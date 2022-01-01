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叱咤樂壇頒獎典禮｜MIRROR奪八獎成大贏家 姜濤連冧兩莊台上爆喊

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撰文：東方新地

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2022年1月1日假亞洲博覽館舉行，觀眾上月起以網上投票選出「我最喜愛的」男、女歌手及歌曲最後5強。繼上次MIRROR在新城共奪9個獎成大贏家之後，到底好成績會否在叱咤承繼？張敬軒又會再次成個單人最多獎歌手？

文：東方新地｜圖：ViuTV截圖、my903.com 商業電台Facebook

（完整得獎名單在文底）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1/1）在亞洲國際博覽館舉行。各位女歌手性感打扮現身，而陳蕾絕對是歌手中最性感的一個，雖然她以樽領上衣亮相，但卻大玩露腰誘惑，上衣的下擺更有意無意露波邊，極有視覺效果，就連低胸裝上陣的謝安琪亦相對失色。

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）MIRROR張敬軒準備成大贏家

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叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）MIRROR張敬軒準備成大贏家

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）MIRROR張敬軒準備成大贏家

（圖片來源：）
（圖片來源：）

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）MIRROR張敬軒準備成大贏家

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完整得獎名單：

叱咤樂壇至尊歌曲大獎：

《Ciao》｜歌手：RubberBand

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎

專業推介．叱咤十大：

第二位：《BOSS》｜歌手：MIRROR

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎

第三位：《俏郎君》｜歌手：張敬軒

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎
第四位：《多喝水》｜歌手：鄭融

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第五位：《神奇的糊塗魔藥》｜歌手：林家謙

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第六位：《狂人日記》｜歌手：柳應廷

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第七位：《集合吧! 地球保衛隊》｜歌手：C AllStar

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第八位：《風的形狀》｜歌手：岑寧兒

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第九位：《Magahit》｜歌手：盧瀚霆

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第十位：《荊棘海》｜歌手：泳兒

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叱咤樂壇男歌手：

金獎：張敬軒

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時橫掃5獎領先

銀獎：林家謙

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時四個獎領先

銅獎：馮允謙

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時四個獎領先

叱咤樂壇女歌手：

金獎：鄭欣宜

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銀獎：黃妍

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銅獎：林欣彤

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叱咤樂壇組合：

金獎：C Allstar

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銀獎：MIRROR

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銅獎：Dear Jane

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叱咤樂壇至尊唱片大獎：張敬軒 《The Brightest Darkness》

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時四個獎領先

我最喜愛的獎項：

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：《Dear My Friend》
歌手: 姜濤 作曲: 林奕匡 填詞: 林若寧 編曲: Y Siu 監製: Edward Chan
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叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤

（圖片來源：）

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭欣宜
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叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR

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叱咤樂壇生力軍男歌手

金獎：MC張天賦
銀獎：呂爵安
銅獎：曾比特

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叱咤樂壇生力軍女歌手

金獎：張蔓姿
銀獎：炎明熹
銅獎：姚焯菲

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）MIRROR張敬軒準備成大贏家

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）MIRROR張敬軒準備成大贏家

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叱咤樂壇生力軍組合

金獎：石山街
銀獎：MC $oho & KidNey
銅獎：P1X3L

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎
豪哥同賢仔話要特別多謝經理人，因為有好嘅Management，佢哋先攞到獎，仲笑言「香港就係Management唔好」（圖片來源：）

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎

叱咤樂壇唱作人：

金獎：林家謙

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銀獎：馮允謙

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎
銅獎：林奕匡

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叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙

叱咤樂壇編曲人大獎：林家謙

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叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan

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叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）炎明熹姚焯菲代表聲夢攞獎
黃偉文因身在外地未能出席，但仍拍攝了短片感謝大家。片中他笑言明年應加插另一個「唔計MIRROR頒獎禮」，因為相信不少歌手都覺得被MIRROR的歌曲「頂住個位」，可讓更多音樂人可上榜，但他亦坦言對今年樂壇改朝換代感到高興，更多謝MIRROR等樂壇新勢力大力推動廣東歌。（圖片來源：）

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