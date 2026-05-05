25+英皇群星演唱會｜容祖兒連跳19分鐘天后氣勢盡顯 霆鋒壓軸全場沸騰

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【25+英皇群星演唱會】一連兩場在啟德主場館圓滿落幕，昨晚（5月4日）第二場演出話題不斷，Twins阿Sa、阿嬌與關智斌（Kenny）台上「互黑」笑爆全場，Kenny更當眾催婚阿Sa「做埋人妻啦」引發全場歡呼；容祖兒連續跳唱19分鐘氣勢如虹、謝霆鋒黑超壓軸搖滾登場震撼全場，而古巨基帶病上陣咳出血絲仍堅持演出更令人動容，英皇25周年從情懷到實力展現幾何級躍升。

Twins關智斌台上互爆笑料不斷

第二晚由Twins阿Sa、阿嬌打頭陣，關智斌接力，三人勁歌熱舞後除祝賀英皇娛樂25+生日快樂，更在台上「互爆」連場。說到入行多年感受，阿Sa感觸表示百感交集，回想十七歲簽約公司至今，不過話未說完，Kenny即插嘴：「做埋人妻啦！嫁埋啦！」全場即時歡呼，阿嬌和應：「可喜可賀呀！」阿Sa哭笑不得：「喂呀！係咪日日都要Que呢句㗎？」三人笑聲不斷，氣氛超歡樂。

Kenny自嘲當年「一支支插晒出嚟」阿嬌即補刀

三人話鋒一轉齊齊多謝英皇娛樂金牌經理人霍汶希（Mani），Kenny笑言：「點解會咁有慧眼，喺二十幾年前將我哋呢幾個岩岩巉巉嘅人執返嚟？」他自嘲當年頭髮「一支支插晒出嚟」，阿嬌即補刀：「同埋好瘦㗎嘛，骨瘦嶙峋咁樣。」阿Sa聞言大讚：「骨瘦嶙峋！好勁呀你啲中文！」阿嬌得意回應：「梗係啦！」Kenny不甘示弱反攻阿Sa：「你都唔差呀，由十一吋pizza（面）而家變咗七吋pizza（面）。」阿Sa笑住認：「大pizza變細pizza。」

阿嬌爆Mani日日打電話叫減肥

Kenny正想「點評」阿嬌，阿Sa即護航：「佢冇嘢㗎，佢由細靚到大㗎！」阿嬌卻大爆：「你知唔知Mani每一日打電話嚟話：『嬌，減肥呀，阿嬌，記得減肥呀。』」此時阿Sa與Kenny齊聲拋出金句：「正所謂肥過瘦過冇醜過！」全場即歡呼大表贊同。最後阿Sa不忘多謝英皇集團主席楊受成博士：「多謝你咁多年嚟嘅栽培。」集體回憶加上搞笑互動，令觀眾笑到肚痛。

古巨基咳出血絲仍堅持演出超感人

古巨基唱完Medley後即坦白身體狀況，透露因聲帶發炎數日，昨日更曾咳出血絲，醫生警告若聲帶受損必須考慮是否繼續演唱。然而他未有令樂迷失望，更請來四位新晉歌手曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）合唱，基仔感激表示：「我衷心感謝佢哋。因為今日突然下午我諗我可能需要幫手，佢哋義無反顧一口答應，亦都多謝佢哋特別為我練咗呢一首我哋重新做嘅《勁金K歌》。」

古巨基承諾入錄音室補錄送歌迷

基仔直言：「我好對唔住大家，唔能夠以最佳狀態表演。」他更即場承諾：「我答應大家，呢首歌我入錄音室錄一個正正式式嘅版本送俾大家。」全場大叫支持，場面非常感動。帶病仍堅持上台演出，加上新晉歌手義無反顧幫手，展現英皇一家人互相扶持的精神，令不少觀眾感動落淚。

容祖兒連跳19分鐘天后氣勢盡顯

全晚另一高潮非容祖兒莫屬，她以個人快歌與熱舞為主軸，一口氣連續跳唱19分鐘，由頭到尾氣勢如虹，舞步精準凌厲，全場氣氛持續沸騰。祖兒特別鳴謝韓國頂尖舞團WEDEMBOYZ為她編舞，該舞團曾與NCT 127、SEVENTEEN等國際巨星合作，亦是《LIKE JENNIE》的合編舞者，實力毋庸置疑。祖兒更以韓文多謝：「감사합니다！」

容祖兒霸氣宣佈「下年喺度見」

隨後祖兒感觸多謝英皇娛樂多年栽培，並霸氣宣佈：「我會繼續強大。下年！喺度見啦！」此話一出全場瘋狂歡呼，為樂迷投下震撼彈。19分鐘不間斷的極致唱跳，配合國際級編舞團隊，容祖兒再次證明天后級實力，亦令人對她下年的演出充滿期待。

謝霆鋒黑超壓軸登場全場沸騰

日前剛完成成都演唱會的大師兄謝霆鋒驚喜加入陣容，為昨日演出壓軸表演。他以全黑造型配上黑超型格登場，攜手王雙駿及樂隊演繹多首新舊金曲，先以充滿搖滾風的《逆行》開唱，隨後送上經典的《遊樂場》、《非走不可》及《玉蝴蝶》，全場樂迷自動波大合唱，場面震撼。霆鋒將「鋒式搖滾」的狂熱再度帶到啟德主場館舞台，為整晚演出注入最熾熱的能量，同時亦為第二晚畫上完美句號。

VIVA出道未夠兩年已登萬人舞台

另一焦點落在女子組合VIVA身上，出道未夠兩年，四位成員Carina、Ada、Macy及VALC已能登上啟德主場館萬人舞台，表現毫不怯場。首場演出中她們與師兄陳偉霆大跳勁舞，氣勢已令人眼前一亮；來到第二場，VIVA更獲得獨立Solo機會，跳唱最新團歌《Baby Savage》，台風穩健，舉手投足散發出超越新人的自信與壓台感。

網民激讚VIVA「壓到台」吸粉力強

演出後眾多網民於社交媒體上熱烈討論，紛紛大讚：「叻女呀！你哋今日好壓到台！好穩！希望可以俾更多人見到、認識VIVA。」、「呢個live唱得超穩超勁呀！」、「個live超掂，應該吸咗好多男飯，見前面啲男仔睇得好開心。」可見VIVA的舞台魅力成功圈粉，未來發展令人期待。

政商娛樂界星光熠熠撐場

兩晚演出台下觀眾星光熠熠，第二晚同樣吸引眾多嘉賓出席，包括霍震霆、霍震寰、李家誠伉儷、譚耀宗等政商界人士。娛樂圈嘉賓則有狄波拉、許冠文、黃子華、蘇永康、陳茂賢及連詩雅等。此外英皇一眾資深及新生代演員亦拉大隊出席看足全場，包括兩位影后惠英紅、劉雅瑟，影帝方中信、歐陽震華，以及米雪、石修、溫碧霞等，陣容鼎盛。

【25+英皇群星演唱會】第二場精華歌單

以下為第二場演出精華歌單 ：
1）Twins、關智斌－勁歌熱舞組曲 2）古巨基－Medley組曲 3）古巨基、曾傲棐、黃明德、黎展峯、洪助昇－《勁金K歌》（新版本） 4）VIVA－《Baby Savage》 5）容祖兒－19分鐘快歌熱舞組曲 6）謝霆鋒－《逆行》 7）謝霆鋒－《遊樂場》 8）謝霆鋒－《非走不可》 9）謝霆鋒－《玉蝴蝶》

25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
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25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 （圖片來源：英皇娛樂）
（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 全國政協經濟委員會副主任兼、AIA區域執行總監及榮譽顧問容永祺與霍震霆霍震寰兄弟合影（圖片來源：英皇娛樂）
全國政協經濟委員會副主任兼、AIA區域執行總監及榮譽顧問容永祺與霍震霆霍震寰兄弟合影（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 英皇集團主席楊受成博士(左二)與英皇鐘錶珠寶主席楊諾思(左一)和勞力士大中華區行政總裁馬思明（Maxim Lamarre）伉儷一同合照（圖片來源：英皇娛樂）
英皇集團主席楊受成博士(左二)與英皇鐘錶珠寶主席楊諾思(左一)和勞力士大中華區行政總裁馬思明（Maxim Lamarre）伉儷一同合照（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊其龍楊政龍兄弟與霍啟山合照（圖片來源：英皇娛樂）
楊其龍楊政龍兄弟與霍啟山合照（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊受成(右二)及霍汶希(左一)與香港麥當勞行政總裁黎韋詩(右一)及香港商業電台行政總裁陳靜嫻(左二)相見甚歡（圖片來源：英皇娛樂）
楊受成(右二)及霍汶希(左一)與香港麥當勞行政總裁黎韋詩(右一)及香港商業電台行政總裁陳靜嫻(左二)相見甚歡（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊受成伉儷與恒基兆業地產主席兼董事總經理李家誠伉儷、霍震霆霍啟山父子合影（圖片來源：英皇娛樂）
楊受成伉儷與恒基兆業地產主席兼董事總經理李家誠伉儷、霍震霆霍啟山父子合影（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊受成偕英皇電影破地獄主創團隊包括陳茂賢導演、許冠文和黃子華一同觀賞演唱會（圖片來源：英皇娛樂）
楊受成偕英皇電影破地獄主創團隊包括陳茂賢導演、許冠文和黃子華一同觀賞演唱會（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊受成率一眾英皇娛樂藝人砌蛋糕祝賀英皇娛樂25+周年快樂（圖片來源：英皇娛樂）
楊受成率一眾英皇娛樂藝人砌蛋糕祝賀英皇娛樂25+周年快樂（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊政龍(上排左八)與香港賽馬會公司事務執行總監譚志源(上排中間)率香港青年聯會兄弟姐妹一同留倩影（圖片來源：英皇娛樂）
楊政龍(上排左八)與香港賽馬會公司事務執行總監譚志源(上排中間)率香港青年聯會兄弟姐妹一同留倩影（圖片來源：英皇娛樂）
25英皇群星演唱會 謝霆鋒 楊受成楊政龍父子與律政司副司長張國鈞(右二)、創新科技及工業局局長孫東(左二)及立法會議員葉傲冬(右一)一同合照（圖片來源：英皇娛樂）
楊受成楊政龍父子與律政司副司長張國鈞(右二)、創新科技及工業局局長孫東(左二)及立法會議員葉傲冬(右一)一同合照（圖片來源：英皇娛樂）

圖片來源：英皇娛樂資料或影片來源：原文刊於新假期

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