21克公寓｜陳積榮未婚妻李凱淇走出傷痛 孖On仔獻唱陳積榮最後創作求婚曲
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前TVB藝人陳積榮（Jeff）在去年5月因肺癌離世，其未婚妻李凱淇（Lillian）在本周五（7月1日）的一集ViuTV節目《21克公寓》中，接受主持人阮小儀和陳健安（On仔）訪問，分享走出摰愛離世傷痛的經歷，並同On仔一同演唱了Jeff逝世前創作的一首求婚曲《記住我們》。
《21克公寓》陳積榮未婚妻Lillian學會釋懷
已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻李凱淇（Lillian），近日為ViuTV節目《21克公寓》擔任嘉賓，分享她走出摰愛離世傷痛的經歷。已跟Jeff交往10年的Lillian，回憶當時得知男友患上未期癌症仍不禁落淚。Lillian指回顧過往相處的點滴時，亦學會釋懷：「我同佢之間好似互相成就對方。展覽有好多元素係我地一齊準備，有少少覺得係命中注定要去做呢件事。」
Lillian意外展覽有迴響
Lillian分享指舉辦展覽，是因為原本與Jeff的婚禮會以一個展覽的形式進行，所以在他逝世幾日後，就已經開始著手去籌備。她表示沒有想過會有如此大的迴響：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人嘅內心世界，提醒佢地好多說話都仲未同愛嘅人分享。」
小儀被二人真愛力量感動落淚
二人之間的連結令到小儀亦不禁落淚：「因為Jeff一直最唔放心嘅係你，所以臨尾辛苦咗10個鐘都唔願離開。佢擔心你一個人會唔得，所以其實最後嘅3個月佢就係用嗰個力量同你一齊去行。我感覺到個力量有幾強大。呢個就係嗰原因令到呢件事以外嘅人都感受到你地好真嘅愛同重量，所以個震撼咁勁。」
C AllStar為Jeff完成最後求婚曲
而Jeff在逝世前曾創作了一首名為《記住我們》的歌曲，作為送給Lillian的求婚曲，但可惜最後仍未能完成。於是Jeff的朋友及後就找上C AllStar幫忙。On仔指當時一知道這首歌背後的故事，成員們都馬上一口答應。在節目中，On仔更與Lillian一同演唱這首由Jeff最後創作的求婚曲《記住我們》。
《記住我們》是因肺癌病逝的前無線藝員陳積榮創作給愛人的一首求婚歌，歌名的意思在於記住我和他的十年愛情故事，得以喚醒世人愛要及時的信念！