2026年馬年運程｜虎兔龍蛇生肖運勢 屬兔犯太歲爆爛桃花 屬虎是非纏身！附化解攻略
屬虎2026運程 小人纏身點算好
屬虎嘅朋友喺2026馬年迎嚟太歲相合年，人緣運理應唔錯，比起去年嘅相刑情況有好大改善。不過要小心凶星「指背」作祟，代表背後是非特別多，容易被小人暗算，正所謂「明槍易擋，暗箭難防」，尤其要提防嗰啲表面和善嘅「笑面虎」。好在今年係太歲相合年，小人難以真正作惡。事業方面，雖然冇吉星，但容易得到上司或長輩提攜，建議不斷增值自己，想創業或投資都可以小試牛刀，把握貴人帶來嘅機會。
屬兔犯太歲 天喜桃花係好定壞
屬兔嘅朋友今年要特別注意，因為係破太歲嘅年份，記得要去攝太歲祈求平安！不過唔使太擔心，今年同時係「天喜桃花年」，人緣運極佳，對事業有好大幫助。單身者要好好把握農曆五月同十一月呢兩個桃花月，隨時可以開展新戀情。但要小心「咸池」星帶來爛桃花，容易同舊相識撻著，但關係「易聚易散」。另外，「卷舌」星會令你容易同人發生口角爭執，而「披麻」星就提醒你要多加關心長輩嘅身體健康。
屬龍運程有吉星 逢凶化吉無有怕
屬龍嘅朋友喺2026年運勢相當唔錯，因為有兩粒強勁嘅吉星「天解」同「解神」坐鎮，代表凡事都能逢凶化吉，可以大大減輕各種意外同是非嘅影響力。事業上更有「八座」吉星，代表地位有機會提升，所以今年要更加努力表現自己。不過健康方面要留意「血刃」星，手腳容易受傷，師傅建議可以透過捐血或洗牙化解。愛情方面，去年桃花運嘅餘氣會延續到今年農曆五月，單身者要把握最後機會出擊！
屬蛇運勢回升 霧水桃花要小心
經歷完犯太歲嘅影響，屬蛇嘅朋友喺2026馬年運勢將會逐漸回升，不過要到農曆四月後先可以完全擺脫負面影響，情緒亦會回復正常。事業方面，「陌越」星有助地位提升，對收入不穩嘅自僱人士或生意人最有利，工作量上升自然帶動收入增加。但要提防「亡神」星，今年容易遺失錢包、電話等私人物件。愛情運方面，今年係「霧水桃花年」，單身者容易遇到舊相識並發展出短暫情緣，但能夠長久維持嘅機會不大。
網民熱議2026運程 紛紛求問化解方法
每年生肖運程出爐，總會引起網民熱烈討論，唔少人都會即刻對號入座，睇下自己來年運勢係好是壞。有屬兔嘅網民就話：「又係我犯太歲，真係黑仔！希望桃花旺啲可以帶旺下事業啦！」亦有屬虎嘅朋友留言：「最驚就係職場小人，睇嚟今年要帶眼識人，少說話多做事！」唔少人都表示會參考關師傅嘅建議，例如喺驚蟄祭白虎，希望可以化解小人是非，祈求新一年順順利利。
資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。