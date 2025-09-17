32歲「一件頭女神」豪曬50萬Hermès賀有錢老公做馬主！榮升闊太狂炫富

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑著節目《3日2夜》與《學是學非》走紅，被封為「一件頭女神」！自2021年與圈外富商陳爾正（Joshua）結婚後，陳詩欣便淡出幕前，過著令人稱羨的闊太生活。今年情人節，她宣布懷孕喜訊並誕下一子，而轉眼間，老公也同時「升級」成為馬主，讓陳詩欣開心獻上價值不菲的愛馬仕（Hermès）包款慶祝。