叱咤樂壇頒獎典禮｜MIRROR奪八獎成大贏家 姜濤連冧兩莊台上爆喊

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2022年1月1日假亞洲博覽館舉行，觀眾上月起以網上投票選出「我最喜愛的」男、女歌手及歌曲最後5強。繼上次MIRROR在新城共奪9個獎成大贏家之後，到底好成績會否在叱咤承繼？張敬軒又會再次成個單人最多獎歌手？