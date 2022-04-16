360秒人生課堂｜「寄養家庭」Kaye為小孩提供短暫溫暖 六年來不問回報
360秒人生課堂｜因為一則新聞成為寄養家庭
「寄養家庭」女主人Kaye本身和丈夫育有兩名女兒，事業家庭兩得意，有一日突然發現可以把愛分享出去，Kaye在《360秒人生課堂》台上表示：「有一日睇新聞有一個三歲嘅BB，佢屋企人係吸毒，奶樽有白粉，BB飲奶之後不久過身，呢段新聞我重複睇咗好多次，嗰一刻決定要做啲嘢，先發現香港嚴重缺乏寄養家庭，呢個BB正正等緊住宿服務﹗如果有多啲寄養家庭，悲劇就唔會發生﹗」
六年來不問回報 開心能改寫小孩生命
Kaye因此展開了做寄養家庭，一做便六年，縱然過程壓力很大，又怕做得不夠好，同時不斷面對告別家中寄養小朋友的傷感，但只要想到背後的意義，Kaye還是咬緊牙關撐下去：「做寄養我知係短暫，但我都願意打開我個心去畀一個溫暖嘅家畀小朋友，去畀呢份小小嘅禮物小朋友。佢哋咁細個，之後未必記得我哋，但想佢知道有好多人好錫佢，當我諗到咁就知當初決定係啱，開心改寫緊小朋友嘅生命。」
做寄養家庭 全家都有得著
望以「生命影響生命」的 Kaye，感恩在付出過程中，自己和家人都有很大得著：「媽咪奶奶變得更加大愛，老公本身好忙但對屋企更投入，幾忙都分時間畀小朋友，大女更成熟，會同我分擔屋企嘅事，細女變得體貼，佢本來係屋企被照顧嘅一個，佢學識去照顧人，我自己原來內心比我想像中強大。」
張慧儀談領養孤兒Hanson：佢改變我生命
當晚Kaye 的兩名旁聽嘉賓張慧儀及陳浚霆，亦同樣有著一顆大愛的心。張慧儀 2005 年於內地做義工期間遇見當時只有兩歲的 Hanson，並因對方喊了她一聲媽媽而決定領養。張慧儀笑言自從有了 Hanson 後，自己也有了很大的轉變，而且是好的轉變：「以前我唔蒲瞓唔著，有咗小朋友我冇咗蒲嘅心，原來我唔係自己想像中咁嘅，我都有做好媽媽嘅潛質。」
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陳浚霆感激繼母顧紀筠啟發
至於本身助養了多名小朋友的陳浚霆，則感謝繼母顧紀筠啟發了他：「我十幾歲生日時我媽咪(顧紀筠)送咗張類似收據嘅嘢畀我，佢話:『呢個係你助養嘅小朋友』。我當時心諗：『吓？生日仲要我畀錢？』直到有一年佢帶我去甘肅探孤兒，我同佢跨越咗成個山頭，嗰時我住得好近學校但都係遲到，然後我就反省自己點解會咁。我發現原來我媽咪好有智慧，佢令我體會到自己幾咁幸福。」