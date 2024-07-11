2024香港動漫節︳6女神最強body性感曬冷 有人自爆收過AK江𤒹生千字文？

2024香港動漫電玩節將於本月底舉行，作為每年的大型活動，唔少性感女神都會趁機會推出寫真。YouTuber霍哥今年更為6位性感女神寫真集擔任監製，日前（9日）亦舉辦了發布會，除咗女神們分享拍攝寫真心得外，仲同霍哥喺現場大玩餵雪糕的環節！而當接受媒體訪問時，其中一位性感女神Bonnie C就透露與一位鏡仔私下有私訊過，仲大讚對方係暖男！

