24歲港姐冠軍宋宛穎重返校園 攻讀醫學碩士 白袍造型獲讚最美醫學生
宋宛穎淡妝白袍造型獲讚「最美醫學生」
宋宛穎雖然2021年奪得港姐桂冠後備受力捧，亦被安排主持過不少大騷，但Sabrina仍然心系校園，如今更成為港大醫學院的一名醫學生。轉眼間校園生活已過去半年，Sabrina亦在社交平台大方分享她的校園生活，日前她的一條「醫學碩｜8am-8pm港姐忙碌的學習日常」短片就受到網民關注和追捧，Sabrina在標題下方寫道：「抽空拍了影片，分享我當全職醫學碩士生的日常，真的比較忙碌呢，希望各位學生跟我一起加油哦！」
片中詳細紀錄了Sabrina由早上8點到夜晚8點的全日學習生活，吃過自己煮的營養早餐後，早上7:30便坐車回到醫院，Sabrina笑言自己一抵達醫院要做的第一件事就是買一杯咖啡提神，不然的話會太眼睏：「因為今天是很長很長的一天，到晚上才下課」。她也分享了在醫院的工作環境，當日在婦產科學習的她表示要比想像中更有挑戰：「婦產科的早上超級忙，很多很多病人，因為都是上班之前會先來看一下婦產科」。忙完一輪後終於到了午休時間，不過Sabrina就說由於時間緊湊，只能選擇飯糰當午飯⋯⋯而下午她則需要負責另一棟樓的婦產科門診，認真忙碌！值得一提的是，當日醫院還讓她穿上白袍，令她興奮得即刻自拍留念，還俏皮地發問網民：「看著像醫生嗎？哈哈」。
同屆港姐亞、季軍發展平平 曾被質疑放棄幕前
而Sabrina亦在去年拍畢的新劇《香港重案》中挑戰飾演法醫一職，令網民大呼期待，不過對於不少網民擔心其之後也會像千雪BB一樣淡出幕前，Sabrina也有貼心回覆：「期待繼續在電視上與你見面」。看來Sabrina並不會完全放棄幕前工作！
現年24歲的宋宛穎是2021年香港小姐冠軍，同屆亞軍及季軍分別是梁凱晴及邵初。三甲之中目前以宋宛穎工作機會較多，除了今次加入《愛回家》劇組嘗試「入屋」，早前《萬千星輝賀台慶》、北京冬奧、《萬眾同心公益金》等大Show亦有份擔任司儀，可見備受TVB重用。雖然亞軍梁凱晴以及季軍邵初分別憑大眼甜美外表及身材出眾而被受關注，但上鏡機會就略嫌較少，觀眾對她們亦不太不熟悉。
宋宛穎出身單親家庭靠媽媽湊大孖女
宋宛穎出身自單親家庭，她坦言爸爸是亞洲和葡萄牙混血兒，在她小時候父母已分開，兩父女由她十幾歲開始已好少聯絡，因此，媽媽要一手湊大兩個女，「係雙倍辛苦」。
宋宛穎媽媽文寶雪拉大隊賀奪冠
宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐，與袁詠儀同屆。雖然宋媽媽當年因為人在澳門，未能親自現身支持女兒參賽，但亦有睇電視直播，婆婆說：「佢媽咪好緊張，喺澳門40幾人一齊慶祝，個個嗌到不得了！」
宋宛穎出身選美世家
有不少網民留言讚宋宛穎婆婆端莊嫻淑，不過，婆婆對宋宛穎在決賽當晚的表現未算滿意，只評價她表現「過骨」，特別係問答方面都係差少少，有待進步。宋宛穎亦指自己的表現只得90分。而講到宋宛穎出身自選美世家，婆婆笑言：「可以咁講，佢媽咪堂家姐﹑堂妹都係，本身我個堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」
宋宛穎媽媽幕後操控三餐
宋宛穎參加港姐得到媽媽大力支持，她得奬後表示最想多謝媽媽。宋宛穎又指，媽媽是其選美幕後軍師：「我每一餐都有同佢匯報，比如我好想食一樣嘢，會影埋相畀佢睇，問佢食唔食得先！今次攞冠軍，媽咪都話好為我高興同驕傲，佢平時比較中肯，如果真係好佢會讚，如果唔好都會指出我嘅缺點。」
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