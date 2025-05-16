2025 TVB 年中節目巡禮 全新劇集綜藝節目預告

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無綫在灣仔會選舉行「2025 TVB 年中節目巡禮」，出動旗下視帝視后全員出動，為未來推出的劇集綜藝進行宣傳，自從今年初播出幾套「倉底劇」《富貴千團》、《痞子無間道》、《奪命提示》及《虛擬情人》後，下半年將會有更多大製作正式出爐，而《中年好聲音3》完結之後，全新真人騷綜藝節目亦已準備就緒！

2025 TVB 年中節目巡禮 出席藝人名單

出席藝人包括：黎耀祥、陳展鵬、陳豪、馬國明高海寧、劉佩玥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、張曦雯、陳瀅、陳煒、劉穎鏇、陳自瑤、龔慈恩、馬貫東、周嘉洛、游嘉欣、張頴康、林正峰、鍾柔美、羅子溢、陳浚霆、羅天宇、陳星妤、莊子璇、吳若希、陳曉華、鄧智堅、朱敏瀚、張馳豪、姚子羚、吳偉豪、關嘉敏、李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、羅毓儀、阮浩棕、王嘉慧、黃瀅仴、湯之欣、鄭衍峰、陳懿德； 另外還有《中年好聲音》出爐三甲歌手黃博、張與辰及劉洋；支嚳儀、丁文俊、林彥言、顏米羔、沈宗賢、黄劍文、林思彤、陳俞霏等 。

活動過後，「2025 TVB 年中節目巡禮」將於星期六晚上九點在TVB播放。

2025 TVB 年中節目巡禮 重點推介劇集

據了解，多齣新劇將會在節目巡禮上公布陣容：

《玫瑰戰爭》神秘開拍

劇集去年年尾開拍，主演陣容：陳展鵬、姚子羚、蔡潔、傅嘉莉、洪永城、陳楨怡、鄺潔楹 、關嘉敏、廖慧儀

《香港探秘地圖》黎耀祥龔嘉欣率新人主演

主演陣容：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、莊思敏、莊思明、關曜儁等

《俠醫》香港取景陳豪張曦雯再演夫妻

主演陣容：陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥、陳嘉輝、黎燕珊、郭柏妍、馬貫東等

《新聞女王2》超級陣容加盟

主演陣容：佘詩曼、黃宗澤、馬國明李施嬅高海寧、王敏奕、陳曉華、何廣沛. 《新聞女王2》全新一季故事講述文慧心MAN姐（佘詩曼飾）在離開SNK後的故事

《飛常日誌2》馬國明再做機師

主演陣容：馬國明、蔡思貝、劉穎鏇 更多詳情：《飛常日誌2》 確定開拍！馬國明得獎劇年尾添食

其他劇集包括《巨塔之后》、《造星帝國》、《死有對證》、《非份之罪》以及即將開播的《刑偵12》以及優酷捭放中的《執法者們》
《刑偵12》 1-25集劇情線上看 騰訊追劇日曆 林保怡回歸TVB夥拍怪病張振朗

2025 TVB 年中節目巡禮 重點推介綜藝節目

《女神配對計劃》(6/8起）全12集播出

林盛斌Bob 將為5位女神級藝人公開招親，招募全港男士進行戀愛配對！ 女神們亦會找來閨蜜團全程直擊約會實況！ 備考驗愛情、友情和人性的戀愛配對真人騷即將呈現觀眾眼前！」詳情：盤點7大極品參賽者！「中二病」參賽者誓要做「BabyFace」對手

《帶阿姐看世界》

汪明荃、周嘉洛、周奕瑋

《解風東京2》

杜如風（Helen）主持的《解風》系列，登陸TVBPlus（82台），橫跨關東、關西及九州，成為該台王牌旅遊節目，更是收視保證。上周五Helen再度出走日本，懶理地震預言時間迫近，本住「我不入，誰入？」的精神，二刷《解風東京》，貫徹「拍到邊買到邊」風格，搜刮當地最貼地「食玩買瞓」情報。

《聲秀》

目前正在海選中，《聲秀》7大星級導師陣容加盟

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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