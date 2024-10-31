陳展鵬萬聖節洩密報喜好鬼馬 1個舉動疑暗示太太懷孕 網民：恭喜定先！
陳展鵬全家萬聖節造型曝光
陳展鵬與妻女一同裝扮成殭屍，不過造型並沒有恐怖感，反而有獨特的唯美風格，女兒「小豬比 」更是可愛。爸爸陳展鵬表示︰「好多人問我咩角色最想演，咁當然有好多啦，但我鍾意嘅依家都未必流行，而且呢個年代冇乜殭屍片，所以可能好多小朋友都唔知我搞乜鬼。其實我細個真係好想吸吓人血。祝願世界和平同真係冇吸血殭屍，萬聖節快樂﹗」
陳展鵬疑暗示太太懷第二胎
此外，陳展鵬也分享了太太Phoebe和囡囡的萬聖節造型照，也似乎在暗示陳家即將迎來新成員，他寫道： 「終於搵到個女主角，可以吸血啦.. ha ha ha﹗細個嘅時候好多人話咀嘴會生BB，有冇人聽過吸完血都會生BB？明明萬聖節要扮恐怖，但係都要玩反差，唔通真係負負得正？總算有機會留低一個紀念喺萬聖節，出年再玩過…」
網民：係咪暗示太太有咗BB？
照片發佈後，很多人都稱讚各人的造型都好型好靚，「你開聲，個個都自願畀你吸血」、「女女咁細個已經有明星風采，真係好靚女」。 不過，更多網民都留言紛紛詢問是否在間接宣布太太單文柔懷孕，「係咪即係暗示太太有咗BB？」、「恭喜定先！」，不過陳展鵬並未對此作出回應。
單文柔今年4月身形發福 孕味濃
今年4月中，Phoebe在社交網上發佈了「菲比美食|小豬比的創意早餐」的影片，展現了她的廚藝。不過，似乎預先調較好的濾鏡似乎出了點問題，令 畫面不時變形，導致Phoebe的手臂看起來格外強壯，而且看到整個身形發福，孕味濃。
網民震驚：遮一遮好啲喎！
對此，網民紛紛驚訝留言問Phoebe「係咪有咗？」，也有人很快地恭喜她「小豬比要做家姐喇！」此外，也有網民大讚她誕女後保養得宜，「好靚女不過遮吓手臂比較好」，有人則指她的衣著出事，「好壯啊！以後不要這麼穿哦」。然而，也有網民則覺得「壯挺好的啊，說明身體好」，並表示單文柔的身材其實「很健康」。
陳展鵬回應太太再懷孕傳聞
對於外界對單文柔身材的熱議，陳展鵬早前在出席電視劇《逆天奇案2》的宣傳活動上作出回應。當時他開玩笑地說：「有咗咁大件事唔會冇話我知」，又透露太太一直處於備孕狀態，最後他向傳媒表示：「個問題一定喺我度，有好消息會話畀大家聽」。陳展鵬似乎在暗示夫妻倆都在為多添小朋友做足準備，但具體是否真的有喜，還需時間來證實。