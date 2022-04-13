360秒人生課堂｜嘉賓Ben Sir自嘲入娛樂圈因超級犯賤 上節目非為分享正能量
《360秒人生課堂》Ben Sir 指有電視台賤
Ben Sir講到答應上節目《360秒人生課堂》做嘉賓的原因，並非因為要發放正能量，而是因為這是香港第一個推廣演講的節目。向來予人感覺幽默的Ben Sir，其360秒演辭既生鬼又吸引，對於當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入「娛樂圈」，Ben Sir笑指自己是「超級犯賤」：「有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤咯！但我又上去喎，犯賤咯！」
《360秒人生課堂》Ben Sir曾瘋狂推Job
Ben Sir透露出走舒適圈初期曾因欠缺自信，一度想「縮沙」，並試過「瘋狂推Job」，後來因發現「推極都唔完」，才領悟自己有潛力。為了實踐「Bensirlization」，Ben Sir走出舒適圈前，更大膽地先與老婆「約法三章」。
Ben Sir以輕鬆搞笑手法講解粵語用字及語法而成名
現年54歲的Ben Sir為香港粵語語言學家、主持兼演員，以在電視節目中以輕鬆搞笑手法講解粵語用字及語法而成名，曾任職香港中文大學中國語言及文學系高級講師，及為香港科技大學語言學哲學博士，師承著名語言學家張洪年教授，中文科補習天王林溢欣亦曾是其學生。
Ben Sir 在2016年入電視圈
繼客串演出《最緊要正字》及《學是學非》等節目後，Ben Sir在2016年受到製作人吳俊達邀請，在《男人食堂》的「粗口學堂」環節中正式擔任主持，以自己的方式為觀眾解構廣東話粗口，深受網友喜愛。之後又憑《Ben Sir學堂》首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳節目主持」，而該節目亦獲提名「最佳資訊節目」。2021年4月，Ben Sir正式簽約成為TVB基本合約藝人。
Bob親自致電邀約好友任演講嘉賓
原來《360秒人生課堂》整個節目的構思均來自主持阿Bob，Bob透露上年年中他向曾志偉提出想做一個充滿正能量及有激勵性的節目，成就了《360秒人生課堂》的第一步：「我話我想做一個演講類嘅節目，因為我都睇過好多世界各地類似嘅演說節目，每次睇完都覺得自己充滿力量。就算演講嗰位係素人，佢哋嘅人生經歷對我嚟講都係一個人生課堂，佢哋就係我嘅人生導師！」之後Bob著力進行策劃及統籌工作，並逐一致電身邊好友邀請他們上節目分享人生經歷：「佢哋知道節目嘅目的同初心後，絕大部分都一口應承。令我最感動嘅，係好多我嘅朋友可能成世人都未試過演講，但佢哋都好畀心機練習同埋寫好份講稿。」
Stephenie辭工與自閉兒子共度難關
首集打頭陣的嘉賓還有「與自閉症兒子共同成長努力」的剛強媽媽黃溢妮（Stephenie）。Stephenie的人生故事既真摯亦相當感人，令現場所有觀眾及Bob 均哭紅了眼。Stephenie育有兩名子女，當中今年八歲的兒子顥之患有自閉症。Stephenie坦言當初並未輕言放棄，更辭掉工作與顥之攜手克服難關，但顥之不但因學習能力問題遭醫生評估需入讀中度智障特殊學校，並曾於一次戶外活動期間突然當眾大便造成混亂。種種打擊、挫敗感及絕望，令Stephenie終告崩潰，這時候老公 Alan的一番說話，令Stephenie再見曙光，得以重新振作。
《360秒人生課堂》6分鐘聽盡人生故事：
常見問題
《360秒人生課堂》是什麼類型的節目？
無綫新節目《360秒人生課堂》由Bob林盛斌擔任主持，而每集請來不同嘉賓上台作演講⋯⋯詳情請看
曾經是大學講師的Ben Sir將會講什麼？
Ben Sir提到答應上這個節目並非想發放正能量，而是因為這是一個能推廣演講文化的節目，他更會講自己曾經的入行辛酸史⋯⋯詳情請看
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