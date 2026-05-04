2026 香港小姐競選｜郭柏妍重現踩板追仔！陳楨怡OL爆Seed打鼓 宣傳片破格震驚網民
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《2026 香港小姐競選》今日（5月4日）於電視廣播城舉行盛大記者會，正式展開全球招募！會上更首播由師姐郭柏妍、陳楨怡及倪樂琳拍攝的全新宣傳短片，三位港姐分別以破格形象示人，郭柏妍重現踩滑板絕技、陳楨怡更在辦公室忘我打鼓，畫面極具衝擊力，究竟今年的港姐想傳達甚麼新形象？
郭柏妍重施故技 踩滑板甜笑追愛
宣傳片中，以甜美少女打扮上陣的郭柏妍，重現其在劇集《下流上車族》的經典踩滑板絕技，勇敢追求真愛。畫面所見，她全程帶著招牌Gfable甜笑及Bling Bling電眼，在街頭靈活穿梭，最終向心儀對象送上「笑哈哈」情侶戒指，完美演繹「勇於追求真愛」的主題，可愛形象融化一眾網民！整個畫面充滿青春氣息，與其Cutie性格極為匹配。
陳楨怡OL造型反差萌 辦公室忘我打鼓
另一位師姐陳楨怡則帶來極大反差！片中她以一身高冷OL造型現身辦公室，突然間畫風一轉，竟然「突破領域與時空」忘我地打起鼓來，破格演出贏盡同事掌聲。原來陳楨怡本身有打鼓底子，難怪拍攝時駕輕就熟，表現有型有款。這個「跳出日常框框」的驚喜設定，展現了現代女性動靜皆宜、隨時能打破常規的魅力，令人眼前一亮。
倪樂琳開篷跑車推車仔 演繹獨立自主新女性
至於倪樂琳的宣傳片則充滿自由奔放的感覺，她穿上休閒便服，先是駕駛著開篷跑車四處闖蕩，又在海邊自由自在地奔跑，大晒飄逸秀髮。最令人意想不到的是，她竟然「女力士」上身，親自落手推車，徹底展現女性Carefree又獨立自主的一面，呼應「響往獨立自主」的主題。三條短片風格各異，共同為本屆港姐「敢 · 至完美」的口號寫下完美註解。
網民洗版式激讚：今年港姐玩好大！
宣傳片一出，網民反應極為熱烈，紛紛洗版留言大讚有新意！不少人對三位師姐的破格演出表示驚喜：「郭柏妍踩返滑板，下流上車族回憶返晒嚟！」、「陳楨怡打鼓好型喎！估唔到平時咁靜態！」、「今年啲宣傳片有心思，唔再係離地公主，貼地好多！」、「三個師姐三個風格，話畀大家聽港姐唔係得一種靚！」、「睇完條片真係有啲心動想報名！完全打破傳統印象。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期