21克公寓｜小儀加On仔唔搞笑玩認真 廖啟智遺孀陳敏兒首度受訪講近況
《21克公寓》On仔處男做主持 夥拍小儀感受生命意義
ViuTV全新節目《21克公寓》將由周一晚（6月20日）起，逢星期一至五晚上10時30分播出。節目以一間公寓（Share House）為中心，由主持人阮小儀和陳健安（On仔）分別飾演店主及住客。網友對On仔首次孭飛做主持非常期待，同時又話「見到trailer已經眼濕濕」、「應該幾有意義同會令人反思」、「想睇吓點樣用正向方式去處理咁沉重嘅話題」、「期待小儀今次唔搞笑，搞認真」等等。
陳浩源、危家銓 分享劫後重生經歷
節目首集搵來兩位殘奧運動員陳浩源和危家銓分享劫後重生的經歷，兩位同是經歷意外後才成為殘疾人士，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程，發掘到自己更多的潛能。陳浩源憶述指發生車禍發生後，在沒有麻醉藥的情況下，消防員需要即時用工具為其截肢保命。而危家銓分享指被推落地鐵月台後，當時反應十分冷靜和不感到任何痛楚，及後更曾一度看到人生走馬燈。
On仔憶述首奪新人獎 腦海曾閃過人生走馬燈
兩位嘉賓積極樂觀的人生態度，令小儀和On仔都十分感動。On仔亦分享指自己曾看到人生走馬燈：「C AllStar第一次攞新人獎行上台嘅時候，嗰段路個腦閃過好多愛我或者我愛嘅人，回顧返好多唱歌嘅片段。發現原來呢啲人就係生命中最重要嘅人，提醒自己要去愛護佢地。」
智叔離開後陳敏兒首度受訪
除了兩位殘奧運動員外，節目嘉賓仲有廖啟智遺孀陳敏兒，小儀話好感謝對方答應上節目接受訪問：「敏兒姐話智叔離開咗之後，佢都冇接受過訪問，但係睇到今次個節目覺得好有意義，想鼓勵大家係難過嘅時候要咬緊牙關去面對，所以佢願意接受訪問。」節目又訪問了已故藝人陳積榮的未婚妻李凱淇、曾經戰勝癌魔的銀髮模特兒LISA、截肢小提琴家岑幸富等，此外仲有不同範疇的嘉賓，包括有瀕死經歷的、親人離逝的、被判死刑的、服務生前死後的專家同義工等，逐一分享他們的經歷。
即睇《21克公寓》小儀、On仔接受訪問：
唔搞笑玩認真感動觀眾！
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