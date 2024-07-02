2024香港小姐 第二輪面試

2024港姐第二輪面試 張玥100cm上圍「big爆」入複試 自爆阿媽同樣「偉大」

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《香港小姐競選2024》今日（2日）進行第二輪面試，一眾佳麗今日都盛裝出席複試，場面十分養眼！而首輪面試憑「big爆」上圍引起唔少網民關注的張玥亦入圍今輪的面試，張玥今日見記者時就大方再講選亞姐一事，仲自爆原來媽媽都同自己一樣咁「偉大」……

香港小姐2024張玥自爆「偉大」秘訣

張玥今日以一身素色連身長裙出席第二輪面試，到場後更被在場記者叫佢同其他佳麗一齊合照，雖然正面已經好有睇頭，但係側身時的畫面簡直可以話係十分震撼！上次討論上圍有100cm的張玥今日就大爆原來好身材係遺傳媽媽：「媽媽都ok嘅，不過自己就鍾意瘦啲」，而被問到有冇係飲食方面著手保持好身材時，張玥就只係表示：「我鍾意潛水」。

2024香港小姐 第二輪面試 張玥今日現身TVB參加第二輪面試。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
張玥今日現身TVB參加第二輪面試。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
2024香港小姐 第二輪面試 張玥首輪面試時自爆上有100cm，今日側身出鏡時效果十足！（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
張玥首輪面試時自爆上有100cm，今日側身出鏡時效果十足！（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
2024香港小姐 第二輪面試 張玥上次參加首輪面試時因出眾上圍備受關注。（圖片來源：TVB）
張玥上次參加首輪面試時因出眾上圍備受關注。（圖片來源：TVB

香港小姐2024張玥原來參選過亞洲小姐

今日見記者時張玥亦被問到參選亞洲小姐一事，張玥就回應指自己2020年嘅時候參選過亞姐，本身打算2021年在參選香港小姐，但係因為撞正疫情所以就冇參加。不過張玥參加亞洲小姐時報稱上圍係37寸，即係大約93cm，相比起今次參選港姐時報稱的100cm大有進步，相信泳裝環節時肯定會更加震撼！

2024香港小姐 第二輪面試 張玥原來2020年時參選過亞洲小姐。（圖片來源：YouTube@Tung TV）
張玥原來2020年時參選過亞洲小姐。（圖片來源：YouTube@Tung TV）
2024香港小姐 第二輪面試 張玥當時報稱上圍係37寸，即係大約93cm，比起現時100cm「升cup」不少！（圖片來源：YouTube@Tung TV）
張玥當時報稱上圍係37寸，即係大約93cm，比起現時100cm「升cup」不少！（圖片來源：YouTube@Tung TV）

2024香港小姐第二輪面試 大熱佳麗太進取疑似走光露墊

《2024香港小姐競選》今日（2日）舉行第二輪面試，當中除了晉身第二輪的參賽者外，更有海外回港首度亮相嘅高質佳麗，由於天氣炎熱，唔少佳麗都著得份外清爽，有大熱佳麗可能太進取，疑似走光露墊！

24歲 鍾翠詩失手露出胸墊

被視為賽前大熱、溫哥華華姐亞軍嘅24歲Tracy鍾翠詩被問到參選原因，她表示享受選美過程，想去更大舞台挑戰自己，亦透露今次在才藝表演準備跳中國舞。Tracy一身低胸裝上陣十分性感，但不慎露出胸墊！

2024香港小姐 第二輪面試 24歲Tracy鍾翠詩被問到參選原因，她表示享受選美過程，想去更大舞台挑戰自己（圖片來源：TVB）
24歲Tracy鍾翠詩被問到參選原因，她表示享受選美過程，想去更大舞台挑戰自己（圖片來源：TVB
2024香港小姐 第二輪面試 Tracy一身低胸裝上陣十分性感，但不慎露出胸墊！（圖片來源：TVB）
Tracy一身低胸裝上陣十分性感，但不慎露出胸墊！（圖片來源：TVB

23歲 張安妮 希望做演員

同樣有選美經驗，華姐季軍及「明艷照人獎」的23歲張安妮Annie樣子甜美可愛，表示今次回港選港姐有信心，亦知道亞軍鍾翠絲都有參賽。被問想唔想入行，她亦透露希望做演員或主持人。

2024香港小姐 第二輪面試 同樣有選美經驗，華姐季軍及「明艷照人獎」的23歲張安妮Annie樣子甜美可愛！（圖片來源：TVB）
同樣有選美經驗，華姐季軍及「明艷照人獎」的23歲張安妮Annie樣子甜美可愛！（圖片來源：TVB

26歲Adrin獲封「翻版陳星妤」

第二輪面試較出眾嘅仲有「翻版陳星妤」之稱嘅26歲Adrin，現修讀城市規劃，參選因為想挑戰自己，畀自己多啲勇氣，她透露會表演ukulele自彈自唱及踩Roller。

2024香港小姐 第二輪面試 26歲Adrin獲封「翻版陳聖瑜」（圖片來源：TVB）
26歲Adrin獲封「翻版陳聖瑜」（圖片來源：TVB）

18歲 Jessie啱啱考完DSE就參選

今年18歲的Jessie，啱啱考完DSE，上次未趕到首輪面試，她亦表示家人支持自己參加港姐

2024香港小姐 第二輪面試 今年18歲的Jessie，啱啱考完DSE！（圖片來源：TVB）
今年18歲的Jessie，啱啱考完DSE！（圖片來源：TVB）

17歲中五學生準備泳裝參選

Yoyo是今年17歲的中五學生，上次的首輪面試因為學校有事而未能出席，但這次她準備了泳裝，並對面試感到有信心。

2024香港小姐 第二輪面試 Yoyo是今年17歲的中五學生，上次的首輪面試因為學校有事而未能出席（圖片來源：TVB）
Yoyo是今年17歲的中五學生，上次的首輪面試因為學校有事而未能出席（圖片來源：TVB）

其他參選佳麗：

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@Tung TV、YouTube@TVB娛樂新聞台

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