32歲「一件頭女神」豪曬50萬Hermès賀有錢老公做馬主！榮升闊太狂炫富
陳詩欣「升級」賀老公做馬主 Hermès限量款助陣
日前，陳詩欣在IG上傳了一張Hermès的「藍盒子」照片，並配文表示：「做左阿媽之後，真係好難拎啲靚袋出街，難得陳生隻馬第一次跑，拎隻小可愛出來。」原來她的老公陳爾正已正式成為馬主。
陳詩欣也轉發了老公的貼文，照片顯示，陳爾正的愛駒是11號，他興奮地寫下「First attempt（第一次嘗試）」。根據賽馬會資料，這匹名為「金蘭兄弟」的賽馬，於9月14日正式出賽，馬主名單上赫然寫著陳爾正的名字。
嫁入豪門後生活奢華
陳詩欣的老公陳爾正畢業於名校聖保羅書院，並曾在世界頂尖的倫敦藝術大學倫敦時裝學院深造。回港後，他投身於文化創意產業，現為活動創辦人，與富三代鍾培生也是好友。陳詩欣自結婚時豪戴11隻巨型龍鳳鈪後，就不時在社交媒體上分享奢華的少奶奶生活。這次她送出的「藍盒子」是去年推出的限量款Hermès Quelle Idole Bag（俗稱Kelly Doll Bag），市值近50萬港幣，足見其夫妻生活的富裕與甜蜜。
現年32歲《3日2夜》女神、前TVB藝人陳詩欣，自從與圈外富商陳爾正結婚後，生活質素顯著提昇。她不僅在社交媒體上頻頻展示奢華的旅行和名貴的Hermes手袋，更在情人節公開了她的懷孕消息。
前TVB小花陳詩欣喜獲麟兒！
4月6日，陳詩欣與老公透過社交媒體分享了一段特別的短片，公開了即將出生寶寶的性別。「趁今天是我們的紀念日，跟大家揭曉Baby Lisa…Boy！！！！爸媽期待你的來臨。」
努力不懈迎接新生命
陳詩欣曾經透露，她為了懷孕嘗試了多種方法，包括接受排卵針治療和求醫等，經過三年的努力，終於如願以償。在公開寶寶性別的短片中，夫妻倆用香檳杯盛裝藍色忌廉的蛋糕，興奮地宣布將迎來一位小王子。男方在激動之餘，親吻了妻子，場面溫馨感人。陳詩欣特別感謝好友鄧穎堯為他們準備的慶祝蛋糕，使這一刻更添意義。
陳詩欣：從沒想過懷孕這樣難
陳詩欣日前拍片分享她備孕3年的經歷，並配文表示：「這是一趟經歷了三年的旅程，從2021年結婚後，都採取順其自然。嘗試了一年後，開始認真用排卵紙去嘗試，但都係失敗，驗孕棒似乎永遠都係一條線。在2023年，我們兩個基本上已經做了所有檢查，依然都係搵唔到原因，我哋決定尋求醫學上的幫助，換來嘅都是一次失敗，這次的失敗令到我們已經喺谷底，基本上沒有重來的勇氣。」
去年開始狂去旅行放鬆自己
到去年陳詩欣決定和老公改變備孕的方法：「我們一起改變心態一起針灸一起做運動，多謝陳生這一年容許我放任地去旅行。2024年尾，我覺得自己已經有心理準備重來這一切，而今次我們最珍貴的禮物終於來了，這一切真的得來不易 我們好珍惜亦都非常期待你的到來。而這段片除咗係一個紀錄，亦都想向現在在備孕路途中迷惘的你們說聲辛苦啦！」
由老公親手為陳詩欣打肚皮針
片中陳詩欣對著鏡頭爆喊，並配上字幕：「從來都沒有想過懷孕會這麼難。」影片中更見到陳詩欣的老公Joshua親自為她在肚皮上打排卵針，之後更孖老婆一齊做運動及接受針灸，又一齊去旅行放鬆。在得知老婆成功懷孕後，Joshua亦忍不住爆喊，他亦在陳詩欣這次的帖文下留言：「辛苦你了老婆！」
陳詩欣點名感激好友蔡嘉欣安慰
在這段不易的求子旅程中，陳詩欣和老公Joshua得到了許多來自親朋好友的支持和鼓勵。陳詩欣特別感謝她的好友蔡嘉欣在她首次懷孕失敗時給予的安慰。陳詩欣回憶說：「當第一次失敗時，我難過到形容不到，蔡嘉欣就send了整頁紙比我，她真的很好，哭到我抽搐。」更安慰她：「唔好抑制自己的情緒，要傷心出來。」
蔡穎恩嗌明白蔡嘉欣大讚勇敢
好友蔡嘉欣亦有在陳詩欣的帖文下大讚：「勇敢的爸爸媽媽！」蔡穎恩也留言：「我很明白。」陳詩欣則回應了一個擁抱加心心的emoji。孫慧雪則表示：「替你高興，期待寶寶到來。」廖子妤亦有向BB送上祝福：「寶寶在充滿愛和祝福下來到這個世界，會很幸福的，恭喜你們。」
陳詩欣指心理壓力大過身體上痛楚
而對於網友的祝福，陳詩欣都有在限時動態中回應，表示：「今日全日都收到好多DM，多謝你們的祝福，非常窩心，看過你們的故事，我覺得你們比我更勇敢更堅強，我覺得整個過程身體上承受嘅痛楚並不是一個問題，係心理上的壓力，真的好大！」更提到自己已知BB的性別，但表示：「仔女都冇所謂，最緊要健康！」
2021年嫁人後開始淡出幕前惹離巢疑雲
陳詩欣自2021年嫁給了有米老公陳爾正（Joshua）後，就開始淡出幕前，被指等住完約離巢，直到早前情人節，陳詩欣忽然公布喜訊：「經過了3年的努力，我們終於1+1=3！還記得陳生說想我永遠做一個開心的小朋友，恭喜你！你現在有多一個啦！ #祝各位情人節快樂 #兩公婆好耐冇去旅行都好多人估到了 #遲啲同大家分享我們的故事」
陳詩欣連環豪派吸睛福利
陳詩欣去年去旅行嘅途中仍keep住更新社交平台，除咗分享旅程中嘅有趣事之外，仲超大方連環曬出泳裝福利，更以多款唔同嘅三點式登場，大騷傲人好身材加長腿！更獲網民激讚：「呢件犯晒規」、「美腿殺人事件」、「詩欣著泳衣真係冇得輸」、「大家都打到手軟！」
陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」
陳詩欣拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！
陳詩欣 模特兒出身
陳詩欣本為模特兒，於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括娛樂新聞台、《姊妹淘》和《流行都市》等，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從2021年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB。