360秒人生課堂｜嘉賓Ben Sir自嘲入娛樂圈因超級犯賤 上節目非為分享正能量

由Bob（林盛斌）擔任主持的無綫新節目《360秒人生課堂》，將由4月14日起逢周四、五晚10點半播出，節目一共有10集，首集打頭陣的嘉賓，有自2016年開始跳出大學高級講師這Comfort Zone，轉行做藝人的歐陽偉豪（Ben Sir）。