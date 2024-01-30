2024日本小姐出爐 賽果竟因1事惹爭議 網民意見超兩極！
廣告
2024年「日本小姐」第56屆選美大賽於1月22日正式公布結果，最終由烏克蘭血統的佳麗椎野‧卡洛琳娜（Karolina Saluk）奪下冠軍寶座。不過結果卻引起了不少的爭議，尤其是對於由擁有烏克蘭血統的卡洛琳娜奪下冠軍一事。有網民認為「日本小姐」不應選擇外國人，但是亦有網民認卡洛琳娜一直都是「日本人」……
椎野‧卡洛琳娜 細細個就跟母親嚟咗日本！
椎野‧卡洛琳娜（Karolina Saluk）今年26歲，1997年在烏克蘭出生，父母皆為烏克蘭人。後來父母在卡洛琳娜五歲時離異，母親改嫁日本人，並一同去到日本名古屋定居。後來卡洛琳娜亦加上了「椎野」姓氏，並正式開始「日式生活」並成為日本人，15歲更在日本展開了模特兒生涯。
椎野‧卡洛琳娜：「我就是一個日本人」
卡洛琳娜的日文都相當流利，在個人的IG都會以日文作為主要文字語言，她過去在選美比賽上因烏克蘭血統亦受過相當多爭議，但她都在受訪時曾用流利的日文表示：「在一般人眼中，我看起來完全不像是日本人，但我打從心底認為我就是一個日本人，同時我也以身為日本人自豪！」
網民支持：比日本人更像日本人
不過都有相當多網民是站在卡洛琳娜的一邊，認為如果一直有追蹤卡洛琳娜的動態，就會知道她相當融入在日本文化當中，而且舉手投足都非常帶到日本文化，出外旅行用的護照亦是日本護照。網民都希望卡洛琳娜不用在意某些惡意評論，並恭喜今次她能夠獲得「日本小姐」的冠軍頭銜。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@karolina0824、IG@beautypageantmedia