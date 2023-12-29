2023年TVB最高平均收視劇集得3套過20點 呢位男演員成新收視福將！
盤點2023年最高平均收視TVB劇集
TVB劇集收視2023｜1. 《新聞女王》平均22.9點
佘詩曼相隔6年後再度返娘家TVB拍劇，並夥拍視帝馬國明拍攝台慶劇《新聞女王》，劇集至今大獲好評！在內地及香港分別捲起「Man姐旋風」收視平均22.9點，加上口碑好迴響大，一舉打破多項紀錄，預料成為今年「最佳劇集」大熱！
TVB劇集收視2023｜2. 《隱形戰隊》平均22點
《隱形戰隊》由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥主演，劇中最高收視26.9點，劇情大量打戲，拳拳到肉，經歷一連串被虜同驚險意外之後，大結局夠晒刺激。陳山聰、馬國明同超級奸角陳展鵬 三大視帝對打一幕更加緊張萬分，觀眾睇得非常投入！
TVB劇集收視2023｜3. 《破毒強人》平均21.55點
《強人》系列由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏妍及張寶兒等合演劇集《破毒強人》，陳豪聲音沙啞演活毒王，表現出色，更有機會力爭視帝。全劇正邪角力的劇情更令人津津樂道，平均收視21.55點。
有趣的是，呢套劇大結局亦有馬國明驚喜客串，今年頭三位平均收視劇都有馬明份，成為新一代收視福將！
TVB劇集收視2023｜4. 《有種好男人》平均19.9點
《有種好男人》由馬德鐘、李佳芯及吳偉豪主演，被安排在上年12月尾炮灰檔播出，但平均收視19.9點，成績仍然亮眼。由李佳芯在劇中飾演的媽媽同樣令人動容，其中一集挑戰了多場不同層次的喊戲，網民激讚好自然唔會Over！
TVB劇集收視2023｜5. 《新四十二章》平均19.68點
《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、江嘉敏主演，劇集曾一度狠被抽起，最終安排在炮灰期播出。劇集監製陳維冠創作向來天馬行空，《新四十二章》內容便是向《鹿鼎記》情節致敬。
同場加映：最低收視劇集陳豪、周嘉洛有份
有高收視自然要睇埋低收視劇集，今年最低平均收視最後三名就有，陳豪陳茵媺夫妻檔上陣的《羅密歐與祝英台》 （平均17.86點），被轟架空世界唔消化無共鳴；林夏薇、周嘉洛主演的《寵愛Pet Pet》（平均16.9點），大玩姊弟戀可惜收視慘淡；家燕姐領軍的賀歲劇《黃金萬両》（平均16.88點），成績令人失望！
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