2022世界盃｜ViuTV女神鬥講波 港女 vs MK妹 vs 人妻

世界盃2022正式開鑼，ViuTV 除左有免費現埸直播外，賽事前後都有節目加強收視，更搵黎多位人氣KOL女神坐陣，當中疑似受到力棒嘅杰寧（潘杰寧Kelena）、Ah Gi（樊沛珈）、嘉盈（王嘉盈）3位無論個性、外型、風格都屬於不同類型，似乎想大包圍迎合不同觀眾口味。而3位女神各有千秋，亦引起網民討論：3大女神點揀好？