2022世界盃｜ViuTV女神鬥講波 港女 vs MK妹 vs 人妻
人妻潘杰寧（37歲）美貌智慧並重
人稱「杰寧公主」嘅潘杰寧（Kelena）現年37歲已貴為人妻，但外表相當逆齡，不但長相清純甜美，外表亦充滿知性溫婉氣質。而杰寧曾效力過有線電視，主持過不少體育節目，因而亦收割一批粉絲。而杰寧自稱係女球迷，自12歲睇咗1998年世界盃當時18歲嘅英格蘭球員奧雲（Michael James Owen）嘅英姿後即被迷倒，從此更成為利物浦忠粉。
今次參與世界盃節目應該對杰寧毫無難度，不時表現出頭頭是道，可見對足球運動有一定認識。她除了擔任體育節目主持外，本身是一名心理輔導員畢業於香港大學心理學學位及社會科學(輔導學)碩士，現時為香港專業輔導協會會員及候選認證輔導師。
Ah Gi（32歲）黑面女神
樣子標緻嘅樊沛珈（Ah Gi）現年32歲，輕熟女外型滲出陣陣女人味，加上一雙均稱美腿迷倒唔少網民。與眾多KOL女神唔同嘅係Ah Gi俾觀眾嘅印象好cool，因照片十居其九「口黑面黑」，被網民形容「靚女得黎成日西面，港女形象代表」。但正因如此，反而深受網民喜愛。離開短片平台「啱Channel」後Ah Gi投身MakerVille，今次係Viu TV擔任世界盃女神似乎受到力棒，而網民發現Ah Gi形象亦有所改變，不但除低「西面面具」，節目上表現積極，更不時露出甜笑，令網民大呼好治癒！
嘉盈絕種MK妹
「熊仔頭」FHProductionHK成員嘉盈（王嘉盈 Kaying）因甜美外貌及姣好身材而受到網民關注，其出位嘅言論亦引起不少話題，被喻為「MK女王」、「絕種MK妹」嘅嘉盈IG上更擁有近25萬粉絲，可謂極俱人氣。而自稱擁有33E嬌人上圍嘅嘉盈以往鏡頭前打扮一向大方，不時作清涼打扮大派福利，但喺世界盃節目上嘉盈似乎打算「封胸」不再性感示人，打扮傾向可愛日系少女風格，雖然獲得不少網民大讚好清新，不過亦有網民認為失色不少，加上鏡頭不時影到嘉盈掛住食零食而甚少參與話題，被嘲似「現場觀眾」。
李蔓瑩（32歲）挑戰講波
32歲李蔓瑩 Renee 陪你睇世界波！本身係足球迷嘅李蔓瑩，在世界盃開波前，幫快餐店宣傳出Post，十分落力嘅Renee，拎住個波講波，仲叫大家挑戰佢⋯⋯
Renee咁講「我的確好期待世界盃!!!練聲打氣之餘～係要嗌”Gooooooo”啊～～👊🏻」
Renee真係好鍾意睇波！
杰寧完勝 網民：重點係識睇波
對於3位KOL女神嘅表現，網民們似乎各有所愛，但論最受歡迎非杰寧莫屬。全因杰寧係一位真球迷，喺節目上對比Ah Gi同嘉盈嘅表現，杰寧明顯係一位「識波之人」，有不少網民大讚從杰寧喺節目嘅言談中表現出對足球運動有一定認識：「杰寧識啲嘢」、「杰寧公主真球迷」、「話明世界盃女神就應該識睇波」，因而更受網民喜愛。
靚女主持講波勁吸睛
now TV評述員團隊陣容強勁，女將李佩芝（佩芝）和關珮姿（KK）都好靚女搶鏡，而體育主持張嘉殷（Ayanna）、麥麗怡（Lily）及《90分鐘狂熱倒數》羅允芝（Giann）更跨台亮相ViuTV，備受網民熱捧，睇靚女講波份外開心。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情
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