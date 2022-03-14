邀林泳淘拍本地版《3日2夜》 前無綫名監製張志明暗寸被肥媽抄橋
曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》及《食平D》等受歡迎系列節目的前無綫非戲劇分部經理及監製張志明，去年10月他忽然離職無綫，近日他宣布過檔余詠珊新公司「好好製作」，除了推出開電視新節目《疫境中的餐桌》外，更準備開拍本地Staycation版《3日2夜》，有指昔日由他一手捧紅的林泳淘都會亮相！
本地版《3日2夜》主持有林泳淘、李亦喬
張志明在無綫製作的旅遊節目《3日2夜》系列，曾捧紅過不少無綫咪神包括林泳淘、陳庭欣、朱智賢等，今次他過檔余詠珊新公司製作的本地Staycation版《3日2夜》，正在籌備中，有指前「東張女神」林泳淘，以及「D Cup牛雜妹」李亦喬坐陣，穿著火辣水著在酒店游水歎SPA，陪觀眾一齊Staycation。
《疫境中的餐桌》搵女神做嘉賓
此外張志明監製的新節目《疫境中的餐桌》，將於本月21日在開電視推出，節目搵來兩位星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）教大家如何將冷凍食物和罐頭等炮製成居家美食， 更會邀請前「東張女神」林泳淘、林希靈、黃愷怡，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等做嘉賓。
推出「開電視套餐」
張志明更特別聯絡香港過50間餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司等，合作推出抗疫價「開電視套餐」，為觀眾介紹全城最優惠食品，他強調香港開電視絕無收取任何利益，只是希望在疫情下為大家爭取更多福利。
張志明多謝肥媽欣賞這條橋
肥媽（Maria Cordero）與6號（陸浩明）近日宣布將節目《煮‧野食》移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》，同樣是教觀眾留家煮抗疫餐，與張志明的新節目概念相近。對此張志明接受傳媒訪問時，透露曾致電肥媽助手傾談節目概念，殊不知過了不久肥媽便推出類似節目，比他更快手。張志明直言多謝肥媽欣賞他這條橋，亦歡迎大家作出比較，但都希望無綫能夠有返自己的創意。