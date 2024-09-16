2024香港小姐 全女班司儀表現評價大不同 資深主持被數3大罪

《2024香港小姐競選決賽》9月15日舉行，今年以「Proud To Be A Woman」作為口號，整個賽事非常「重女」，無論主持、評審、表演嘉賓全是女性，有網民針對全女班司儀評價不一，有人難忍「嘈到拆天」想轉台！

