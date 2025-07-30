香港小姐2025｜3號蔡華英Emily背景IG起底！爸爸是前TVB藝員郭城俊童星曾拍《大長今》

蔡華英個人背景：

《2025香港小姐競選》的舞台上，每年總有幾位佳麗憑藉其獨特背景脫穎而出，成為全城焦點。今屆的3號佳麗蔡華英（Emily）無疑是其中最矚目的一位。年僅23歲的她，不僅是畢業於世界百強名校的學霸，更擁有「星二代」及「童星」的雙重光環，背景猛料十足，讓她從面試階段就引發了網民的熱烈討論和極大興趣。