2024香港小姐 全女班司儀表現評價大不同 資深主持被數3大罪
2024港姐全女班司儀變街市 陳貝兒最資深又最出事
《2024香港小姐競選決賽》9月15日晚上舉行，已圓滿結束。今年因為「Proud To Be A Woman」的口號所以特意安排全女班擔任主持，包括有陳貝兒、麥美恩、何沛珈、陳懿德及莊子璇。不過不少網民感到非常嘈吵，第一是有人提到麥美恩聲音太大，其次聲音太入咪好趕客。第二是有人狠批陳貝兒「最資深又最出事，成日Mean串啲佳麗」，令場面好尷尬！
陳貝兒疑畀行家唔開名批評「垃X圾」
第三點提到，亦有疑Tvb業內人士留意到走紅地氈時，陳貝兒突然「玩失蹤」，賣甩另外4位主持，變成自己一個走紅地氈，狠批非常差，當自己「阿姐」
網民建議要搵轉數快啲：森美、阿bob、周奕瑋
不少網民表示認同，更指陳懿德也不差，2人加起來真是災難級「其實我只係睇咗大半個鐘，真係頂唔緊，太嘈」「最唔鍾意啲人，人哋講緊嘢，插把咀講嘢，咁樣好冇禮貌」「你講得無錯似街市。貝兒把聲俾佢蓋過晒，慘」「陳貝兒講嘢快到聽唔到」「又嘈又掙野講,每一句尾都拖長咁叫」「麥美恩嘈到令人感到煩躁 ， 立即轉台」有網民建議沒do姐等重量級司儀也要找森美、阿bob以及周奕瑋轉數快一些「153、Do姐唔做仲有邊個做？ 起碼要搵返森美，轉數快壓到場 周奕瑋有次做台慶都好出色 同埋嗰次司儀比賽嘅六合彩王子 搵阿bob呢啲都ok」
曾志偉大讚全女班表現感滿意：有90分
賽後訪問中，曾志偉對於全女班的表現表示非常滿意，認為這完全符合今年的競選主題。他提到，雖然曾有人質疑主持的資格，但他堅信應該給予不同的人機會。「我們做節目一定要貫徹主題，我相信沒有一個決定會讓所有觀眾滿意。」曾志偉說。他進一步解釋，選題多數是由主持們挑選，她們會從女性的角度來考慮問題。問到主持的表現，曾志偉認為有90分。他表示，如果未來有機會，也希望能帶領新人一同前進。節目結束後，他計劃與所有主持一起去宵夜，進行賽後檢討。
2023港姐全男班「食螺絲」一年差過一年？
每年港姐司儀陣容都是其關注焦點之一，而去年《2023香港小姐競選決賽》是全男班，由陳豪、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠擔任，當時雖然已被差評，指陣容新鮮但經常「食螺絲」而且不懂帶動氣氛，更指「煎Pan講台詞好老尷」「有冇人開始掛住叻哥」等，不過對比起今年不少網民指至少唔係街市。