2026 香港小姐競選｜郭柏妍重現踩板追仔！陳楨怡OL爆Seed打鼓 宣傳片破格震驚網民

《2026 香港小姐競選》今日（5月4日）於電視廣播城舉行盛大記者會，正式展開全球招募！會上更首播由師姐郭柏妍、陳楨怡及倪樂琳拍攝的全新宣傳短片，三位港姐分別以破格形象示人，郭柏妍重現踩滑板絕技、陳楨怡更在辦公室忘我打鼓，畫面極具衝擊力，究竟今年的港姐想傳達甚麼新形象？