21克公寓

21克公寓｜小儀加On仔唔搞笑玩認真 廖啟智遺孀陳敏兒首度受訪講近況

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阮小儀近日與陳健安（On仔）首次合作主持ViuTV節目《21克公寓》，大講生死話題，首集他們就請來兩位殘奧運動員陳浩源和危家銓，向觀眾分享他們劫後重生的經歷，此外節目嘉賓仲有廖啟智遺孀陳敏兒、已故藝人陳積榮的未婚妻、曾經戰勝癌魔的銀髮模特兒LISA、截肢小提琴家岑幸富等，網友都紛紛表示對今次節目的題材同兩位主持好期待！

《21克公寓》On仔處男做主持 夥拍小儀感受生命意義

ViuTV全新節目《21克公寓》將由周一晚（6月20日）起，逢星期一至五晚上10時30分播出。節目以一間公寓（Share House）為中心，由主持人阮小儀和陳健安（On仔）分別飾演店主及住客。網友對On仔首次孭飛做主持非常期待，同時又話「見到trailer已經眼濕濕」、「應該幾有意義同會令人反思」、「想睇吓點樣用正向方式去處理咁沉重嘅話題」、「期待小儀今次唔搞笑，搞認真」等等。

21克公寓 兩位主持小儀和陳健安在節目中向嘉賓了解「死過翻生」的經歷，認識他們重生後的生活，並一起做一件具有特別意義的事情。當中亦會訪問醫學界人士，從專業角度分析當中的險死個案。
兩位主持小儀和陳健安在節目中向嘉賓了解「死過翻生」的經歷，認識他們重生後的生活，並一起做一件具有特別意義的事情。當中亦會訪問醫學界人士，從專業角度分析當中的險死個案。（圖片來源：[email protected]
21克公寓 On仔初嚐做主持滋味，話好多謝有小儀畀佢倚賴，令佢跳制嘅思維得以重回正軌。
On仔初嚐做主持滋味，話好多謝有小儀畀佢倚賴，令佢跳制嘅思維得以重回正軌。（圖片來源：[email protected]_callstar）

陳浩源、危家銓 分享劫後重生經歷

節目首集搵來兩位殘奧運動員陳浩源和危家銓分享劫後重生的經歷，兩位同是經歷意外後才成為殘疾人士，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程，發掘到自己更多的潛能。陳浩源憶述指發生車禍發生後，在沒有麻醉藥的情況下，消防員需要即時用工具為其截肢保命。而危家銓分享指被推落地鐵月台後，當時反應十分冷靜和不感到任何痛楚，及後更曾一度看到人生走馬燈。

21克公寓 節目首集邀得殘奧運動員陳浩源左二）和危家銓右二）分享劫後重生經歷。
節目首集邀得殘奧運動員陳浩源（左二）和危家銓（右二）分享劫後重生經歷。（圖片來源：ViuTV）
21克公寓 陳浩源是香港首位輪椅羽毛球運動員現役），亦是東京殘奧銅牌得主。
陳浩源是香港首位輪椅羽毛球運動員（現役），亦是東京殘奧銅牌得主。（圖片來源：[email protected]

On仔憶述首奪新人獎 腦海曾閃過人生走馬燈

兩位嘉賓積極樂觀的人生態度，令小儀和On仔都十分感動。On仔亦分享指自己曾看到人生走馬燈：「C AllStar第一次攞新人獎行上台嘅時候，嗰段路個腦閃過好多愛我或者我愛嘅人，回顧返好多唱歌嘅片段。發現原來呢啲人就係生命中最重要嘅人，提醒自己要去愛護佢地。」

21克公寓 On仔跟隨殘奧射箭選手危家栓體驗日常訓練。
On仔跟隨殘奧射箭選手危家栓體驗日常訓練。（圖片來源：ViuTV）
21克公寓 On仔話今次收到ViuTV邀請嘅一刻覺得意義重大，就算未做過主持都秒速應承。
On仔話今次收到ViuTV邀請嘅一刻覺得意義重大，就算未做過主持都秒速應承。（圖片來源：[email protected]_callstar）

智叔離開後陳敏兒首度受訪

除了兩位殘奧運動員外，節目嘉賓仲有廖啟智遺孀陳敏兒，小儀話好感謝對方答應上節目接受訪問：「敏兒姐話智叔離開咗之後，佢都冇接受過訪問，但係睇到今次個節目覺得好有意義，想鼓勵大家係難過嘅時候要咬緊牙關去面對，所以佢願意接受訪問。」節目又訪問了已故藝人陳積榮的未婚妻李凱淇、曾經戰勝癌魔的銀髮模特兒LISA、截肢小提琴家岑幸富等，此外仲有不同範疇的嘉賓，包括有瀕死經歷的、親人離逝的、被判死刑的、服務生前死後的專家同義工等，逐一分享他們的經歷。

21克公寓 《21克公寓》第2集 - 志雄 - 生命影響生命
《21克公寓》第2集 – 志雄 – 生命影響生命（圖片來源：ViuTV）
21克公寓 《21克公寓》第3集 - Lisa - 潘朵拉的盒子
《21克公寓》第3集 – Lisa – 潘朵拉的盒子（圖片來源：[email protected] · 1958）
21克公寓 《21克公寓》第4集 - 岑幸富 - 走過幽谷的變奏曲
《21克公寓》第4集 – 岑幸富 – 走過幽谷的變奏曲（圖片來源：ViuTV）
21克公寓 《21克公寓》第5集 - 泰仔 - 我是遺物整理師
《21克公寓》第5集 – 泰仔 – 我是遺物整理師（圖片來源：ViuTV）
21克公寓 智叔廖啟智的二仔廖文信亦將陪同母親陳敏兒一同上節目受訪。
智叔廖啟智的二仔廖文信亦將陪同母親陳敏兒一同上節目受訪。（圖片來源：ViuTV）

即睇《21克公寓》小儀、On仔接受訪問：

唔搞笑玩認真感動觀眾！

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected][email protected]_callstar資料或影片來源：Viu1娛樂新聞

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