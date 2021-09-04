24歲陳姓男藝人涉「衰十一」 網民用排除法搵尋人、男星急澄清
昨日有報道指有一名24歲陳姓男藝人涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」，正被警方扣留調查，引起全城網民紛紛猜測涉案24歲陳姓男藝人身份，更用排除法列出多名嫌疑人，其中最多人提及的TVB男星陳戩浩（DarryI）即急急連環出po澄清，指自己只得23歲，被網友笑指他因禍得福，意外一夜成名！
文：東方新地｜圖：陳戩浩IG、陳嘉俊IG、陳銳峰IG
24歲陳姓男藝人 涉「衰十一」被捕
警方在本月2日以「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」罪名（俗稱「衰十一」），在尖沙咀拘捕了一名24歲姓陳男子，據指該男子報稱職業為演員，近日曾演出一部電視劇集，目前該男子仍被扣查中。消息指該名男子在交友平台上結識了一名14歲女童，於8月中旬將其帶到尖沙咀一間酒店發生性行為。警方指互聯網世界複雜，呼籲家長應加強與子女溝通，以免不法之徒有機可乘。
陳戩浩：我今年先23
昨日案件被報道後，網友隨即紛紛猜測該名涉案的「24歲姓陳男演員」的身份，更用排除法列出多名嫌疑人，包括陳戩浩、陳嘉俊、陳銳峰等，其中TVB男星陳戩浩因為年齡接近24，而且最近有一部劇集《七公主》正在播映，還有一部《把關者們》即將開播，因此成為網民主要猜測對象，有網民更到其社交網留言詢問他是否涉案男星，陳戩浩立即趁機澄清自己只得23歲。
隨後陳戩浩又連環在社交網的限時動態中出po，強調自己只得23歲，並非涉案男演員，好友何晉樂（Timothy）更分享一幅搞笑P圖給他，圖中由何晉樂P頭扮警察，正在拘捕陳戩浩上警車，身後仲P上了陳嘉俊、林俊其等人扮演未成年少女的角色，令陳戩浩忍唔住喊晒口咁話：「單嘢唔關我事㗎！」
陳嘉俊：一陣唔出聲又畀人估估吓
陳嘉俊亦緊隨其後，在其社交網的限時動態中澄清自己和陳戩浩都好正常，無戀童的習慣，他表示擔心唔出聲的話又會畀人估估吓，同時他又乘機宣傳自己和陳戩浩、何晉樂等開設的YouTube頻道。而陳銳峰亦有出po澄清自己已經26歲，並非涉案的「24歲姓陳男演員」。