3日2夜

邀林泳淘拍本地版《3日2夜》 前無綫名監製張志明暗寸被肥媽抄橋

最新娛聞
東方新地

曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》及《食平D》等受歡迎系列節目的前無綫非戲劇分部經理及監製張志明，去年10月他忽然離職無綫，近日他宣布過檔余詠珊新公司「好好製作」，除了推出開電視新節目《疫境中的餐桌》外，更準備開拍本地Staycation版《3日2夜》，有指昔日由他一手捧紅的林泳淘都會亮相！

本地版《3日2夜》主持有林泳淘、李亦喬

張志明在無綫製作的旅遊節目《3日2夜》系列，曾捧紅過不少無綫咪神包括林泳淘、陳庭欣、朱智賢等，今次他過檔余詠珊新公司製作的本地Staycation版《3日2夜》，正在籌備中，有指前「東張女神」林泳淘，以及「D Cup牛雜妹」李亦喬坐陣，穿著火辣水著在酒店游水歎SPA，陪觀眾一齊Staycation。

高峰：林泳淘在《3日2夜》玩轉澳洲最美泳池！
現年32歲的林泳淘是張志明愛將，曾拍過多集《3日2夜》。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
3日2夜 重溫：入TVB「博殺期 」（《超強選擇1分鐘》）
憑著32D豐滿上圍，令林泳淘在網絡上一直人氣高企。（圖片來源：《超強選擇1分鐘》截圖）
3日2夜 林泳淘
林泳淘在《東張西望》做主持時，身材一樣成為焦點。（圖片來源：無綫節目截圖）
3日2夜 上月踏入29歲的「牛雜妹」李亦喬自近日減肥成功後，便由乖乖女形象轉行性感路線，獲不少網民讚好。
上月踏入29歲的「牛雜妹」李亦喬自近日減肥成功後，便由乖乖女形象轉行性感路線，獲不少網民讚好。（圖片來源：[email protected]

《疫境中的餐桌》搵女神做嘉賓

此外張志明監製的新節目《疫境中的餐桌》，將於本月21日在開電視推出，節目搵來兩位星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）教大家如何將冷凍食物和罐頭等炮製成居家美食， 更會邀請前「東張女神」林泳淘、林希靈、黃愷怡，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等做嘉賓。

3日2夜 黃愷怡 黃凱怡與林希靈曾經在2020年拍檔創辦YouTube頻道「兩個半阿婆」。
林希靈（左）與黃愷怡離巢無綫後，最近齊齊過檔香港開電視。（圖片來源：[email protected]_why）
3日2夜 黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。
黃愷怡間唔中都會在IG派福利。（圖片來源：[email protected]_why）

推出「開電視套餐」

張志明更特別聯絡香港過50間餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司等，合作推出抗疫價「開電視套餐」，為觀眾介紹全城最優惠食品，他強調香港開電視絕無收取任何利益，只是希望在疫情下為大家爭取更多福利。

3日2夜 張志明曾捧紅過不少無綫小花，早前張志明出席陳詩欣婚禮，一眾小花爭住和他拍攝大合照。
張志明曾捧紅過不少無綫小花，早前張志明出席陳詩欣婚禮，一眾小花爭住和他拍攝大合照。（圖片來源：[email protected]

張志明多謝肥媽欣賞這條橋

肥媽（Maria Cordero）與6號（陸浩明）近日宣布將節目《煮‧野食》移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》，同樣是教觀眾留家煮抗疫餐，與張志明的新節目概念相近。對此張志明接受傳媒訪問時，透露曾致電肥媽助手傾談節目概念，殊不知過了不久肥媽便推出類似節目，比他更快手。張志明直言多謝肥媽欣賞他這條橋，亦歡迎大家作出比較，但都希望無綫能夠有返自己的創意。

3日2夜 肥媽與6號當年因張志明監製的《食平D》系列節目而成功入屋。
肥媽與6號當年因張志明監製的《食平D》系列節目而成功入屋。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）
3日2夜 張志明表示希望無綫能夠多返少少創意。
張志明表示希望無綫能夠多返少少創意。（圖片來源：[email protected]
3日2夜 余詠珊自去年4月離巢無綫後，宣布成立「好好製作」公司，並與香港開電視緊密合作。
余詠珊自去年4月離巢無綫後，宣布成立「好好製作」公司，並與香港開電視緊密合作。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
3日2夜 前「東張女神」黃愷怡左）、林希靈右）、林泳淘，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等，將會為張志明新節目擔任嘉賓。
前「東張女神」黃愷怡（左）、林希靈（右）、林泳淘，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等，將會為張志明新節目擔任嘉賓。（圖片來源：[email protected]
3日2夜 30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡
黃愷怡早前曾與林希靈先後亮相香港開電視Facebook Live節目《全城抗疫講呢啲》擔任主持，與觀眾分享一些抗疫心得。（圖片來源：[email protected]_why）
3日2夜 黃愷怡雖然被指上圍不及同為《 東張 》主持、擁有34C 上圍的李旻芳「 有料 」，但一對白滑長腿亦非常誘人。
黃愷怡雖然被指上圍不及同為《東張》主持、擁有34C 上圍的李旻芳「有料」，但一對白滑長腿亦非常誘人。（圖片來源：[email protected]_why）
3日2夜 網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
前新聞主播梁凱寧，離開幕前但仍活躍於社交網，人氣高企﹗（圖片來源：[email protected]
3日2夜 著上旗袍的梁凱寧唔止身形玲瓏浮凸，仲突顯出一雙修長美腿。
著上旗袍的梁凱寧唔止身形玲瓏浮凸，仲突顯出一雙修長美腿。（圖片來源：[email protected]
3日2夜 梁凱寧po出非常誘人的潛水照。
梁凱寧早前更po出非常誘人的潛水照，就連釗峰@C AllStar亦忍唔住留言！（圖片來源：[email protected]
3日2夜 黃婉曼 其後Ivy活潑於大小公開活動，她不止口才了得，連身材一樣係出眾過人。
當年黃婉曼做「天氣女郎」時，一句「跳出香港」令人留下深刻印象，之後她轉戰幕前做主持，並活躍於不同公開活動，大家發現她不止口才了得，連身材一樣係出眾過人。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG＠wingt、新傳媒照片庫

讀者留言

熱門文章

 