《2024香港小姐》 15強佳麗3個月前後大對比 2大黑馬越變越靚
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《2024香港小姐競選》將於在今個週日（15日）舉行決賽。15位佳麗經過一輪訓練和改造後，與3個月前的樣貌大有不同！以下就為大家準備了15強佳麗3個月前後大對比，其中兩位黑馬越變越靚！
《2024香港小姐》15強佳麗3個月前後大對比
1號佳麗 陳紫佟（18歲）161.5cm 學生
今年最年輕的1號佳麗陳紫佟在三個月前依然充滿少女味，但經過三個月的訓練和改造後成熟不少！
2號佳麗倪樂琳 （23歲）167.5cm 畢業生
2號佳麗倪樂琳明顯可以看得出纖瘦了許多，成功撿走臉上嬰兒肥，令五官更加立體。
3號佳麗 王汛文 （23歲）166.5cm 行政助理
三號佳麗王汛文三個月後染上新髮型，雖然比參賽初期更加上鏡，但網民笑指大媽味依然。
4號佳麗謝淑怡 （26歲）169cm 鋼琴家
4號佳麗謝淑怡三個月前後都沒有太大變化，妝容反而變得更加淡雅，更加有氣質。
5號佳麗 莊曉婷（24歲）167.5cm 會計師
5號佳麗莊曉婷在三個月前臉無氣色，有不少網民都笑指她像「賓賓」，但經過一番打造後，莊曉婷容光煥發，的確比參賽前更靚。
6號佳麗 李曼思（26歲）157cm 學生
6號佳麗李曼思時今年入圍的佳麗中年紀最大的佳麗之一，不過在接受改造後變得更加童顏。
7號佳麗 秦冀雯（21號）174.5cm 學生
7號佳麗秦冀雯在接受改造好變得越來越老，大媽味反而越來越重。
8號佳麗 盧凱怡（22歲）173cm國標舞選手及教師
8號佳麗盧凱怡在參賽初期並沒有受到太大關注，但經過改造後變得越來越靚，又有氣質，不少網民都睇好佢。
9號佳麗 陳甜甜（25歲）164cm 學生
9號佳麗陳甜甜在參選以來一直話題多多，經過改造後外表沒有太大分別，連廣東話都沒有太大進步。
10號佳麗 吳芷靖（24歲）166.5cm 衛華製作人
10號佳麗吳芷靖在剛參選一頭長髮顯得特別有氣質，但三個月後就反而驚變大媽，嚇親一班網民。
11號佳麗 梁嘉莹（22歲）169cm 學生
11號佳麗梁嘉莹在參賽初期都非常濃妝，但經過一番改造加上換上一臉淡妝，即刻變得更加有氣質。
12號佳麗 鍾翠詩（24歲）159cm 畢業生
12號佳麗鍾翠詩談吐得體，一直被視為大熱之一。鍾翠詩在改造前後都沒有太大分別。
13號佳麗 程姜月（25歲）165cm 零售店店主
13號佳麗程姜月同樣在參賽初期已經深受網民喜愛，五官精緻又有氣質。經過一番打造後，程姜月變得越來越上鏡，網民更大讚程姜月最有冠軍相。
14號佳麗 楊梓瑤（21歲）179cm 學生
身材高挑得14號佳麗楊梓瑤外表甜美，眼大大的她經過改造後五官變得更加立體，比之前上鏡得多。
15號佳麗 俞可程（26歲）166.5cm工料測量師
15號佳麗俞可程在參賽初期因為一身黝黑膚色不太獲網民看好，但經過專業化妝和改造後，變得比之前順眼，但網民依然覺得她未夠上鏡。
圖片來源：TVB