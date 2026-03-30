25+英皇群星演唱會｜明天10時公開發售！容祖兒阿嬌誓言唱足兩場！爆Twins有神秘限定新成員？
劉偉強揭秘雙舞台設計照顧四萬觀眾
演唱會總監製劉偉強今次大爆演唱會內幕，透露為了讓現場超過40,000名觀眾都能夠全程投入，特意打造「主舞台+副舞台」雙舞台設計。劉偉強解釋：「副舞台完全照顧到企位、後排及較高位置的觀眾，藝人於不同舞台表演，每個位置都可以是焦點所在，全方位提升觀眾視聽感受。」呢個貼心設計絕對係演唱會界的創新突破，確保每位粉絲都能近距離感受偶像魅力。
陳偉霆推劇組回港與霆鋒徒弟台上比舞
英皇娛樂營運總裁霍汶希（Mani）爆出超級驚喜，陳偉霆（William）本來5月要入劇組拍戲，但佢特別作出協調抽空回港參與5月3日演唱會。Mani興奮透露：「William更會與世界跆拳道錦標賽冠軍、霆鋒徒弟林秋楠在台上『比舞』，一定令人感到耳目一新！」呢個跨界合作絕對係演唱會史上首次，武術冠軍遇上舞蹈高手，現場必定火花四濺！
容祖兒歌曲太多患選擇困難症唱足兩場
容祖兒剛剛在社交媒體出post自爆內心掙扎，原來佢因為歌曲太多而遇上嚴重的選擇困難症。祖兒坦言：「依家唱足兩場可以多揀多啲金曲滿足fans要求。」睇嚟祖兒真係好想將自己嘅經典作品一次過獻俾粉絲，由出道作品到近年新歌都會有份，絕對係粉絲嘅福音。兩場演出意味住祖兒可以準備更豐富嘅歌單，相信每場都會有不同驚喜。
Twins阿嬌預告限定版神秘新成員加入
最令人好奇嘅係Twins鍾欣潼（阿嬌）嘅神秘預告，佢在社交媒體表示Twins會有一名「25+演唱會」限定版新成員加入。阿嬌賣關子話：「請Fans 5月3日及4日敬請期待。」呢個神秘成員究竟係邊個？會唔會係有其他英皇藝人會以特別身份加入Twins？粉絲已經開始瘋狂猜測，期待值爆燈。
演唱會分多個篇章過百舞蹈員參與
霍汶希更笑言今次演唱會絕對不惜工本，整個演出分為數個篇章，每個篇章都有其獨立主題及驚喜。佢透露：「其中有些更用上過百名舞蹈員，單單是該篇章都儼如一個大型演唱會！」呢個規模絕對係香港演唱會界嘅新高度，過百名舞蹈員同時演出嘅震撼場面，相信會為觀眾帶嚟前所未有嘅視覺衝擊。
網民熱議搶票攻略期待驚喜陣容
消息一出，網民紛紛留言表示期待，有人話「祖兒唱足兩場真係賺到」，亦有粉絲猜測Twins嘅神秘成員會係邊個。不少網民已經開始制定搶票攻略，提醒大家「記住明天10點準時開搶」。