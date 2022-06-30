21克公寓｜陳積榮未婚妻李凱淇走出傷痛 孖On仔獻唱陳積榮最後創作求婚曲

前TVB藝人陳積榮（Jeff）在去年5月因肺癌離世，其未婚妻李凱淇（Lillian）在本周五（7月1日）的一集ViuTV節目《21克公寓》中，接受主持人阮小儀和陳健安（On仔）訪問，分享走出摰愛離世傷痛的經歷，並同On仔一同演唱了Jeff逝世前創作的一首求婚曲《記住我們》。