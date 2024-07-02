2024港姐第二輪面試 張玥100cm上圍「big爆」入複試 自爆阿媽同樣「偉大」

《香港小姐競選2024》今日（2日）進行第二輪面試，一眾佳麗今日都盛裝出席複試，場面十分養眼！而首輪面試憑「big爆」上圍引起唔少網民關注的張玥亦入圍今輪的面試，張玥今日見記者時就大方再講選亞姐一事，仲自爆原來媽媽都同自己一樣咁「偉大」……

