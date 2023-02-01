2月生日明星藝人 張敬軒生日快樂！水瓶座、 雙魚座生日明星藝人性格分析！
水瓶座(星座日期：1月22日~ 2月19日)
2月1日：張敬軒 （1981年2月1日）
2月2日：惠英紅（1960年2月2日）、彭羚 （1969年2月2日）
2月3日：楊千嬅（1974年2月3日）麥玲玲(1966年2月3日)
2月5日：關禮傑(1962年2月5日)、鄧兆尊(1967年2月5日)
2月6日：蔡思貝 （1991年2月6日）
2月11日：Rosé朴彩英@BLACKPINK（1997年2月11日）
2月13日：馬國明 （1974年2月13日）
2月14日：許子萱（1997年2月14日）
2月15日：莊思明 （1987年2月15日）
2月16日：鍾楚紅（1960年2月16日）、劉青雲（1960年2月16日）
2月18日：肥媽（1954年2月18日）、黎瑞恩（1973年2月16日）
2月19日：嘉盈（1998 年 2 月 19 日）
雙魚座(星座日期：2月20日~ 3月20日)
2月17日：蘇施黃（1955年2月17日）、少爺占（1977年2月17日）
2月23日：何依婷（1994年2月23日）
2月24日：霍哥（霍俊邦）（1989年2月24日）、陳法拉（1982年2月24日）、鄭少秋（1947年2月24日）
2月25日：黃婉曼（1984年2月25日）
2月26日：方力申 （1980年2月26日）
2月27日：劉以達（1963年27日）、邵美琪(1965年27日）、梁靖琪(1983年27日）
2月28日：Angelababy （1989年2月28日）
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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