360秒人生課堂｜「寄養家庭」Kaye為小孩提供短暫溫暖 六年來不問回報

無綫節目《360秒人生課堂》由主持林盛斌(Bob)請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出人生故事。周五（15日）第二集嘉賓請來「寄養家庭」女主人Kaye Dong，旁聽的嘉賓分別為張慧儀和陳浚霆。