邀林泳淘拍本地版《3日2夜》 前無綫名監製張志明暗寸被肥媽抄橋

曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》及《食平D》等受歡迎系列節目的前無綫非戲劇分部經理及監製張志明，去年10月他忽然離職無綫，近日他宣布過檔余詠珊新公司「好好製作」，除了推出開電視新節目《疫境中的餐桌》外，更準備開拍本地Staycation版《3日2夜》，有指昔日由他一手捧紅的林泳淘都會亮相！