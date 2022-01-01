叱咤樂壇頒獎典禮｜MIRROR奪八獎成大贏家 姜濤連冧兩莊台上爆喊

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2022年1月1日假亞洲博覽館舉行，觀眾上月起以網上投票選出「我最喜愛的」男、女歌手及歌曲最後5強。繼上次MIRROR在新城共奪9個獎成大贏家之後，到底好成績會否在叱咤承繼？張敬軒又會再次成個單人最多獎歌手？
文：東方新地｜圖：ViuTV截圖、my903.com 商業電台Facebook
（完整得獎名單在文底）
《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1/1）在亞洲國際博覽館舉行。各位女歌手性感打扮現身，而陳蕾絕對是歌手中最性感的一個，雖然她以樽領上衣亮相，但卻大玩露腰誘惑，上衣的下擺更有意無意露波邊，極有視覺效果，就連低胸裝上陣的謝安琪亦相對失色。
完整得獎名單：
叱咤樂壇至尊歌曲大獎：
《Ciao》｜歌手：RubberBand
專業推介．叱咤十大：
第二位：《BOSS》｜歌手：MIRROR
第三位：《俏郎君》｜歌手：張敬軒
第四位：《多喝水》｜歌手：鄭融
第五位：《神奇的糊塗魔藥》｜歌手：林家謙
第六位：《狂人日記》｜歌手：柳應廷
第七位：《集合吧! 地球保衛隊》｜歌手：C AllStar
第八位：《風的形狀》｜歌手：岑寧兒
第九位：《Magahit》｜歌手：盧瀚霆
第十位：《荊棘海》｜歌手：泳兒
叱咤樂壇男歌手：
金獎：張敬軒
銀獎：林家謙
銅獎：馮允謙
叱咤樂壇女歌手：
金獎：鄭欣宜
銀獎：黃妍
銅獎：林欣彤
叱咤樂壇組合：
金獎：C Allstar
銀獎：MIRROR
銅獎：Dear Jane
叱咤樂壇至尊唱片大獎：張敬軒 《The Brightest Darkness》
我最喜愛的獎項：
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：《Dear My Friend》
歌手: 姜濤 作曲: 林奕匡 填詞: 林若寧 編曲: Y Siu 監製: Edward Chan
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR
叱咤樂壇生力軍男歌手
金獎：MC張天賦
銀獎：呂爵安
銅獎：曾比特
叱咤樂壇生力軍女歌手
金獎：張蔓姿
銀獎：炎明熹
銅獎：姚焯菲
叱咤樂壇生力軍組合
金獎：石山街
銀獎：MC $oho & KidNey
銅獎：P1X3L
叱咤樂壇唱作人：
金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：林奕匡
叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙
叱咤樂壇編曲人大獎：林家謙
叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan
叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文