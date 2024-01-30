2024日本小姐出爐 賽果竟因1事惹爭議 網民意見超兩極！

2024年「日本小姐」第56屆選美大賽於1月22日正式公布結果，最終由烏克蘭血統的佳麗椎野‧卡洛琳娜（Karolina Saluk）奪下冠軍寶座。不過結果卻引起了不少的爭議，尤其是對於由擁有烏克蘭血統的卡洛琳娜奪下冠軍一事。有網民認為「日本小姐」不應選擇外國人，但是亦有網民認卡洛琳娜一直都是「日本人」……