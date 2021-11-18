全民造星4｜193妹郭嘉盈盛傳被foul！193公開為細妹向友台𢱑撈

ERROR成員193(郭嘉駿)向來敢言，就連胞妹郭嘉盈也不能幸免，自「3妹」參加《全民造星4》以來，作為哥哥的193從沒為她說過一句好說話，既「睇死」她不能入圍，一時又指妹妹無才藝，難以入行；日前193接受媒體訪問時，竟自嘲ERROR是「ViuV洪天明」，又公開為盛傳已被foul出《造星4》的細妹郭嘉盈向友台搲撈。

撰文：東方新地｜圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]｜部份內容：New Monday