2023年 tvb

2023年TVB最高平均收視劇集得3套過20點 呢位男演員成新收視福將！

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今年重頭劇《新聞女王》上周五一連播出兩集的大結局，更造出開播以來最高收視，跨平台直播收視最高25.2點（162萬觀眾），連續5周稱冠，更成為2023年平均收視最高的劇集冠軍！來到年尾，總結2023年TVB自家劇集的收視成績，平均收視超過20點卻只得三套劇⋯⋯

盤點2023年最高平均收視TVB劇集

TVB劇集收視2023｜1. 《新聞女王》平均22.9點

佘詩曼相隔6年後再度返娘家TVB拍劇，並夥拍視帝馬國明拍攝台慶劇《新聞女王》，劇集至今大獲好評！在內地及香港分別捲起「Man姐旋風」收視平均22.9點，加上口碑好迴響大，一舉打破多項紀錄，預料成為今年「最佳劇集」大熱！

2023年 tvb 新聞女王 收視 佘詩曼喪吸24萬觀眾！首周最高收視超越3套台慶劇
佘詩曼相隔6年後再度返娘家TVB拍劇，並夥拍視帝馬國明拍攝台慶劇《新聞女王》，劇集至今大獲好評！（圖片來源：TVB
2023年 tvb 新聞女王 佘詩曼 新聞女王︱佘詩曼馬國明成經典 二人9年前首情侶檔 近日由佘詩曼、馬國明主演的TVB台慶重頭劇《新聞女王》話題不斷，令觀眾紛紛加入追劇大軍。
佘詩曼、馬國明主演的TVB台慶重頭劇《新聞女王》話題不斷，令觀眾紛紛加入追劇大軍。（圖片來源：《新聞女王》@微博圖片）

TVB劇集收視2023｜2. 《隱形戰隊》平均22點

《隱形戰隊》由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥主演，劇中最高收視26.9點，劇情大量打戲，拳拳到肉，經歷一連串被虜同驚險意外之後，大結局夠晒刺激。陳山聰、馬國明同超級奸角陳展鵬 三大視帝對打一幕更加緊張萬分，觀眾睇得非常投入！

2023年 tvb 隱形戰隊 是次是馬國明與唐詩詠第五度飾演情侶，但依然勁有新鮮感
馬國明與唐詩詠第五度飾演情侶（圖片來源：TVB提供《隱形戰隊》劇照）
2023年 tvb 隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

TVB劇集收視2023｜3. 《破毒強人》平均21.55點

《強人》系列由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏妍及張寶兒等合演劇集《破毒強人》，陳豪聲音沙啞演活毒王，表現出色，更有機會力爭視帝。全劇正邪角力的劇情更令人津津樂道，平均收視21.55點。

有趣的是，呢套劇大結局亦有馬國明驚喜客串，今年頭三位平均收視劇都有馬明份，成為新一代收視福將！

2023年 tvb 破毒強人 大結局 陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！
陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！（圖片來源：TVB
2023年 tvb 破毒強人 大結局 破毒強人 馬國明飾演的「平安哥」與《使徒行者2》的魏德禮/韋作榮⋯⋯結果在《使徒行者3》大放異彩。
馬國明飾演的「平安哥」，其白髮造型難免令人想起《使徒行者2》最後半分鐘現身的馬國明。（圖片來源：優酷劇透）

TVB劇集收視2023｜4. 《有種好男人》平均19.9點

《有種好男人》由馬德鐘、李佳芯及吳偉豪主演，被安排在上年12月尾炮灰檔播出，但平均收視19.9點，成績仍然亮眼。由李佳芯在劇中飾演的媽媽同樣令人動容，其中一集挑戰了多場不同層次的喊戲，網民激讚好自然唔會Over！

2023年 tvb
（圖片來源：《有種好男人》劇照）
2023年 tvb 李佳芯 有種好男人
其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐（圖片來源：TVB提供）

TVB劇集收視2023｜5. 《新四十二章》平均19.68點

《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、江嘉敏主演，劇集曾一度狠被抽起，最終安排在炮灰期播出。劇集監製陳維冠創作向來天馬行空，《新四十二章》內容便是向《鹿鼎記》情節致敬。

2023年 tvb 龔嘉欣 龔嘉欣在《新四十二章》中的角色造型非常特別。
龔嘉欣在《新四十二章》中的角色造型非常特別。（圖片來源：無綫提供）
2023年 tvb 龔嘉欣 男主角是陳豪，江嘉敏與已離巢的鄺潔楹亦有份主演。
男主角是陳豪，江嘉敏與已離巢的鄺潔楹亦有份主演。（圖片來源：無綫提供）

同場加映：最低收視劇集陳豪、周嘉洛有份

有高收視自然要睇埋低收視劇集，今年最低平均收視最後三名就有，陳豪陳茵媺夫妻檔上陣的《羅密歐與祝英台》 （平均17.86點），被轟架空世界唔消化無共鳴；林夏薇、周嘉洛主演的《寵愛Pet Pet》（平均16.9點），大玩姊弟戀可惜收視慘淡；家燕姐領軍的賀歲劇《黃金萬両》（平均16.88點），成績令人失望！

2023年 tvb 台慶 陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇，仲同蔣祖曼、鄭子誠合照。
陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇，仲同蔣祖曼、鄭子誠合照。（圖片來源：TVB
2023年 tvb 寵愛petpet 金汪cp 甜度更是 Level Up！
林夏薇、周嘉洛大玩姊弟戀可惜收視慘淡！（圖片來源：TVB）
2023年 tvb 黃金萬両 以往是賀歲劇台柱的家燕姐，自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔8年再度演出賀歲劇自然教人期待
家燕姐自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔8年再度演出賀歲劇（圖片來源：TVB提供《黃金萬両》劇照）

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圖片來源：TVB、《新聞女王》@微博圖片、TVB提供《隱形戰隊》劇照、TVB《隱形戰隊》截圖、優酷劇透、《有種好男人》劇照、TVB提供、無綫提供、TVB提供《黃金萬両》劇照

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