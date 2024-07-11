2024香港動漫節︳6女神最強body性感曬冷 有人自爆收過AK江𤒹生千字文？
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2024香港動漫電玩節將於本月底舉行，作為每年的大型活動，唔少性感女神都會趁機會推出寫真。YouTuber霍哥今年更為6位性感女神寫真集擔任監製，日前（9日）亦舉辦了發布會，除咗女神們分享拍攝寫真心得外，仲同霍哥喺現場大玩餵雪糕的環節！而當接受媒體訪問時，其中一位性感女神Bonnie C就透露與一位鏡仔私下有私訊過，仲大讚對方係暖男！
Bonnie C大爆與AK IG私訊 激讚AK係暖男
六位女神均穿著比基尼亮相，展示她們的完美身材，以及接受媒體的訪問。其中一位身材更為突出的女神Bonnie C（張可益）就透露，曾與AK（江𤒹生）在Instagram上的互動經歷！根據其他媒體的報導，Bonnie C表示當時AK生日嘅時候，她家中的貓貓離開了，她非常傷心，而當時剛好IG DM祝福AK生日快樂，Bonnie C表示他們從來沒有交談過，亦不肯定AK會否回覆她的訊息。但第2天AK竟然回覆Bonnie C一篇千字文，表示非常理解她的心情，希望她節哀順變！Bonnie C大讚AK真是一位非常好的暖男，而且獲得偶像的安慰感到非常開心。而後問到AK有否約會Bonnie C時，Bonnie C就強調沒有。
sausau被一老一嫩男歌手有關注IG!
而另一位女神sausau（李彧秀）都有透露有2位一老一嫩香港男歌手會在社交平台上關注她的動態「有啲知名度嘅明星會嚟我嘅Story度睇，Keep住睇，但佢冇追蹤我嘅，因為我有聽佢啲歌㗎」最後sausau為了保護當事人就沒有開名，為了保護當事人，只表示不是鏡仔。
Bonnie C拍攝經驗最豐富有啲動作都尷尬！
Bonnie C（張可益）因為其身材突出，成為了發布會焦點。Bonnie C原來不僅身材出眾，還是這次拍攝中經驗最豐富的一位。Bonnie C此次前往台灣進行拍攝，並與當地一位男性攝影師合作。「抱住隻腳，但pat pat要對住Camera，好尷尬，唔得唔得呀。」她在接受其他媒體訪問時坦言，有些拍攝動作讓她感到尷尬。
相較於Bonnie C，另一位女神Baby 梓（馮靖茵）則因為與男攝影師熟識，拍攝過程中較為自在。而另一位女神sausau則選擇與女攝影師合作，因此在拍攝時更為大膽。「我哋目標一致三點不露。」Bonnie C在談到拍攝尺度時表示。
Bonnie C靚相：
撰文：東方新地圖片來源：IG@bonnie_the.poop、_kisang_、IG@ jeffreyfok_224