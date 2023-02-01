2月 生日藝人 明星

2月生日明星藝人 張敬軒生日快樂！水瓶座、 雙魚座生日明星藝人性格分析！

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2月出生的明星藝人，分別屬於水瓶座及雙魚座，水瓶座性格心胸寬大，是個典型的理想主義和人道主義者；雙魚座則有非常細緻的直覺，兩個星座的生日藝人是否乎合有關星座特質呢？快來看看以下藝人生日藝人名單！ 另外，根據蘇民峰師傅的算法，2月出生的朋友都屬於「寒命人」，寒命人喜火，故以木生火，當各位知道自己屬寒熱或平命以後，就可更準確的推算一生之運程！

水瓶座(星座日期：1月22日~ 2月19日)

2月1日：張敬軒 （1981年2月1日）

2月2日：惠英紅（1960年2月2日）、彭羚 （1969年2月2日）

2月3日：楊千嬅（1974年2月3日）麥玲玲(1966年2月3日)

2月5日：關禮傑(1962年2月5日)、鄧兆尊(1967年2月5日)

2月6日：蔡思貝 （1991年2月6日）

2月11日：Rosé朴彩英@BLACKPINK（1997年2月11日）

2月13日：馬國明 （1974年2月13日）

2月14日：許子萱（1997年2月14日）

2月15日：莊思明 （1987年2月15日）

2月16日：鍾楚紅（1960年2月16日）、劉青雲（1960年2月16日）

2月18日：肥媽（1954年2月18日）、黎瑞恩（1973年2月16日）

2月19日：嘉盈（1998 年 2 月 19 日）

雙魚座(星座日期：2月20日~ 3月20日)

2月17日：蘇施黃（1955年2月17日）、少爺占（1977年2月17日）

2月23日：何依婷（1994年2月23日）

2月24日：霍哥（霍俊邦）（1989年2月24日）、陳法拉（1982年2月24日）、鄭少秋（1947年2月24日）

2月25日：黃婉曼（1984年2月25日）

2月26日：方力申 （1980年2月26日）

2月27日：劉以達（1963年27日）、邵美琪(1965年27日）、梁靖琪(1983年27日）

2月28日：Angelababy （1989年2月28日）

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2017年度香港小姐亞軍何依婷今年踏入29歲！（圖片來源：美麗戰場 劇照 ）

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圖片來源：東方新地

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