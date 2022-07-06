21克公寓｜廖啟智離開後遺孀陳敏兒首度受訪講感受 搞喊小儀On仔
《21克公寓》陳敏兒攜子上節目鼓勵大家勇敢面對難關
今次廖啟智遺孀陳敏兒帶住二仔廖文信一齊登上《21克公寓》做嘉賓，原來係因為想鼓勵大家勇敢面對各種難關，小儀表示：「敏兒姐話喺智叔離開咗之後，佢都冇乜接受過類似嘅訪問，但係今次個節目佢覺得好有意義，想鼓勵大家喺難過嘅時候要咬緊牙關去面對，所以佢先肯答應接受訪問。」
小儀被勾起照顧爺爺回憶
而當陳敏兒在節目中分享怎樣去照顧患上胃癌的智叔，以及摸著智叔的手時的感受，就令小儀憶起自己當年怎樣去照顧臨終前的爺爺，因此產生了一種共鳴的感覺，忍不住喊了出來，反而要敏兒姐掉轉頭安慰她。On仔也表示他在敏兒姐面前分享他對父親離世的感受時，也禁不住流下了眼淚。
陳敏兒讚丈夫廖啟智係A+病人
「智叔」廖啟智在去年3月因胃癌逝世，終年66歲，安息禮上陳敏兒播出短片總結了丈夫智叔的一生，她在片中表示：「作為一個演員，佢盡力滿足要求，作為一個爸爸，供書教學，陪伴孩子成長，佢曾經講過：『我好擔心你，我好唔放心你。』因為覺得自己未能完成丈夫責任，作為病人，佢係醫生口中A+病人。我作為妻子，『廖啟智，我以你為榮。』」
陳敏兒曾在智叔的安息禮上，分享與智叔臨別時的情況，她憶述：「佢喺病房，係咁流眼淚，面對生離死別，佢好唔捨得，正正係佢放唔低啲仔，放唔低個老婆，佢同我講，係打算殿後，佢講：『敏兒，我冇諗過要丟低你，依家要留低你，辛苦你喇！』佢就係一個咁有責任感嘅人，佢唔係害怕死亡，佢只係唔捨得我哋，但我哋三個好想畀佢知道，我哋好掂，好會保護自己！」
大仔廖文哲分享自己青少年時期性格率性隨心，父親則紀律性強，因此兩父子當時關係並不好，他說：「我以為爸爸唔鍾意我，但係每次我喺澳洲讀書返嚟，喺機場睇到佢嘅笑容，我知道佢係從心底裡想見到我。」
而智叔的二仔廖文信曾在訪問中提到自己受到父親的影響才選擇走影片製作的路，他表示自己從事製作後，不時都會詢問父親意見，在醫院時他又每一日都讀故事給父親聽，父親就教他讀音上的抑揚頓挫，因此他成為了父親「最後一個學生」。
回顧智叔大仔出生 與陳敏兒浪漫反璞歸真
智叔和陳敏兒於1987年結婚，婚後兩人繼續各自忙碌工作，直至大仔廖文哲出世，陳敏兒退出娛樂圈做全職的廖太太，智叔則為一家大小的生活而奔波。在14年裡，二人共添了三名兒子，一家五口樂也融融。陳敏兒直言生BB前其實很甜蜜，兩人會一同散步，在太陽之下有無限的美麗想像，就如以前對婚姻的憧憬一樣，但後來卻發現現實不如童話般浪漫，孩子跟生活瑣事，如洗奶樽、換片、洗澡等，都要自己處理，即使遇上問題，路還得走下去。
噩夢連連的2003年
直至2003年，噩夢突然降臨，3歲的細仔廖文諾不幸確診患上了白血病，化療、放療，各種治療實施將近一年，把諾諾折騰得苦不堪言，年紀小小的孩子，胸口插滿管子，發燒嘔吐，日漸消瘦。
夫婦兩人感到非常無助，這種撕心裂肺的感覺，相信每個做父母的都能體會，在夫婦二人得與死神正面交鋒那刻，互相扶持共渡難關，也重新學習相處、正視婚姻的關係，找回二人在家庭角色上的平衡。
廖啟智停工照顧兒子
在諾諾病發期間，那個時候智叔幾乎放棄了所有的工作，每天早上六點起床，送大兒子、二子到學校後趕到醫院，用盡自己全部的愛和時間去照顧諾諾，給他按摩擦拭以減輕痛苦，直到晚飯後才匆忙趕去電視台主持親子節目，回到家後已是午夜時分。為了讓孩子忘記痛楚，智叔和太太陳敏兒會不停講故事、玩遊戲，引開文諾的注意力。直至06年4月，諾諾牽著爸爸媽媽的手，聽著爸爸媽媽唱的歌，安詳地離開了這個世界。
陳敏兒曾患抑鬱症
陳敏兒一直表現堅強，雖然在兒子安息禮上，她沒有流下一滴眼淚，但原來在陪伴兒子接受治療時，已患上抑鬱症，曾經有段時間想過尋死。而廖啟智接受訪問時直言，文諾從患病、康復、再病發，這段時期就猶如坐過山車一樣，不過夫婦二人因為有信仰支持，讓他找到出路，生活重回正軌，情緒也得以平復。
長子自稱廢青同志 智叔再頭痛
2013年，考驗再度光臨，智叔當年19歲的大仔文哲，在社交網絡上載多張留長頭髮和化妝的易服照，而且留言自稱是廢青（頹廢青年）和想做女人。陳敏兒將責任攬上身，她曾在訪問中透露，年來因照料患病的幼，因而忽略了大仔文哲和二仔文信，兩個囝囝曾向母親投訴偏心，所以在文諾離世後，她更專注教仔，她謂：「細仔病嗰段時間，我全副精神都擺咗落佢身上，諗番轉頭，大仔二仔都係成長階段，都需要我去照顧，佢哋有怨我偏心，忽略佢哋，其實我同我媽咪一樣， 都係一個操控狂，往往將自己認為最好嘅嘢俾小朋友，成日處於緊張狀態，試過幫大仔走後門入名校，又試過干預學校校政，但有一日我發現佢(大仔文哲)笑容愈嚟愈少，知道自己唔變唔得。」所以智叔和敏兒成立了「家長匯集」慈善機構，教導「怪獸家長」不要迫得兒子太緊，放手讓小朋友自己學習成長。
事過境遷，智叔跟陳敏兒分別澄清兒子的性向絕不成疑，他喜歡的是女性且恨拍拖，一家又回復平淡幸福的生活。談到面對排山倒海的工作量，智叔認為最佳釋放的工作壓力的方法是回家休息：「仲有邊個地方會比屋企更安全更溫暖？」智叔的工作再忙，有時間也樂意為家人親自下廚，簡單又得，豐富亦得，皆因為家人下廚是表達愛的其中一種方式。