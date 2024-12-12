《3日2夜》女神嫁富二代火速宣布有喜 當年TVB2男藝人曾為女神大打出手

32歲吳紫韻（Purple）2019年入行，曾係model嘅吳紫韻隨後因主持旅遊節目《3日2夜》以及《姊妹淘》成功打開知名道，更成為唔少觀眾認可嘅女神！吳紫韻今年10月宣布嫁圈外富二代，今日（12日）更火速公開有喜嘅消息！但原來就曾有2位TVB就小生為咗佢而大打出手……

