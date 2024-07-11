2024香港動漫節 bonniec

2024香港動漫節︳6女神最強body性感曬冷 有人自爆收過AK江𤒹生千字文？

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2024香港動漫電玩節將於本月底舉行，作為每年的大型活動，唔少性感女神都會趁機會推出寫真。YouTuber霍哥今年更為6位性感女神寫真集擔任監製，日前（9日）亦舉辦了發布會，除咗女神們分享拍攝寫真心得外，仲同霍哥喺現場大玩餵雪糕的環節！而當接受媒體訪問時，其中一位性感女神Bonnie C就透露與一位鏡仔私下有私訊過，仲大讚對方係暖男！
2024香港動漫節 bonniec 由YouTuber霍哥擔任監製的六位性感女神寫真集於昨日（9日）舉辦了發布會（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）
由YouTuber霍哥擔任監製的六位性感女神寫真集於昨日（9日）舉辦了發布會（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）

Bonnie C大爆與AK IG私訊 激讚AK係暖男

六位女神均穿著比基尼亮相，展示她們的完美身材，以及接受媒體的訪問。其中一位身材更為突出的女神Bonnie C（張可益）就透露，曾與AK（江𤒹生）在Instagram上的互動經歷！根據其他媒體的報導，Bonnie C表示當時AK生日嘅時候，她家中的貓貓離開了，她非常傷心，而當時剛好IG DM祝福AK生日快樂，Bonnie C表示他們從來沒有交談過，亦不肯定AK會否回覆她的訊息。但第2天AK竟然回覆Bonnie C一篇千字文，表示非常理解她的心情，希望她節哀順變！Bonnie C大讚AK真是一位非常好的暖男，而且獲得偶像的安慰感到非常開心。而後問到AK有否約會Bonnie C時，Bonnie C就強調沒有。

2024香港動漫節 bonniec Bonnie C大爆與AK IG私訊 激讚AK係暖男（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）
Bonnie C大爆與AK IG私訊 激讚AK係暖男（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）
2024香港動漫節 bonniec Bonnie C大讚AK真是一位非常好的暖男，而且獲得偶像的安慰感到非常開心（圖片來源：IG@ jkisang）
Bonnie C大讚AK真是一位非常好的暖男，而且獲得偶像的安慰感到非常開心（圖片來源：IG@ jkisang

sausau被一老一嫩男歌手有關注IG!

而另一位女神sausau（李彧秀）都有透露有2位一老一嫩香港男歌手會在社交平台上關注她的動態「有啲知名度嘅明星會嚟我嘅Story度睇，Keep住睇，但佢冇追蹤我嘅，因為我有聽佢啲歌㗎」最後sausau為了保護當事人就沒有開名，為了保護當事人，只表示不是鏡仔。

2024香港動漫節 bonniec sausau（李彧秀）都有透露有2位一老一嫩香港男歌手會在社交平台上關注她的動態（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）
sausau（李彧秀）都有透露有2位一老一嫩香港男歌手會在社交平台上關注她的動態（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）

Bonnie C拍攝經驗最豐富有啲動作都尷尬！

Bonnie C（張可益）因為其身材突出，成為了發布會焦點。Bonnie C原來不僅身材出眾，還是這次拍攝中經驗最豐富的一位。Bonnie C此次前往台灣進行拍攝，並與當地一位男性攝影師合作。「抱住隻腳，但pat pat要對住Camera，好尷尬，唔得唔得呀。」她在接受其他媒體訪問時坦言，有些拍攝動作讓她感到尷尬。

2024香港動漫節 bonniec Bonnie C（張可益）在眾多女神之中身材最為突出（圖片來源：IG@bonnie_the.poop）
Bonnie C（張可益）在眾多女神之中身材最為突出（圖片來源：IG@bonnie_the.poop）

相較於Bonnie C，另一位女神Baby 梓（馮靖茵）則因為與男攝影師熟識，拍攝過程中較為自在。而另一位女神sausau則選擇與女攝影師合作，因此在拍攝時更為大膽。「我哋目標一致三點不露。」Bonnie C在談到拍攝尺度時表示。

2024香港動漫節 bonniec Baby 梓因為與男攝影師熟識，拍攝過程中較為自在（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）
Baby 梓因為與男攝影師熟識，拍攝過程中較為自在（圖片來源：IG@ jeffreyfok_224）

Bonnie C靚相：

2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
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2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）
2024香港動漫節 bonniec （圖片來源：ig＠Bonnie C）
（圖片來源：ig＠Bonnie C）

撰文：東方新地圖片來源：IG@bonnie_the.poop、_kisang_、IG@ jeffreyfok_224

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