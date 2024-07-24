3日2夜

《3日2夜》12位女神近況逐個捉 過半已離巢 林泳淘夠晒經典！

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Keith

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J2台王牌《3日2夜》完結4週年，第一輯首集於10年前2014年8月播出，直至2020年5月才播畢最後一集，至今唔少女神福利令人懷念，以下就為大家盤點12位「3日2夜女神」發展近況！

1 |林泳淘（34歲）夠晒經典 3年前做幸福人妻

前「東張」女神34歲林泳淘雖然已經離開無綫多年，5年前林泳淘就被《3日2夜》團隊派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升！林泳淘2021年5月成為人妻，與拍拖14年的初戀男友結婚，不過女神現時亦會不定時派福利！

3日2夜 5年前林泳淘就被《3日2夜》團隊派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升！（圖片來源：TVB）
5年前林泳淘就被《3日2夜》團隊派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升！（圖片來源：TVB
3日2夜 身材真係好正！（圖片來源：TVB）
身材真係好正！（圖片來源：TVB

2 | 傅嘉莉（39歲）劇接劇備受力捧

中德混血的傅嘉莉亦曾參與拍攝《3日2夜》，於柬埔寨金邊進行拍攝，節目中大曬爆乳身材！近年備受力捧劇接劇，傅嘉莉在《香港人在北京》Funny一角，令觀眾可以看到完全不一樣的她！

3日2夜 傅嘉莉於柬埔寨金邊進行拍攝，節目中大曬爆乳身材！（圖片來源：傅嘉莉IG）
傅嘉莉於柬埔寨金邊進行拍攝，節目中大曬爆乳身材！（圖片來源：傅嘉莉IG）
3日2夜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB

3 | 胡美貽、陳婉衡（30歲、34歲）被封「元祖咪神」

2017年參選港姐，之後入讀藝員訓練班，胡美貽其實拍過唔少劇集，不過要數代表作，就係同元祖級人馬陳婉衡，去到印尼峇里大玩水上樂園拍《3日2夜》，當中唔少養眼福利，可算是雙重震撼！現時兩人亦在TVB活躍參與主持、劇集等，未有離巢。

3日2夜 拍埋另一咪神陳婉衡身邊，一啲都唔輸蝕。（圖片來源：新傳媒資料庫）
拍埋另一咪神陳婉衡身邊，一啲都唔輸蝕。（圖片來源：新傳媒資料庫）
3日2夜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB

4 |陳詩欣（31歲）泳衣女神成幸福人妻

陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「泳衣女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，仲係咁fit！

3日2夜 陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「泳衣女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「泳衣女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

5 |伍樂怡（31歲）富家女創自己品牌

港姐出身又曾經做過《3日2夜》的伍樂怡去年宣布退出，全心投入到家族生意及自創品牌的經營中。她不僅接手家族的內衣生意，更創立了自家的運動服裝品牌。平時伍樂怡在社交平台上經常分享穿著自家品牌的泳裝照，幫手做生招牌。

3日2夜 伍樂怡為自家品牌大曬性感身材。（圖片來源：IG@ngkelly_）
伍樂怡為自家品牌大曬性感身材。（圖片來源：IG@ngkelly_）
3日2夜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

6 |陳約臨（28歲）跟外籍老公移居日本

陳約臨（Kelly）跟外籍老公移居日本後一直少有出現於熒光幕，不過兩年前都有為香港開電視主持旅遊節目《重新出發》的日本篇，不過就慘遭身材好的另一位主持廖熙琳（Hirari）搶Fo！

3日2夜 陳約臨嫁到日本，她曾透露一到日本就中招，確診了新冠肺炎，好在好快好番。（圖片來源：IG@yeuklam）
陳約臨嫁到日本，她曾透露一到日本就中招，確診了新冠肺炎，好在好快好番。（圖片來源：IG@yeuklam）
3日2夜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

7 |蘇可欣（31歲）離巢後再做空姐

現年31歲的蘇可欣（Eunice）自2016年參選香港小姐後加入TVB，直至今年2月離巢，原本任職空姐的她除了做老本行外，近日更被發現升呢做私人飛機空姐，並穿著粉色空姐制服拍片，令網民即時冧爆！

3日2夜 蘇可欣近日被發現升呢做私人飛機空姐。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣近日被發現升呢做私人飛機空姐。（圖片來源：小紅書圖片）
3日2夜 蘇可欣在IG不時大派福利照。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣在IG不時大派福利照。（圖片來源：IG@eunice_shy）

8 |歐陽巧瑩（31歲）跟老公林師傑移居英國

歐陽巧瑩在2018年與林師傑結婚，並在2021年移居英國。一開始移居英國都有同老公拍片保持曝光率，但近年已經比較低調。

3日2夜 歐陽巧瑩和老公林師傑已移民去英國過新生活。（圖片來源：IG@t.a.m）
歐陽巧瑩和老公林師傑已移民去英國過新生活。（圖片來源：[email protected]
3日2夜 好掛住佢呀！（圖片來源：TVB）
好掛住佢呀！（圖片來源：TVB）

9 |朱智賢（37歲）離巢後轉做KOL

37歲的前港姐朱智賢（Ashley），去年約滿離巢TVB後便以自由身發展，再加上獲男友謝東閔全力支持，可為事業愛情兩得意。而朱智賢離巢後在社交平台依然十分活躍，除了不時會大派福利外，更會分享不少搞笑的短片，完全零包袱！

3日2夜 37歲的前港姐朱智賢（Ashley），去年約滿離巢TVB後便以自由身發展（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
37歲的前港姐朱智賢（Ashley），去年約滿離巢TVB後便以自由身發展（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
3日2夜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

10|陳思圻（33歲）離巢後到酒樓登台

曾經憑《愛·回家之開心速遞》以「細龍太」一角入屋的陳思圻近年已經離巢，日前更被拍到在某公司的週年慶中擔任表演嘉賓，她以一身鑲滿亮片的緊身短裙上陣，大方騷美腿和傲人身材，仲要任影唔嬲之餘仲超親民與在場的觀眾互動，夠曬專業！

3日2夜 陳思圻早前現身某公司的週年慶。（圖片來源：小紅書圖片）
陳思圻早前現身某公司的週年慶。（圖片來源：小紅書圖片）
3日2夜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

11 |曾淑雅（33歲）「長腿女神」雙喜臨門做索媽

現年33歲的「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）在去年7月突然宣布結婚，當時原來是雙喜臨門，在舉行婚禮時已懷孕5個多月，而11月Jumbo就突然在IG宣布兒子已經出世。雖然Jumbo已經貴為人妻加人母，但身材依然零走樣，繼續做索媽。

3日2夜 Jumbo在去年11月誕下餅印囝囝Kobe，之後靠做Pilates極速收身。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo在去年11月誕下餅印囝囝Kobe，之後靠做Pilates極速收身。（圖片來源：IG@jumbotsang）
3日2夜 曾淑雅入行後演出過不少電影配角，包括《 小姐誘心 》、《 失戀日 》、《 鬼網 》及《 空手道 》等，其中在電影《 空手道 》中她飾演杜汶澤的空姐老婆，更獲網友大讚性感。（圖片來源：新傳媒資料庫）
曾淑雅入行後演出過不少電影配角，包括《 小姐誘心 》、《 失戀日 》、《 鬼網 》及《 空手道 》等，其中在電影《 空手道 》中她飾演杜汶澤的空姐老婆，更獲網友大讚性感。（圖片來源：新傳媒資料庫）

12 |謝芷倫（35歲）嫁入豪門高調炫富

憑無綫電視劇《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐祕書Mandy成功「入屋」的35歲謝芷倫，曾經在《3日2夜》中以泳裝示人，大曬零贅肉健康。2021年，她突然宣布與從政的馬志恆結婚，淡出劇集演出，婚後生活顯著提昇，閒時都會HIGH TEA、打高爾夫球、滑雪和滑水等。

3日2夜 謝芷倫家住複式豪宅，廚藝了得的她，中西菜式甚至甜品都難唔到佢。（圖片來源：IG@jan_tse）
謝芷倫家住複式豪宅，廚藝了得的她，中西菜式甚至甜品都難唔到佢。（圖片來源：IG@jan_tse）
3日2夜 （圖片來源：IG@jan_tse）
（圖片來源：IG@jan_tse）

圖片來源：IG@jan_tse、IG@eunicechanszeyan、IG@ngkelly_、IG@eunice_shy、[email protected]、IG@ashley_ellabel、IG@vthechan、IG@jumbotsang、TVB、小紅書圖片

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