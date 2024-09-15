2024香港小姐競選︱一文看清決賽各大重點！全女班卡士網民嫌零火花
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《2024香港小姐競選》總決賽在今晚（15日）舉行，以下就為大家直擊決賽各大重點！
2024香港小姐競選︱全女班卡士 網民嫌零火花
今年《2024香港小姐競選決賽》大會特別以「Proud To Be A Woman」為主題，首次採用全女班陣容。從大會司儀到評判，再到表演嘉賓，均由女性藝人或名媛擔任。不過有網民就嫌全女班卡士太寡，認為需要有男藝人在場搞氣氛才有火花：「都唔知邊個既屎橋, 全部女人, 寡到死, 無男人搞吓笑邊好睇架, 淨睇紅地毯啲卡士已經悶死」「上年4個悶蛋收視低 佢地以為係主男班搞到收視低」「睇下麥美恩可唔可以做搞笑擔當」等。
2024香港小姐競選︱「直播」個別畫面歪位
今年TVB大搞新花樣，在myTV SUPER首度以豎屏模式直播，務求讓觀眾以「更真實、更近距離欣賞總決賽」，不過技術就似乎還沒成熟，部分直播畫面都會歪位，非常影響收看觀感。
2024香港小姐競選︱部分佳麗廣東話唔正 「呢位」最過分
今年《香港小姐競選》依然有幾位佳麗不擅廣東話，包括7號秦冀雯、9號陳甜甜和11號梁嘉莹等人。在問答環節中，網民提到7號秦冀雯「好大隻，隨時可以一拳打死人」，秦冀雯就即刻笑住回應自己小時候的確試過打同學；而9號陳甜甜就被網民批評連廣東話都講唔好，可以如何代表香港，陳甜甜就回應道：「其實我覺得代表香港可以有好多方式，例如話睇甜甜訪問覺得佢講廣東話好搞笑」，不過網民都話聽到一半都已經聽唔明佢講咩。
2024香港小姐競選︱才藝表演質素參差14號京劇最有睇頭
今年才藝表演環節非常有睇頭，唱歌跳舞、鋼琴表演、空中瑜伽，甚至連京劇、劍舞都有。雖然才藝表演多元化，但質素都非常參差。表演唱歌的1號佳麗陳紫佟Jessie不停走音，負責跳舞的2號倪樂琳、5號莊曉婷和9號陳甜甜等佳麗亦表演得麻麻；相反，表演京劇的14號楊梓瑤、表演鋼琴的4號謝淑怡和表演中國鼓的11號梁嘉莹就有超水準發揮，最後由14號楊梓瑤捧走「才藝女神大獎」。
圖片來源：TVB