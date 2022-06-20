21克公寓｜小儀加On仔唔搞笑玩認真 廖啟智遺孀陳敏兒首度受訪講近況

阮小儀近日與陳健安（On仔）首次合作主持ViuTV節目《21克公寓》，大講生死話題，首集他們就請來兩位殘奧運動員陳浩源和危家銓，向觀眾分享他們劫後重生的經歷，此外節目嘉賓仲有廖啟智遺孀陳敏兒、已故藝人陳積榮的未婚妻、曾經戰勝癌魔的銀髮模特兒LISA、截肢小提琴家岑幸富等，網友都紛紛表示對今次節目的題材同兩位主持好期待！