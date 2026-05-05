25+英皇群星演唱會｜容祖兒連跳19分鐘天后氣勢盡顯 霆鋒壓軸全場沸騰

【25+英皇群星演唱會】一連兩場在啟德主場館圓滿落幕，昨晚（5月4日）第二場演出話題不斷，Twins阿Sa、阿嬌與關智斌（Kenny）台上「互黑」笑爆全場，Kenny更當眾催婚阿Sa「做埋人妻啦」引發全場歡呼；容祖兒連續跳唱19分鐘氣勢如虹、謝霆鋒黑超壓軸搖滾登場震撼全場，而古巨基帶病上陣咳出血絲仍堅持演出更令人動容，英皇25周年從情懷到實力展現幾何級躍升。