29歲馮盈盈單身4年疑戀情曝光 網民：另一只手似男
馮盈盈新相疑似新有新戀情
馮盈盈自與醫生男友分手後，感情一直未有著落，早前與高鈞賢傳出緋聞，二人出席活動時接受傳媒訪問，也一起否認拍拖一事。而單身多年的馮盈盈除了專心事業，也醉心於學業，不斷進修更被傳出疑想轉行一事。
不過在昨晚（7日）馮盈盈便於IG Po出一張照片，疑有新戀情。在相中除了有馮盈盈的靚樣，看見她展露了幸福笑容，與拍攝者合力整一個心型動作出來，即被網民猜測她想公開新戀情！盈盈續指︰「沒有甚麼事能比我好姊妹們的攝影技術有所進步更讓我高興。」
馮盈盈強調唔好誤會
不過再睇真啲，馮盈盈有Tag她姊妹的IG帳號，仲話感激對方「借出玉手」及拍下美照。但有網民就覺得似男仔手，仲留言寫道：「另一只手似男噶」，盈盈亦很快回覆這位網民，並強調：「那是我好姊妹的手 請不要誤會」。
29歲的馮盈盈 (Crystal) 自2016年成為港姐冠軍後，備受無綫力捧，惟自去年失寵的消息傳不斷，近年工作量明顯大減。就此馮盈盈曾否認遭雪藏，連無綫電視總經理曾志偉接受訪問都澄清：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實係佢去咗隔離拉番佢返嚟咋！」早前馮盈盈於IG釋出照片，自揭已重返港大校園讀書，令網民勾起記憶，一度猜疑馮盈盈是否遭無綫雪藏，意興闌珊才轉攻學業，為日後轉行鋪路。
馮盈盈疑為離巢進修碩士 臨告別娘家素顏行山心情靚
昨天（21日）馮盈盈於IG釋出照片，她正身在港大校園，對著電腦學習並寫道：「Unity is strength (團結就是力量) #STUDYGROUP #HKU #MASTER STUDY」簡單的hashtag透露了馮盈盈正修讀港大碩士課程，令網民勾起記憶，一度猜疑馮盈盈是否遭無綫雪藏，意興闌珊才仿效同是港姐出身的師姐朱千雪、麥明詩等，讀書增值自己，轉行另謀發展。
有消息指，馮盈盈認為無綫合約困身，不打算再簽長約留在娛圈，才修讀港大碩士，希望轉投財經金融界覓出路。疑不再續約娘家的馮盈盈，似乎心情極靚，仲在IG釋出素顏look行山的照片。
馮盈盈曾在IG暗示離巢有期
馮盈盈早在去年7月於IG post了一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）的合格通知書，並透露自己用了許多時間備試，彌補自己的零經濟學和商科經驗，當時早有心水清的網民猜測，馮盈盈疑為離巢無綫鋪路，故打算轉行成為特許金融分析師。
馮盈盈IG全文：
20220708 It summarized my first half of 2022. To a finance-illiterate like me who has ZERO economic and business background, this is a miracle. Thank you to everyone who helped me. You know who you are.❤️ 早上八點考試，我希望預早一小時到試場準備。正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門，爸爸二話不說，主動要送我去考試。“當年你應考DSE，我全程接送。今次你考CFA，我也會一樣做。這次你會一樣合格的。”十年過去，時移世易；父母的愛，始終不變。Daddy，我會繼續更加努力，勞煩你之後再車我去考場。#Level2
馮盈盈曾被爆因4宗罪遭雪藏
馮盈盈16年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，無論大騷司儀、綜藝節目及劇集都有佢份，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途無可限量，但近月馮盈盈有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，馮盈盈卻慘被out！有傳馮盈盈因犯下4宗罪觸怒無綫而被掟入雪櫃！
第1宗罪：為公開戀情同公司意見不一
之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著大隻主播鄭衍峰，馮盈盈想公開戀情，有指遭公司禁止，但馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈同鄭衍峰分手，事件才淡化下來﹗
第2宗罪：玩虛擬幣有違內地禁例
馮盈盈最近踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止！無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，會觸及禁地！
第3宗罪：為保助手唔聽無綫話
馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常陪伴出席活動時，便趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有指無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽！
第4宗罪：推拍港版《華燈初上》
由王晶監製的TVB新劇《一舞傾城》，被視為港版《華燈初上》，今年5月已在佛山正式開拍，並於7月煞科，有傳王晶曾邀請馮盈盈拍攝這部劇集，但馮盈盈因為不想北上拍劇，而一口推拒！
馮盈盈做節目大談性愛話題 被封「性女」
馮盈盈雖是港姐出身，但毫不忌諱地大談性愛話題，當年主持節目《#後生仔傾下偈》經常受大眾注意，被網民討論，封為「性女」。馮盈盈曾經在節目講自己「大髀內側濕晒」，引起其他嘉賓嘩然，原來馮盈盈只是講自己生濕疹，經常講有味笑話令她超上位！
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