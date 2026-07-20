《2026 香港小姐競選》｜12強佳麗造型震撼曝光！官方突分「四大世界」揭殘酷分組！
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《2026 香港小姐競選》12強佳麗日前馬不停蹄接受特訓，官方今日（20日）發放全新宣傳片，佳麗們以七彩造型化身「四大世界」女神，畫面極具衝擊力！官方分組名單亦同時曝光，究竟邊個佳麗代表邊個世界？
宣傳片大玩東方哲學 12強佳麗化身四大女神
今屆港姐宣傳片大玩東方哲學元素，強調「不設限」的勇氣與追求完美的港姐精神。製作團隊特意設定四大主題世界，分別為象徵「生長‧獨立扎根」的木林、代表「流動‧擁抱真實」的水域、寓意「沉穩‧定義自我」的大地，以及突顯「鋒芒‧突破界限」的水晶礦石。為配合主題，12強佳麗穿上粉紅、火紅、橙、紫、黃、藍等彩色斑斕造型，並配以木林、流水、沙漠及晶石等截然不同的背景和特效，加上宇宙及彩沙元素，令整個畫面更顯唯美，突顯佳麗的知性美。
官方震撼公開分組名單 袁絲珩李澄晴齊入木林系
隨著宣傳片曝光，官方亦正式公開12強佳麗的「四大世界」分組名單！被分派到「木林系」的佳麗有1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）及3號李澄晴（Chorie）；「水系」佳麗則包括4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）及6號盧蔚晴（Jasmine）；而7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）及9號周芳姿（Gracia）則被歸入「大地系」；最後，「水晶系」的成員為10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）及12號湯家琳（Caris），陣容配搭充滿驚喜。
網民熱議全新造型 「水晶系好有氣質！」
宣傳片一出即引起網民熱烈討論，不少人對今屆的大膽創意表示讚賞。網民紛紛留言洗版，意見相當熱烈：「今年個主題好有心思，唔再係普通靚樣行出嚟！」、「啲特效做得幾靚，有電影感喎！」、「水晶系嗰組感覺最高貴，好有冠軍相！」、「撐11號Agnes！個樣好Sharp！」不過也有網民持保留態度：「個個都P到唔同樣，決賽見真章啦。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期