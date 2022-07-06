21克公寓｜廖啟智離開後遺孀陳敏兒首度受訪講感受 搞喊小儀On仔

ViuTV節目《21克公寓》本周五（7月8日）將迎來最後一集，這集的壓軸嘉賓，是廖啟智遺孀陳敏兒和他們的二仔廖文信，今次是陳敏兒在智叔離開後首次接受訪問，分享智叔離世前後的感受，在訪問中連主持小儀同陳健安（On仔）都忍不住流下眼淚。