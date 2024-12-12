《3日2夜》女神嫁富二代火速宣布有喜 當年TVB2男藝人曾為女神大打出手
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32歲吳紫韻（Purple）2019年入行，曾係model嘅吳紫韻隨後因主持旅遊節目《3日2夜》以及《姊妹淘》成功打開知名道，更成為唔少觀眾認可嘅女神！吳紫韻今年10月宣布嫁圈外富二代，今日（12日）更火速公開有喜嘅消息！但原來就曾有2位TVB就小生為咗佢而大打出手……
吳紫韻冧爆宣布懷孕
今日（12日）吳紫韻在網上報喜宣布做媽媽，晒了3隻兔仔公仔，更有寫上「Mom」同「Dad」的cap 帽 ，又有件BB衫，並發文表示：「解鎖人生新身分，2024人生有飛躍改變，離開TVB，成爲人妻，現在又有新的身分了，要好好珍惜兩人世界的時光，期待2025的來臨。懷孕 #新手媽媽 #人妻 #人生轉捩點 #hkmum #懷孕日記 #懷孕大小事」之後，她再晒出一張拖住老公漫步相，認真Sweet爆！
當年2男藝人為吳紫韻大打出手
吳紫韻懷孕嘅消息一出，除咗引來唔少網民留這祝賀之外，亦有人重提當年TVB2男藝人為佢大打出手一事！皆因吳紫韻2021年時曾與藝人潘梓鋒傳出發展地下情，更曾指因吳紫韻約《愛．回家之開心速遞》飾演「賈明昇」嘅鄒兆霆到其香閨食飯，導致潘梓鋒與鄒兆霆最後發生打鬥事件！
撰文：東方新地圖片來源：ig@ngpurplr、[email protected]、ig@bryanpun