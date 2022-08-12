MIRROR演唱會｜193被連累網上遭PM挑釁 與網民爆粗互罵：講你垃圾
網民鬧193對Mirror舞台事件唔出聲
有網民於社交平台私訊193，一開口即講：「你唔係好敢言嘅咩，做咩唔出黎話下你公司啊」，其後更辱罵193不敢發表意見「唔敢啊，抵你咁乞人憎」。之後網民更指193唱歌很難聽，甚至同時牽連Mirror成員，實行全個台藝人都唔放過。
193質疑：「你覺得我係時事評論員？」
193面對網民的無理取鬧，也忍不住回應並對罵該網民，並連續回應「你係咪精神有問題」、「你覺得我係時事評論員？」、「我咩都要評論嘅咩？」、「我鐘意講乜就講乜㗎啦」、「使唔使你批准啊」。其後更指網民是「垃圾」，「如果冇咗鍵盤，我諗你連垃圾都不如」，表達自己的不滿。後來兩人就變成泥漿摔角式互鬧，網民更反擊會「會post去俾其他傳媒」。193則回應「你咪post囉」，隨後邊封鎖該網民，並挑釁網民「唔post正垃圾」、「post完記住send番條link俾我」
網民普遍唔撐挑釁者
雙方對話流出後，網民表示兩位的行為十分幼稚「兩個都係x仔，SUPER」、「Pm佢嗰個都幾無聊」、「有覆咪算係咁，無啦啦聊交嘈咁，做乜野啫」。亦有網民十分支持193，並認為193罵得好「以事論事，今次193無問題喎，pm條友白 卡先撩者賤攞嚟x」、「193x得好wo」。
重溫：
曾捲cafe執笠事件 寸網民嫌貴可以喺街邊度食
193曾經在4月開過一間《Tanuki Coffee》，不過就問題多多，未開業租金蝕逾三十萬，開業後第三天因食物供應不足突然煞停，193都坦言自己經驗不足，超出他的預期。後來愈來愈多網民幫襯完仲投訴指名符其實「呃錢」，影晒相tag cafe指出該cafe賣的包唔值＄98，餡料偏少又唔好味！跟住仲俾網民大起底指193抄韓國Egg Drop多士店，就連裝修設備、食物種類都抄都足一足！面對投訴多多的網民，一向敢言的193大方於回應網民，認為有呢番投訴的網民應該少去cafe幫襯：「cafe一向都呃錢，如果你要平可以去食兩餸飯，嗰啲你可以企喺街邊度食。而佢嘅cafe有裝修有配件，呢個價錢係正常。」
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