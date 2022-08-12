MIRROR演唱會｜193被連累網上遭PM挑釁 與網民爆粗互罵：講你垃圾

Mirror 舞台意外已過去兩個星期，至今ViuTV仍未正式交代各涉事公司的責任和處理方案。不少網民只能一直等待結果，結果有網民疑似憤怒難忍，直接在社交平台以私訊方式捉住ViuTV旗下藝人郭嘉駿（193）大聲責罵，193無辜受牽連，於是還以顏色與該網民激烈互鬧。