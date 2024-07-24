《3日2夜》12位女神近況逐個捉 過半已離巢 林泳淘夠晒經典！
1 |林泳淘（34歲）夠晒經典 3年前做幸福人妻
前「東張」女神34歲林泳淘雖然已經離開無綫多年，5年前林泳淘就被《3日2夜》團隊派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升！林泳淘2021年5月成為人妻，與拍拖14年的初戀男友結婚，不過女神現時亦會不定時派福利！
2 | 傅嘉莉（39歲）劇接劇備受力捧
中德混血的傅嘉莉亦曾參與拍攝《3日2夜》，於柬埔寨金邊進行拍攝，節目中大曬爆乳身材！近年備受力捧劇接劇，傅嘉莉在《香港人在北京》Funny一角，令觀眾可以看到完全不一樣的她！
3 | 胡美貽、陳婉衡（30歲、34歲）被封「元祖咪神」
2017年參選港姐，之後入讀藝員訓練班，胡美貽其實拍過唔少劇集，不過要數代表作，就係同元祖級人馬陳婉衡，去到印尼峇里大玩水上樂園拍《3日2夜》，當中唔少養眼福利，可算是雙重震撼！現時兩人亦在TVB活躍參與主持、劇集等，未有離巢。
4 |陳詩欣（31歲）泳衣女神成幸福人妻
陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「泳衣女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，仲係咁fit！
5 |伍樂怡（31歲）富家女創自己品牌
港姐出身又曾經做過《3日2夜》的伍樂怡去年宣布退出，全心投入到家族生意及自創品牌的經營中。她不僅接手家族的內衣生意，更創立了自家的運動服裝品牌。平時伍樂怡在社交平台上經常分享穿著自家品牌的泳裝照，幫手做生招牌。
6 |陳約臨（28歲）跟外籍老公移居日本
陳約臨（Kelly）跟外籍老公移居日本後一直少有出現於熒光幕，不過兩年前都有為香港開電視主持旅遊節目《重新出發》的日本篇，不過就慘遭身材好的另一位主持廖熙琳（Hirari）搶Fo！
7 |蘇可欣（31歲）離巢後再做空姐
現年31歲的蘇可欣（Eunice）自2016年參選香港小姐後加入TVB，直至今年2月離巢，原本任職空姐的她除了做老本行外，近日更被發現升呢做私人飛機空姐，並穿著粉色空姐制服拍片，令網民即時冧爆！
8 |歐陽巧瑩（31歲）跟老公林師傑移居英國
歐陽巧瑩在2018年與林師傑結婚，並在2021年移居英國。一開始移居英國都有同老公拍片保持曝光率，但近年已經比較低調。
9 |朱智賢（37歲）離巢後轉做KOL
37歲的前港姐朱智賢（Ashley），去年約滿離巢TVB後便以自由身發展，再加上獲男友謝東閔全力支持，可為事業愛情兩得意。而朱智賢離巢後在社交平台依然十分活躍，除了不時會大派福利外，更會分享不少搞笑的短片，完全零包袱！
10|陳思圻（33歲）離巢後到酒樓登台
曾經憑《愛·回家之開心速遞》以「細龍太」一角入屋的陳思圻近年已經離巢，日前更被拍到在某公司的週年慶中擔任表演嘉賓，她以一身鑲滿亮片的緊身短裙上陣，大方騷美腿和傲人身材，仲要任影唔嬲之餘仲超親民與在場的觀眾互動，夠曬專業！
11 |曾淑雅（33歲）「長腿女神」雙喜臨門做索媽
現年33歲的「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）在去年7月突然宣布結婚，當時原來是雙喜臨門，在舉行婚禮時已懷孕5個多月，而11月Jumbo就突然在IG宣布兒子已經出世。雖然Jumbo已經貴為人妻加人母，但身材依然零走樣，繼續做索媽。
12 |謝芷倫（35歲）嫁入豪門高調炫富
憑無綫電視劇《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐祕書Mandy成功「入屋」的35歲謝芷倫，曾經在《3日2夜》中以泳裝示人，大曬零贅肉健康。2021年，她突然宣布與從政的馬志恆結婚，淡出劇集演出，婚後生活顯著提昇，閒時都會HIGH TEA、打高爾夫球、滑雪和滑水等。