘲ERROR係「ViuTV洪天明」
193於11月9日與鄭伊琪、譚海倫、郭奕芯為節目《晚吹 戀講嘢》錄影，期間接受訪問，他表示ERROR成員平時在公司（ViuTV）沒有太多的工作，即使有都是客串性質居多，自嘲ERROR成員都是「ViuTV洪天明」，所以希望由他孭飛主持的節目《晚吹 戀講嘢》可以長做長有，最起碼保持曝光率。
193 笑指MIRROR阻ERROR拎獎
臨近年底，又是年度樂壇頒獎禮舉行的時候，今年193與肥仔都有推出新歌，因此亦有份角逐新人獎，被問到有沒有信心，193表示Edan（呂爵安）、MC（張天賦）同Mike（曾比特）都不是「流」的，賽果亦不會爆冷，早已打定輸數做陪跑；至於組合獎方面，193則笑話：「如果MIRROR賺夠退休，讓位畀ERROR拎都好；但只要一日有MIRROR喺度，ERROR都攞唔到獎。」
ERROR支持者感心痛
對於193自嘲係「ViuTV洪天明」，又自淋冷水表示預咗冇獎攞，不少ERROR支持者都感到心痛，紛紛留言為他們打氣。
193公開為「3妹」向友台𢱑撈
近日網傳《全民造星4》的20強名單，當中並沒有193妹妹郭嘉盈，有媒體追問193 ，他指不便透露賽果，但他一再強調妹妹沒有才藝，又不是特別美，如未能加入女團，也不知道她的演藝前途可以怎樣，雖然193大講妹妹的不是，但內心始終為對方著想，仲自爆想過直接問ViuTV會否與其妹簽約，更公開講：「如果樂小姐（樂易玲）想簽佢，亦可以打畀我個妹。」
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」