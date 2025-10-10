2026年馬年運程｜虎兔龍蛇生肖運勢 屬兔犯太歲爆爛桃花 屬虎是非纏身！附化解攻略

2026馬年即將來臨，大家最關心嘅生肖運程又係時候揭曉！每年運程都幾家歡喜幾家愁，有生肖桃花旺到爆，但亦有生肖犯太歲是非纏身、小人圍攻，令人相當頭痛。風水命理顧問關世華師傅就為大家率先講解屬虎、兔、龍、蛇嘅2026年運勢，究竟邊個生肖要攝太歲？邊個又有貴人扶持？即刻睇落去！以下資料來源獲關世華師傅授權使用