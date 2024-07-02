2024港姐第二輪面試 張玥100cm上圍「big爆」入複試 自爆阿媽同樣「偉大」
香港小姐2024張玥自爆「偉大」秘訣
張玥今日以一身素色連身長裙出席第二輪面試，到場後更被在場記者叫佢同其他佳麗一齊合照，雖然正面已經好有睇頭，但係側身時的畫面簡直可以話係十分震撼！上次討論上圍有100cm的張玥今日就大爆原來好身材係遺傳媽媽：「媽媽都ok嘅，不過自己就鍾意瘦啲」，而被問到有冇係飲食方面著手保持好身材時，張玥就只係表示：「我鍾意潛水」。
香港小姐2024張玥原來參選過亞洲小姐
今日見記者時張玥亦被問到參選亞洲小姐一事，張玥就回應指自己2020年嘅時候參選過亞姐，本身打算2021年在參選香港小姐，但係因為撞正疫情所以就冇參加。不過張玥參加亞洲小姐時報稱上圍係37寸，即係大約93cm，相比起今次參選港姐時報稱的100cm大有進步，相信泳裝環節時肯定會更加震撼！
2024香港小姐第二輪面試 大熱佳麗太進取疑似走光露墊
《2024香港小姐競選》今日（2日）舉行第二輪面試，當中除了晉身第二輪的參賽者外，更有海外回港首度亮相嘅高質佳麗，由於天氣炎熱，唔少佳麗都著得份外清爽，有大熱佳麗可能太進取，疑似走光露墊！
24歲 鍾翠詩失手露出胸墊
被視為賽前大熱、溫哥華華姐亞軍嘅24歲Tracy鍾翠詩被問到參選原因，她表示享受選美過程，想去更大舞台挑戰自己，亦透露今次在才藝表演準備跳中國舞。Tracy一身低胸裝上陣十分性感，但不慎露出胸墊！
23歲 張安妮 希望做演員
同樣有選美經驗，華姐季軍及「明艷照人獎」的23歲張安妮Annie樣子甜美可愛，表示今次回港選港姐有信心，亦知道亞軍鍾翠絲都有參賽。被問想唔想入行，她亦透露希望做演員或主持人。
26歲Adrin獲封「翻版陳星妤」
第二輪面試較出眾嘅仲有「翻版陳星妤」之稱嘅26歲Adrin，現修讀城市規劃，參選因為想挑戰自己，畀自己多啲勇氣，她透露會表演ukulele自彈自唱及踩Roller。
18歲 Jessie啱啱考完DSE就參選
今年18歲的Jessie，啱啱考完DSE，上次未趕到首輪面試，她亦表示家人支持自己參加港姐。
17歲中五學生準備泳裝參選
Yoyo是今年17歲的中五學生，上次的首輪面試因為學校有事而未能出席，但這次她準備了泳裝，並對面試感到有信心。