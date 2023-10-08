29歲馮盈盈單身4年疑戀情曝光 網民：另一只手似男

現年29歲的前港姐冠軍馮盈盈自在2019年與醫生男友分手後，感情一直未有著落，不過緋聞就一直Keep住有，先後與鄭衍峰、方力申傳出緋聞，而最新的緋聞對象便是高鈞賢，早前二人被影到在深圳行超市，不過二人也否認相戀一事！