2025 TVB 年中節目巡禮 全新劇集綜藝節目預告

無綫在灣仔會選舉行「2025 TVB 年中節目巡禮」，出動旗下視帝視后全員出動，為未來推出的劇集綜藝進行宣傳，自從今年初播出幾套「倉底劇」《富貴千團》、《痞子無間道》、《奪命提示》及《虛擬情人》後，下半年將會有更多大製作正式出爐，而《中年好聲音3》完結之後，全新真人騷綜藝節目亦已準備就緒！