香港小姐2024｜重量級天后空降做神秘嘉賓 網民列出6大人選
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今年的《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日晚上8點，在將軍澳電視廣播城隆重舉行。今年有別以往，無論司儀、評判還是嘉賓都會由全女班上陣。其中樂壇天后更將會空降擔任神秘嘉賓！
《香港小姐2024》司儀評判首度全女班
今年《2024香港小姐競選決賽》大會特別以「Proud To Be A Woman」為主題，首次採用全女班陣容。從大會司儀到評判，再到表演嘉賓，均由女性藝人或名媛擔任。這其中不乏一些曾是港姐的佳麗。今年評判團亦全由女性擔任，「最上鏡小姐」的五位評判來自慧妍雅集，包括曹敏莉、陳法蓉等，而大會評判的詳細名單將稍後公布。
5大主持組合有驚喜
去年由4位「愛妻號」陳豪、陳山聰、陳展鵬和蕭正楠做司儀，雖然4人演技了得，但主持功力卻是災難級，睇到網民頭都痛埋！今年就換上全女班司儀，由陳貝兒、麥美恩等神級司儀，帶領前港姐冠軍莊子璇、何沛珈和陳懿德等人上陣，相信定必新鮮感十足。
樂壇天后與新秀精彩對決
至於嘉賓方面，今年就邀請到一位超過20年未登港姐舞台的樂壇天后，她的出現將以剪影形式在宣傳片中登場，增加神祕感，而不少網民都認為神秘嘉賓的剪影與葉倩文非常相似！樂壇天后不僅重返舞台，還特別挑選了6位年輕女歌手或組合與她同台競技，包括「聲夢幫」的黃洛妍、趙紫諾、XiX、趙頌宜、劉詠彤，及《校園好聲音—唱響中國》冠軍洪心怡。
此外，一班前港姐包括去年港姐冠軍林鈺洧、黃嘉雯，郭珮文將會攜手演出，而有份參與參與拍攝港姐主題曲MV的JW王灝兒、鍾柔美Yumi及詹天文Windy亦會同台表演。
網民列出「樂壇天后嘉賓」6大人選
1/ 葉蒨文（對上一次現身港姐決賽1993年）闊別港姐舞台31年
2/ 陳潔儀（對上一次現身港姐決賽1997年）闊別港姐舞台27年
3/ 鄭秀文（對上一次現身港姐決賽1998年）闊別港姐舞台23年
4/ 陳慧琳（對上一次現身港姐決賽2001年）闊別港姐舞台23年
5/ 楊千嬅（對上一次現身港姐決賽2005年）闊別港姐舞台19年
6/ 關淑怡（對上一次現身港姐決賽1994年）闊別港姐舞台30年
圖片來源：TVB、IG@ssallyyeh、IG@hilary_ig、Facebook@關淑怡 SHIRLEY KWAN、微博@我是歌手、IG@sammi_chengsauman、IG@kellychenwailam、IG@yeungchinwah