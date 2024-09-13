2024香港小姐

《2024香港小姐》 15強佳麗3個月前後大對比 2大黑馬越變越靚

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Keith

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《2024香港小姐競選》將於在今個週日（15日）舉行決賽。15位佳麗經過一輪訓練和改造後，與3個月前的樣貌大有不同！以下就為大家準備了15強佳麗3個月前後大對比，其中兩位黑馬越變越靚！

《2024香港小姐》15強佳麗3個月前後大對比

1號佳麗 陳紫佟（18歲）161.5cm 學生

今年最年輕的1號佳麗陳紫佟在三個月前依然充滿少女味，但經過三個月的訓練和改造後成熟不少！

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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2號佳麗倪樂琳 （23歲）167.5cm 畢業生

2號佳麗倪樂琳明顯可以看得出纖瘦了許多，成功撿走臉上嬰兒肥，令五官更加立體。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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3號佳麗 王汛文 （23歲）166.5cm 行政助理

三號佳麗王汛文三個月後染上新髮型，雖然比參賽初期更加上鏡，但網民笑指大媽味依然。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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4號佳麗謝淑怡 （26歲）169cm 鋼琴家

4號佳麗謝淑怡三個月前後都沒有太大變化，妝容反而變得更加淡雅，更加有氣質。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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5號佳麗 莊曉婷（24歲）167.5cm 會計師

5號佳麗莊曉婷在三個月前臉無氣色，有不少網民都笑指她像「賓賓」，但經過一番打造後，莊曉婷容光煥發，的確比參賽前更靚。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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6號佳麗 李曼思（26歲）157cm 學生

6號佳麗李曼思時今年入圍的佳麗中年紀最大的佳麗之一，不過在接受改造後變得更加童顏。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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7號佳麗 秦冀雯（21號）174.5cm 學生

7號佳麗秦冀雯在接受改造好變得越來越老，大媽味反而越來越重。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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8號佳麗 盧凱怡（22歲）173cm國標舞選手及教師

8號佳麗盧凱怡在參賽初期並沒有受到太大關注，但經過改造後變得越來越靚，又有氣質，不少網民都睇好佢。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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9號佳麗 陳甜甜（25歲）164cm 學生

9號佳麗陳甜甜在參選以來一直話題多多，經過改造後外表沒有太大分別，連廣東話都沒有太大進步。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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10號佳麗 吳芷靖（24歲）166.5cm 衛華製作人

10號佳麗吳芷靖在剛參選一頭長髮顯得特別有氣質，但三個月後就反而驚變大媽，嚇親一班網民。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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11號佳麗 梁嘉莹（22歲）169cm 學生

11號佳麗梁嘉莹在參賽初期都非常濃妝，但經過一番改造加上換上一臉淡妝，即刻變得更加有氣質。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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12號佳麗 鍾翠詩（24歲）159cm 畢業生

12號佳麗鍾翠詩談吐得體，一直被視為大熱之一。鍾翠詩在改造前後都沒有太大分別。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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13號佳麗 程姜月（25歲）165cm 零售店店主

13號佳麗程姜月同樣在參賽初期已經深受網民喜愛，五官精緻又有氣質。經過一番打造後，程姜月變得越來越上鏡，網民更大讚程姜月最有冠軍相。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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14號佳麗 楊梓瑤（21歲）179cm 學生

身材高挑得14號佳麗楊梓瑤外表甜美，眼大大的她經過改造後五官變得更加立體，比之前上鏡得多。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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15號佳麗 俞可程（26歲）166.5cm工料測量師

15號佳麗俞可程在參賽初期因為一身黝黑膚色不太獲網民看好，但經過專業化妝和改造後，變得比之前順眼，但網民依然覺得她未夠上鏡。

2024香港小姐 （圖片來源：YouTube@TVB）
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圖片來源：TVB

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